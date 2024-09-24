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Три лидера в Лиге 1 и «Торино» во главе Серии А. Итоги тура РПЛ и топ-лиг

сегодня, 00:39

В РПЛ завершился 9-й тур. Лидирует «Зенит» (23 балла), на два пункта отстали «Краснодар» и «Локомотив» (у обоих — по 21 пункту). В зоне стыковых матчей идут «Оренбург» и «Химки» (по 7 очков), замыкают таблицу «Ахмат» и «Факел» (6 и 5 баллов соответственно).

Три лидера в Лиге 1 и «Торино» во главе Серии А. Итоги тура РПЛ и топ-лиг

Таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити» (14 очков), Далее следуют «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (по 12 пунктов), топ-4 замыкает «Арсенал» (11 очков). В нижней части таблицы находятся «Саутгемптон», «Эвертон» и «Вулверхэмптон» (по 1 пункту).

Три лидера в Лиге 1 и «Торино» во главе Серии А. Итоги тура РПЛ и топ-лиг

В Ла Лиге на первой строчке расположилась «Барселона» (18 очков), на 2-й позиции «Реал» (14 баллов), «Атлетик» третий (13 пунктов), далее идет «Атлетико» (12 очков). В нижней части таблицы расположились «Хетафе», «Валенсия» (по 4 балла) и «Лас-Пальмас» (2 пункта).

Три лидера в Лиге 1 и «Торино» во главе Серии А. Итоги тура РПЛ и топ-лиг

В Италии лидирует «Торино» (11 пунктов), У «Наполи» и «Удинезе» по 10 баллов, а на 4-й строчке «Ювентус» (9 очков). Замыкают таблицу «Монца» (3 пункта), «Комо» и «Кальяри» (по 2 балла). Стоит отметить, что игра «Аталанты» и «Комо» перенесена из-за погодных условий.

Три лидера в Лиге 1 и «Торино» во главе Серии А. Итоги тура РПЛ и топ-лиг

В Бундеслиге на 1-м месте «Бавария» (12 очков), По 9 баллов у группы преследователей лидера: «Байера», «Фрайбурга» и «Айнтрахта». В нижней части таблицы находятся «Бохум», «Санкт-Паули» и «Хольштайн» (по 1 пункту).

Три лидера в Лиге 1 и «Торино» во главе Серии А. Итоги тура РПЛ и топ-лиг

Во Франции у трех лидеров по 13 очков — речь идет о ПСЖ, «Марселе» и «Монако». На 4-м месте «Ланс» (9 баллов). Замыкают таблицу «Осер», «Сент-Этьен» (по 3 балла) и «Анже» (2 пункта).

Три лидера в Лиге 1 и «Торино» во главе Серии А. Итоги тура РПЛ и топ-лиг

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:47
Мало забивают в Италии...
Пора за Торино болеть, чтобы потом глором не называли))
alexgurzan
alexgurzan ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 09:34
Добрый день.
Идея хорошая, но к сожалению, технически сложновыполнимая.
k8skw5k2869g
k8skw5k2869g
сегодня в 08:27
Наш Зенит тоже держит высокую марку....
drug01
drug01
сегодня в 08:25
Лидеры все знакомые и достойные....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:09
Радует, что Зенит наверху. На остальные чемпионаты абсолютно пофиг...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:05
ПСЖ хоть и будет очки терять, Ну думаю скоро будет единоличным лидером
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 08:03
Как играет щас Юве, меня терзают смутные сомнения))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:59
Уважаемые админы, как вы знаете вчера не состоялся матч Аталанта-Комо и в связи с этим просьба : нельзя-ли оставить трансферы на тех игроков которых включили все участники в своих командах, как не использованные. И таких, должно быть много.
adekvat
adekvat ответ efbm9ca2bg23 (раскрыть)
сегодня в 07:57
Это не надолго, Юве свое нагонит.
efbm9ca2bg23
efbm9ca2bg23
сегодня в 07:28
На сегодня лучший клуб Турина вовсе не Ювентус
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:22
Торино через несколько туров начнёт сдуваться...
stanichnik
stanichnik ответ Toro (раскрыть)
сегодня в 07:05
Доброго Здоровья Тoro!
Ваша вера в команду делает вам честь, но сыграно всего лишь пять туров, слишком рано делать далеко идущие прогнозы.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:00
В Италии хорошо себя проявляют середняки, главное чтобы подольше продержались
bn2qt3xp9wbw
bn2qt3xp9wbw
сегодня в 06:56
Парижан пора спихнуть с первого места, уже под надоели
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:54
Понятно что Паоло Ваноли временный лидер....
Но заявить о себе ему удалось....6 игр - 0 поражений....

Титул в Москве...Вернул Венецию в Серию А....Теперь вот успех с Торино...
shlomo
shlomo
сегодня в 06:29
Нежданчик от Торино... остальные все на местах....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:20, ред.
Торино хорошо начал, но это только начало... По итогам сезона не попадёт даже в еврокубки.
ABir
ABir
сегодня в 06:01
Неожиданная ситуация только в Италии, но и там скоро лидеры займут привычные места
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:59
Это только начало. Все изменится.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:23
Торино так держать, нужно продолжать в том же темпе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:14
Меньше Зенита пропустили только две команды. Но у них сыграно почти в два раза меньше игр...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:07
Чемпионаты только начались, всё ещё изменится...
Toro
Toro
сегодня в 02:55
Торино будет чемпионом!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:38
Торино на вершине точно надолго не задержится. Если не Лацио в этом туре, то Интер в следующем точно оставит их без очков.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:37
Ну в чемпионате Италии точно ещё всё поменяется.
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