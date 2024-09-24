«Севилья» переиграла «Вальядолид» в матче Ла Лиги

«Севилья» обыграла «Вальядолид» в 7-м туре Ла Лиги (2:1).
На 45-й минуте Давид Торрес отличился автоголом и обеспечил хозяевам поля преимущество. Кике Перес на 56-й сравнял счет. Победный гол на 85-й забил Чидера Эджуке. У «красно-белых» на 90+1-й за вторую желтую карточку был дисквалифицирован Маркао.
После этой игры «Севилья» идет на 12-м месте (8 очков), «Вальядолид» находится на 18-й позиции (5 баллов).
клуб не на своем месте...но кажется, там кризисная ситуация.
Мончи даже перебрался в Астон Виллу
клуб не на своем месте...но кажется, там кризисная ситуация.
Мончи даже перебрался в Астон Виллу