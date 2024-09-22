Команда с идеальным рисунком и глупыми ничьими. Структурно «Интер» – предмет искусства

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22 сентября 2024, 16:25

Вечером у Индзаги дерби с «Миланом».

Уверенно вытерпели давление «Манчестер Сити»

Эксперт Петер Шмейхель сказал, что ему не понравился матч «горожан» против «Интера» из-за «мёртвых» трибун и скучного футбола. Но команда Индзаги не всегда настолько рациональная, хотя привычно одна из самых аккуратных без мяча в мире. Экспертам понравилась грамотная работа Бареллы, Бастони и их напарников между линиями грозного соперника. Остановили Холанда, показали взрослый подход.

Весной «Интернационале» по делу стал чемпионом Италии. Первый титул дался тренеру Индзаги легко, ведь яркий «Наполи» развалился без Спаллетти. Новый тренер Конте возвращает Кварацхелию туда, где Хвиче место. Но «Интер» остаётся фаворитом, невзирая на симпатичных выскочек и возрождение «Ювентуса» под руководством Мотты. Вот только в Серии А по-прежнему только одна команда экстракласса.

«Интер» даже слишком хорош, если всматриваться в детали. Тактически безупречная работа без мяча. То, как Индзаги спланировал поединок против позиционных атак Гвардиолы, заслуживает комплиментов. Понятно, что подобные нулевые ничьи тяжело жевать публике. И это нормально. Для «Интера» матч в Манчестере был проверкой, и они её прошли. Зато в Серии А могут показать более атакующий футбол.

В родном чемпионате «Интер» разгромил «Аталанту» 4:0, показав идеальную реализацию опасных моментов. Команда Гасперини на неделе не проиграла дома «Арсеналу», речь о серьёзном оппоненте. Если бы не двойной сейв голкипера Райи после пенальти от Ретеги, то «Аталанта» могла обыграть «канониров», которым сегодня играть против «Манчестер Сити». А у коллектива Индзаги свой интересный оппонент.

«Интернационале» много лет доминирует в дерби

Сегодня поединок против «Милана». «Интер» выиграл в пяти дерби подряд. В трёх случаях не пропускали от «россонери». В прошлом году выиграли 5:1, третий разгром за последние годы. «Милан» не разносил «Интер» в великом дерби более восьми лет. Расклад понятный. Если сегодня команда Индзаги покажет свой максимум, то Фонсека рискует потерять работу, ведь у «Милана» 1 победа в 5 играх сезона.

«Россонери» не воспользовались быстрым голом Пулишича против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Слот преподал сопернику урок грамотного выездного футбола с голами центральных защитников после стандартов. А «Интер» против «Манчестер Сити» смотрелся достойно. Недоработали впереди, но были интересные выпады. Даже большое количество ударов по воротам Зоммера не изменит общий вывод.

Команда умеет терпеть. И это важно, если хочешь обыграть в Лиге чемпионов клубы, которые намного богаче. Ключевая особенность миланцев под руководством директора Маротты – у них нет денег из-за проблем китайского владельца. Год назад перед чемпионством тратили деньги после продаж, отдали Онана в МЮ , а Брозовича в Саудовскую Аравию. Но прошлым летом обошлись без невероятных трансферов.

Отчасти это отражение укомплектованности состава. Нет смысла набирать людей, если у команды остались силы и достаточно кадровых вариантов. Индзаги не может жаловаться на состав, поскольку изучил подопечных и может без лишних подсказок получать правильный футбол. Возможно, функционально немного загоняли команду, «Интер» мог быть свежее. Но надо ждать поединки в октябре и ноябре.

У Индзаги грамотно собранная и умная команда

«Интеру» важна форма Чалханоглу. Через турка построен переход от позиционной атаки к действиям в финальной трети поля. Также благодаря работе с Индзаги хавбек, который раньше любил отлынивать, отрабатывает в прессинге. Также у миланцев классически активны фланги, ведь играют в три центральных защитника. Причём от имён подход не зависит, у Индзаги несколько человек могут сыграть справа и слева.

В этом сезоне «Интер» добавляет больше вертикальных пасов, как велит мода. По умению спрятаться между линиями хавбеки миланцев среди лучших в мире. Видна здоровая тактическая структура. Тот случай, когда надо смотреть не только на результаты. У «Интера» ничьи против «Дженоа» и «Монцы». Но оба раза фаворит создавал моменты и действовал привычно активно. Правильно сказал легенда «Милана» Альбертини:

Чем «Интер» отличается от «Милана»? Осознанностью, которая растёт благодаря упорному труду и взаимопониманию. «Интер» оставляет впечатление единого механизма. А это возможно не только благодаря тактике и техническому мастерству, но также из-за атмосферы в раздевалке.

Из «Интера» не спешат уезжать. Аргентинец Мартинес летом подписал новый контракт ещё на пять лет. Жене Лаутаро нравится в Милане. Отказали покупателям, ведь за 27-летним чемпионом мира приходили известные клубы. Хавбек Барелла и защитник Бастони не уехали, хотя могли повторить путь Калафьори. Их всегда рады видеть в АПЛ , не только в «Баварии» или ПСЖ . Старший сын Тюрама остаётся в нападении.

Единство благодаря тренеру Индзаги. Приятно наблюдать за грамотными проектами. Разумеется, есть клубы, где кадровый потенциал выше. Сам класс футболистов позволяет демонстрировать определённый уровень футбола. Но если говорить о командной работе, то сейчас «Интер» интереснее самого «Реала». Анчелотти только ищет правильные настройки без Крооса и с Мбаппе, а Индзаги чётко направляет команду.

Разумеется, в футболе всякое случается. Возможно, сегодня «Милан» покажет характер. Ведь дерби редко проходят легко и просто. В позапрошлом сезоне «Интер» и их сосед были в полуфинале Лиги чемпионов, очень серьёзные клубы. Но у «россонери» с куратором Ибрагимовичем и новым тренером много перемен и перестановок. А «Интер» как пармезан. Выдержанный и не подводит в классических рецептах.