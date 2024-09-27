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Осинькин о матче с «Химками»: «Будем стараться играть хорошо и на победу»

вчера, 10:21
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ против «Химок».

Надо объективно сказать, что спортивный блок «Химок» провёл достойную работу по усилению состава. Они укрепились хорошими футболистами, провели несколько очень качественных игр. Нам нужны очки, будем стараться играть хорошо и, конечно, на победу.

Составом, который близок к оптимальному, мы провели два матча — с «Рубином» и «Ахматом». Работа, которую проводим на тренировках, заметна. Мы более качественно играем из‑за того, что хорошие футболисты пришли в клуб. Надеемся, что общий уровень нашей игры тоже вырастет.

Три гостевых матча психологически тоже поддавливали, но если говорить о факторе своего поля, то прошлый сезон был очень удачным. Мы подарили болельщикам много побед, красивых игр. В этом сезоне есть две победы, но надо больше, поэтому надеемся, что болельщики нам помогут.

Напомним, «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» расположились на 14-й строчке. Матч между самарцами и подмосковным клубом состоится 29 сентября, начало в 16:30 по московскому времени.

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Все комментарии
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a8dqu3bptkvj
вчера в 14:22
Разве так не всегда нужно играть?
m6r6ajdswpcm
m6r6ajdswpcm
вчера в 12:07
Крыльям Советов Химки вполне по силам, удачи Осинькину!
Capral
Capral
вчера в 10:39
Как-то, трогательно прозвучало интервью Осинькина- как прощальное... Чисто по человечески мне его жаль, столько лет у руля команды, в свое время вывел Самару в вышку, открывал таланты, воспитывал молодых. Но при всём этом, сам, как тренер не развивался, не совершенствовался. Можно понять Осинькина- непростое финансовое положение в клубе затрудняло работу по комплектованию состава, накладывало определенные трудности, но в любом случае- тренер должен расти и прогрессировать. А на мой взгляд, Осинькин довольствовался, тем, малым, что у него было и к большему не стремился... Уверен, без работы- этот тренер не останется. Возможно, даже, в недалеком будущем увидим его в Динамо, во всяком случае, мне, лично, хотелось бы этого!!!

Теперь вопрос- как использует Сергеева новый тренер, в каком качестве... То, что получилось у Осинькина, у Игнашевича вряд ли получится- он тренер, несколько иного направления. А впрочем- это уже совсем другая история.

Осинькину- Удачи, и найти, свою новую команду!!! Такой тренер- без работы не останется!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:38
Сергеев рассуждал о гонке бомбардиров, а его тренер о матче с Химками. Кого Осинькин опасается, кто усилил команду, Джикия? Крылья Советов обязаны просто разорвать Химки на куски. Посмотрим, каков будет в деле главный возвращенец. Сергеев, а ты забей и не болтай..
lotsman
lotsman
вчера в 10:26
Если не выиграет у Крыльев, его сменят, скорее всего.
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