Осинькин о матче с «Химками»: «Будем стараться играть хорошо и на победу»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ против «Химок».

Надо объективно сказать, что спортивный блок «Химок» провёл достойную работу по усилению состава. Они укрепились хорошими футболистами, провели несколько очень качественных игр. Нам нужны очки, будем стараться играть хорошо и, конечно, на победу.

Составом, который близок к оптимальному, мы провели два матча — с «Рубином» и «Ахматом». Работа, которую проводим на тренировках, заметна. Мы более качественно играем из‑за того, что хорошие футболисты пришли в клуб. Надеемся, что общий уровень нашей игры тоже вырастет.

Три гостевых матча психологически тоже поддавливали, но если говорить о факторе своего поля, то прошлый сезон был очень удачным. Мы подарили болельщикам много побед, красивых игр. В этом сезоне есть две победы, но надо больше, поэтому надеемся, что болельщики нам помогут.