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«Севилья» переиграла «Вальядолид» в матче Ла Лиги

вчера, 21:58
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 1Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

«Севилья» обыграла «Вальядолид» в 7-м туре Ла Лиги (2:1).

На 45-й минуте Давид Торрес отличился автоголом и обеспечил хозяевам поля преимущество. Кике Перес на 56-й сравнял счет. Победный гол на 85-й забил Чидера Эджуке. У «красно-белых» на 90+1-й за вторую желтую карточку был дисквалифицирован Маркао.

После этой игры «Севилья» идет на 12-м месте (8 очков), «Вальядолид» находится на 18-й позиции (5 баллов).

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Все комментарии
4q9bfu9w7ajy
4q9bfu9w7ajy
сегодня в 05:22
Ну хоть не совсем Севилья плоха.
sihafazatron
sihafazatron ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:52
Не туда забивали)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:47
тяжелая победа Севильи.
клуб не на своем месте...но кажется, там кризисная ситуация.
Мончи даже перебрался в Астон Виллу
NFFC
NFFC
вчера в 22:32
Поздравляю Севилью с победой!
9vnnbqpb4kv9
9vnnbqpb4kv9
вчера в 22:23
Севилья повыше будет в рейтинге, значить всё по делу
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:22
Парадокс, Вальядолид забил два гола, а в итоге проиграл.)))
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