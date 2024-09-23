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«Крылья Советов» избежали поражения в матче с «Ахматом»

вчера, 20:45
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью в 9-м туре РПЛ (1:1).

Фелиппе Кардосо вывел хозяев поля вперед на 68-й минуте, а на 90+6-й счет сравнял Доминик Ороз.

«Ахмат» идет на 15-м месте (6 очков), «Крылья Советов» находятся на 10-й строчке (10 пунктов).

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Все комментарии
Василий Копатович
Василий Копатович
сегодня в 09:56
пора чеченцам в первой лиге поиграть годик другой 😊
derrik2000
derrik2000 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:59
Да всё гораздо проще, чем Вы думаете!
Играли ХДЕ?
Правильно - в Грозном.
А КАК реагирует "главчечен" на НЕсправедливые, по ЕГО мнению, решения судьи, принятые НЕ в пользу Ахмата???
Помните, что он даже микрофон взял и орал благим матом на весь стадион "СУДЬЯ ПРОДАЖНАЯ!" ???
Поэтому, просто судьи на VAR НЕ захотели брать на себя ответственность, отменив гол Ахмата - жизнь-то СВОЯ, РОДНАЯ, и она очень дорога именно ИМ )) - и ПЕРЕЛОЖИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за отмену гола на главного судью матча.
Только и всего. ))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:11
Ахмату немного не хватило до победы !
n9546xxmg88p
n9546xxmg88p
вчера в 22:46
Счет нужно держать до конца игры, не расслабляться.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:19
Волжане отскочили в дополнительное... запихали...
524ueumzm9mx
524ueumzm9mx
вчера в 22:01
Ахмат опять не добился победы, Ромащенко так опустил команду, что поднять ее очень трудно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 21:35
А суть то не меняется. Если за сидение на лавке платят хорошие деньги, то многие соглашаются и посидеть, а потом превращаются в Новосельцева, Чистякова, Полоза, Сергеева, и т.д.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:35
Для фк Крылья Советов - ничья как Победа!
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:27
Вообще то говорил это Абдула и говорил он про дом и жену . но вы то как обычно все на деньги переводите.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 21:18
Афигеть, на 96+ сравняли.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:16
Любая команда оспаривает несогласные эпизоды в комиссии,Ахмат упорно молчит,что с Динамо,теперь с Самарой,еще матч был,сразу не вспомню.Вас топят.Ну молчите,продолжайте дальше.И Ташуев в концовке снимает нападение,ставит защиту,зачем? Доигрывай,не ломай игру за несколько минут до конца матча.
1viking17
1viking17 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:12
Дело не в этом. Футболисты привыкают к одной команде, а когда переходят, всё равно всё меняется. Хоть и забивал много голов в Крыльях, всё равно нужно привыкнуть к переменам
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:11
ничья.
но тренерское поражение, как ташуевский футбол на удержанием счета.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 21:06
Он уже был в КС и не один год и у этого же тренера. Ему нужно себя в порядок привести сначала.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:03
Футбольный клуб Ахмат остаётся самой гостепримной и миролюбимой командой в РПЛ этого сезона, позволяя всем гостям увозить турнирные очки из Грозного. Вот только вряд ли такое радушие по душе болельщикам чеченского клуба, потому как в турнирной таблице в графе победы только у Ахмата всё ещё обидная баранка.
Болейте за своих, а не против чужих!
1viking17
1viking17
вчера в 21:02
Действительно - зачем они там нужны. Вроде информировали, что заложен определитель афсайдов
1viking17
1viking17 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:58
Ему надо наверно освоиться с другой командой, будем надеяться, что у него всё получится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:57
Ничья наверное по делу. Но хотелось бы остановится на эпизоде с не засчитанным голом Ахмата. Судьи на ВАР минут 7 рассматривали был офсайд или нет и по итогу пригласили к монитору главного арбитра встречи , который гол отменил . Спрашивается зачем они там вообще нужны если не могут даже определить положение "вне игры".
Наверно этим горе арбитрам всё же стоит подумать над тем , что бы собрать свои "авоськи" и отправится в народное хозяйство...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:54
Смотрел эту игру внимательно и полностью с единственной целью - увидеть своими глазами игру двух футболистов КС - В. Мендеса ( пришел из ЦСКА) и Ивана Сергеева (пришел из Зенита). Надо сразу сказать впечатление унылое. Мендес как был бестолковым бегунком в ЦСКА , таким и остался в КС. Что касается Сергеева, то я в шоке. Пришел в Зенит живчиком - бегунком, играл страстно, шел на мяч до последнего и нередко забивал. Но чудодейственная сила лавки Зенита с нехилым баблом за сидение на ней , сделали свое дело. Теперь Иван погрузневший мужичок с бородой, передвигающийся по полю в основном трусцой, потряхивая пузцом. Как говорил незабвенный Верещагин " Деньжата есть, а что еще нужно чтобы спокойно встретить старость" Браво Газпром!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:53
Не ожиданий результат. Добавленное время позволило КС увести очко.
1viking17
1viking17
вчера в 20:53
Молодцы Крылья, не дали себя обыграть
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:51
Молодец Доминик!
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