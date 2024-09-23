Глушенков отреагировал на включение в состав сборной России

Полузащитник «Зенита» отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России.

Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны — большая честь. Ничего не изменилось. Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм.