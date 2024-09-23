Глушенков отреагировал на включение в состав сборной России

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России.
Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны — большая честь. Ничего не изменилось. Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм.
Я бы назвал больше, это конфликт не тренера с игроком, а игрока с РФСом и в двадцать пять считать Глушенкова молодым вроде как тоже уже поздно. И если вы в курсе, то этот конфликт возник не вчера, а гораздо раньше, когда в одном из товарищеских матчей Глушенков, посчитав унижением его достоинства, отказался выходить на замену в конце поединка. И Максиму следует смирить свою гордыню, пусть он сто раз не уважает Карпина, как человека, но он обязан соблюдая субординацию, не обсуждая выполнять решения Главного тренера Сборной.
Болейте за своих, а не против чужих!
Я бы назвал больше, это конфликт не тренера с игроком, а игрока с РФСом и в двадцать пять считать Глушенкова молодым вроде как тоже уже поздно. И если вы в курсе, то этот конфликт возник не вчера, а гораздо раньше, когда в одном из товарищеских матчей Глушенков, посчитав унижением его достоинства, отказался выходить на замену в конце поединка. И Максиму следует смирить свою гордыню, пусть он сто раз не уважает Карпина, как человека, но он обязан соблюдая субординацию, не обсуждая выполнять решения Главного тренера Сборной.
Болейте за своих, а не против чужих!