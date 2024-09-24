«Челси» разгромил «Бэрроу» в матче Кубка Лиги, у Нкунку хет-трик

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вчера, 23:35

«Челси» крупно обыграл «Бэрроу» в 3-м раунде Кубка Английской Лиги (5:0).

Кристофер Нкунку забил на 8-й и 15-й минуте. Пол Фарман на 28-й отметился автоголом. Педру Нету забил на 48-й, а на 76-й Нкунку оформил хет-трик.