«Крылья Советов» избежали поражения в матче с «Ахматом»

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью в 9-м туре РПЛ (1:1).
Фелиппе Кардосо вывел хозяев поля вперед на 68-й минуте, а на 90+6-й счет сравнял Доминик Ороз.
«Ахмат» идет на 15-м месте (6 очков), «Крылья Советов» находятся на 10-й строчке (10 пунктов).
Наверно этим горе арбитрам всё же стоит подумать над тем , что бы собрать свои "авоськи" и отправится в народное хозяйство...)))
Наверно этим горе арбитрам всё же стоит подумать над тем , что бы собрать свои "авоськи" и отправится в народное хозяйство...)))