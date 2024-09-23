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Глушенков отреагировал на включение в состав сборной России

вчера, 15:03

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России.

Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны — большая честь. Ничего не изменилось. Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:33
- Почитал комменты и ох.ел. Глушенкова сделали "козлом отпущения". Это он один во всём виноват, что у нас такая сборная... Такая премьер-лига... такой футбол...
- Стоило парню сказать правду на всю страну - Сразу враг! Не хочет играть за сборную! Он такой-то, и растакой-то... (Хотя недавно его все хвалили за удачный старт в чемпионате, забитые мячи, голевые передачи, заряженность на борьбу...)
- 1. Он никогда не отказывался играть за сборную.
- 2. У него серьёзная травма. Его и в клубе берегут, до полного восстановления.
(Что правильно!)
- А играть на тренировках против Вендела, Клаудиньо, Сантоса, Барриоса, Лусиано,... да даже Мантуана и Артура - всё же лучше, интереснее и полезнее, чем играть против Вьетнама, Гондураса, Занзибара... Скоро и с Папуа Новой Гвинеей договорятся...
- А зачем гонять самолёты в такую даль? Зачем дёргать клубных игроков на матчи, от которых им 0 пользы?
- Почему бы не сыграть сборной России с Зенитом? Со Спартаком? С Локо? С Динамо? С Краснодаром? С ЦСКА? По-моему, это было бы круто...
- А можно сборной России сыграть против сборной Легионеров, играющих в России. Тоже крутой матч бы получился. И болельщики были бы рады, и стадионы заполнены, и лететь никуда не надо...
112910415
112910415
вчера в 21:36
Научили правильно говорить
valt134
valt134
вчера в 19:57
Слова не Мальчика, но Мужа…
memphis
memphis
вчера в 19:35
Валера верно сделал, проверил что будет. Ответит ли за слова или будет петь гимн
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:32
Доброго Здоровья Alex!
Я бы назвал больше, это конфликт не тренера с игроком, а игрока с РФСом и в двадцать пять считать Глушенкова молодым вроде как тоже уже поздно. И если вы в курсе, то этот конфликт возник не вчера, а гораздо раньше, когда в одном из товарищеских матчей Глушенков, посчитав унижением его достоинства, отказался выходить на замену в конце поединка. И Максиму следует смирить свою гордыню, пусть он сто раз не уважает Карпина, как человека, но он обязан соблюдая субординацию, не обсуждая выполнять решения Главного тренера Сборной.
Болейте за своих, а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:08
Мне совершенно безразлично что с ним сделает Карпин. а может и ничего. Я отреагировал на новость и забыл о ней.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:05
Больше не о чём говорить ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:42
Что вы предлагаете сделать с Глушенковым ???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:41
Юра, ты маленько отстал повремени. Речь уже не идет о первом вызове перед Вьетнамом. Речь идет о вызове через месяц в октябре. И не надо ег защищать. Парень уже начинает берега путать. Есть регламент ФИФА по вызовам в сборную. А остальное сопли и слезы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:38
Ума хватило у Медведева, дать указание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:37
Он говорил иначе и многие это слышали( читали)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:36
Уважаемый, Вам должно быть известно, что на слова Глушенкова о предпочтении тренировок с Венделом перед игрой за сборную отреагировала власть, а конкретно председатель Комитета по спорту ГД Свищев. Это из СМИ. Ясно, что в Зените слегка вздрогнули и дали ему соответствующую команду..
Altafini
Altafini
вчера в 18:08
Чтож ты фраер сдал назад ...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:57
Нет не кошмар)...просто проведена работа и парень сдал назад...
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 17:53
Умнеть начал
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:53
Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче...
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
У Глушенкова хватило ума не обострять отношения с Гланым тренером сборной страны и ответил согласием.
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:30
А разве Глушенков не играл с Факелом? Ну конечно это же Россия!((
sv_1969
sv_1969 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:28
Совершенно верно! Тем более можно его не выводить в основе!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:06, ред.
Приглашение Глушенкова не столько , что бы его пригласить , а послушать что он скажет...он и сказал правильные слова , что честь ему играть за Сборную а Карпин услышал....вот и все на этом . Глушенков и дальше будет долечивать свою травму , а Карпин будет заниматься свом тренерским делом в сборной.
Вот такой расклад , который устроит обоих
52xf98y7wyju
52xf98y7wyju
вчера в 15:58
Если бы Глушаков был в цска, что практически невозможно, то он был бы всегда прав.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:52
Ничего не пойму в этом мире. У человека травма руки, серьёзная, тревожить руку нельзя ни при каких условиях... Ан нет, гл.тренер вызывает Глушенкова в сборную ! В нормальной команде, где тренер - адекватный человек, сказали бы Максиму: "Дружище, эНтот сбор - пустая формальность, неизвестно ещё, будем ли мы играть, и даже если будем, обойдёмся без тебя. Лечись, выздоравливай дружище, ты нужен клубу (не сборной), здоровье важнее всего на белом свете.
Но в России, как я только что убедился, и тренер, и сборная - ненормальные. И кто-то ещё переживает за неё, ночи не спит, предлагает варианты состава...
jx4fvfhz74w2
jx4fvfhz74w2
вчера в 15:51
Человека с травмой приглашать в сборную последнее дело.
альсато
альсато
вчера в 15:37
слушать это все -смешно!))))..Сам "кастрюля" (в свое время) отказался играть за Сборную!..а теперь в глаза хочет посмотреть-так посмотри в свои!
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:36
Бывают моменты, когда он не показывает ту стабильность, которую хотелось бы видеть, особенно в ключевых матчах. Важно, чтобы он смог адаптироваться к атмосфере сборной и продемонстрировать свой потенциал на высшем уровне. Хочется верить, что его желание играть за страну будет мотивировать его, и он не подведет команду. Это может стать отличным шансом для него, но важно не упустить его.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:23
На наших глазах разворачивается конфликт между игроком и тренером. Оба уже высказались. Глушенкову. можно всё списать на молодость. А вот Карпин? Кому он собрался смотреть в глаза? Валера собрался воспитывать человека, который фактически сказал, что ему клуб важнее, чем сборная? Да Карпина самого нужно воспитывать. Кстати, Глушенкова не стоило совсем вызывать, объяснив это отсутствием желания выступать за сборную.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:21
Явно прочитал написанный текст)
Сам бы начал примерно так: " уважаемые клоуны, я может приеду, если рука болеть не будет, ну или ещё что-то там..."
adekvat
adekvat
вчера в 15:20
Зачем в товарняке с гондурасом делать замену на последних минутах матча?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:08
Как заговорил!!! Накрутили маленько хвоста, стал говорить, что положено
p7k3854b9537
p7k3854b9537
вчера в 15:07
Вот это уже правильный ответ
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