Три лидера в Лиге 1 и «Торино» во главе Серии А. Итоги тура РПЛ и топ-лиг

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сегодня, 00:39

В РПЛ завершился 9-й тур. Лидирует «Зенит» (23 балла), на два пункта отстали «Краснодар» и «Локомотив» (у обоих — по 21 пункту). В зоне стыковых матчей идут «Оренбург» и «Химки» (по 7 очков), замыкают таблицу «Ахмат» и «Факел» (6 и 5 баллов соответственно).

Таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити» (14 очков), Далее следуют «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (по 12 пунктов), топ-4 замыкает «Арсенал» (11 очков). В нижней части таблицы находятся «Саутгемптон», «Эвертон» и «Вулверхэмптон» (по 1 пункту).

В Ла Лиге на первой строчке расположилась «Барселона» (18 очков), на 2-й позиции «Реал» (14 баллов), «Атлетик» третий (13 пунктов), далее идет «Атлетико» (12 очков). В нижней части таблицы расположились «Хетафе», «Валенсия» (по 4 балла) и «Лас-Пальмас» (2 пункта).

В Италии лидирует «Торино» (11 пунктов), У «Наполи» и «Удинезе» по 10 баллов, а на 4-й строчке «Ювентус» (9 очков). Замыкают таблицу «Монца» (3 пункта), «Комо» и «Кальяри» (по 2 балла). Стоит отметить, что игра «Аталанты» и «Комо» перенесена из-за погодных условий.

В Бундеслиге на 1-м месте «Бавария» (12 очков), По 9 баллов у группы преследователей лидера: «Байера», «Фрайбурга» и «Айнтрахта». В нижней части таблицы находятся «Бохум», «Санкт-Паули» и «Хольштайн» (по 1 пункту).