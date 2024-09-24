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«Манчестер Сити» переиграл «Уотфорд» в матче Кубка Лиги

вчера, 23:40
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

«Манчестер Сити» выиграл у «Уотфорда» в 3-м раунде Кубка Английской Лиги (2:1).

Жереми Доку обеспечил хозяевам преимущество на 5-й минуте. На 38-й Матеуш Нуньеш забил второй гол «горожан». На 86-й Томас Инс отыграл один из мячей.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:16
На такой стадии сенсации не бывают. МС ожидаемо прошел дальше
Брулин
Брулин
сегодня в 10:10
16-летний Брейтуейт провел одну тренировку с основой Сити, но так впечатлил всех, что сегодня в основе сразу
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:23
Скромная победа МС....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:21
А ведь Уотфорд играл до конца
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:06
Спокойно без ненужного энерготраты, Сити побеждает и проходит в след.раунд...это МЮ основным составом старается громить соперников в Кубке...Львиная охота среди мышей))))
5sxkzrn5gmwq
5sxkzrn5gmwq
сегодня в 05:31
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 04:36, ред.
    Почему Пеп не слил Кубок Лиги - загадка. Турнир абсолютно беспонтовый и нестатусный, который только время и ресурсы у топов АПЛ отнимает.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 03:28
    Тяжело досталась Победа горожанам
    John 5mith
    John 5mith
    сегодня в 01:08
    Фоден весь матч старательно примерял корону Кевина. Великовата пока.
    m5khfbm33xen
    m5khfbm33xen
    сегодня в 00:04
    Видно играли с преимуществом но затем упустили нить игры
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:46
    Играли в одни ворота и все равно умудрились пропустить))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:44
    Было бы удивительно если бы этого не произошло.
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