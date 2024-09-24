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«Челси» разгромил «Бэрроу» в матче Кубка Лиги, у Нкунку хет-трик

вчера, 23:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)БэрроуМатч завершен

«Челси» крупно обыграл «Бэрроу» в 3-м раунде Кубка Английской Лиги (5:0).

Кристофер Нкунку забил на 8-й и 15-й минуте. Пол Фарман на 28-й отметился автоголом. Педру Нету забил на 48-й, а на 76-й Нкунку оформил хет-трик.

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Все комментарии
Zola
Zola
сегодня в 11:02
Так держать Челси!
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 10:43
Злопыхатели есть, но мои слова- это ирония. Но как видно, даже, один ассист, в игре со слабым соперником, кое-кого сильно задел... А так, конечно, хотелось бы видеть успех Мудрика- с командами посильнее... Очень надеюсь на это, а там- как получится.)))
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 10:23
Я- только за, но пока не получается. Надеюсь, пока...
Брулин
Брулин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:07
Лучше бы разобрался как нкунку засунуть в старт не на второсортные матчи.
Кэп 11
Кэп 11
сегодня в 09:20
Капрал. Не представляете, как забавно это выглядит🤣🤣🤣
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:53
Чему завидовать? . ,,Злопыхателей "на сайте нет, но есть те, кто реально оценивает возможности игрока и его силу.
.
Capral
Capral ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
сегодня в 08:15
Так ведь некоторые, в Италии, только таким и забивают и ничего.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:48
С таким соперником можно было выставить молодёжь.
b3d72j3c3xmr
b3d72j3c3xmr
сегодня в 07:39
Две несопоставимые команды, счет разгромный.
6cgxqpkwtnc6
6cgxqpkwtnc6
сегодня в 07:23
Силы были явно не равны
Вещий
Вещий
сегодня в 06:25
Нашел Челси клуб который можно обидеть....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:10
Ну тут другого результата никто не понял бы
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:05
Очевидный результат, может дальше будет соперник посложнее у Челси, чтобы было интереснее
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:04
Целый ассист в таком то матче против столь грозного соперника 😁
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:03
Отличная победа. Мареска угадал составом))))
azkan
azkan
сегодня в 00:21
Респект фанатам Барроу! Их было слышно даже при счете 5:0!
Молодцы! И синие молодцы! Хорошая игра для запасных, как никак практика)
Fulham
Fulham
сегодня в 00:05
Нашли кого громить!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:45
Нкунку лавку греет? Может пора уже в основу пробиваться)
Capral
Capral
вчера в 23:43
У Мудрика ассист. Злопыхателям завидовать.)))
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