«Манчестер Сити» переиграл «Уотфорд» в матче Кубка Лиги

«Манчестер Сити» выиграл у «Уотфорда» в 3-м раунде Кубка Английской Лиги (2:1).
Жереми Доку обеспечил хозяевам преимущество на 5-й минуте. На 38-й Матеуш Нуньеш забил второй гол «горожан». На 86-й Томас Инс отыграл один из мячей.
|Манчестер Сити2 : 1Уотфорд
|Матч завершен
«Манчестер Сити» выиграл у «Уотфорда» в 3-м раунде Кубка Английской Лиги (2:1).
Жереми Доку обеспечил хозяевам преимущество на 5-й минуте. На 38-й Матеуш Нуньеш забил второй гол «горожан». На 86-й Томас Инс отыграл один из мячей.