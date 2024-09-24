«Манчестер Сити» переиграл «Уотфорд» в матче Кубка Лиги

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вчера, 23:40

«Манчестер Сити» выиграл у «Уотфорда» в 3-м раунде Кубка Английской Лиги (2:1).

Жереми Доку обеспечил хозяевам преимущество на 5-й минуте. На 38-й Матеуш Нуньеш забил второй гол «горожан». На 86-й Томас Инс отыграл один из мячей.