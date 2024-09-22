У «Спартака» и «Динамо» чемпионский тест в дерби. Команде Лички нужен реванш за три поражения

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22 сентября 2024, 09:27

Задача соседей – трофей в РПЛ .

Станкович хочет изменить статус «Спартака»

- Погребняк правильно сказал, что у Деяна есть фактура. Серб побеждал в предыдущих клубах, у него чемпионский подход. В «Спартаке» только этого мало. Но результаты дерби с «Динамо», у Лички 1 кубковая победа и 5 поражений от «красно-белых», показывают важность разговора о статусе. Директор «красно-белых» Амарал говорит, что задача – чемпионство. Для этого нужно продолжать удачную серию с «Динамо».

- Результат последнего кубкового поединка вряд ли важен.Тогда были смешанные составы. Личка переборщил с экспериментами. Не сумел удержать игру, влетели 3:0. У «Динамо» слишком много грубых ошибок в дерби именно со «Спартаком». Два ляпа голкипера Лещука стоили Игорю места в основе, а его команде шанса на чемпионство весной. Но, как видите, «Динамо» тоже старалось изменить надоевший статус.

- Психологическое преимущество точно у «Спартака». Но если говорим о состоянии команд, то к двум соседям накопились вопросы. «Красно-белые» не всегда хороши первым номером. Не забили «Ахмату» дома, организовав 22 атаки с ударами. Нанесли один выстрел в створ против «Динамо» из Махачкалы. Повезло, что забили, но был ещё автогол, потеряли два важных очка. А ведь было также поражение в Оренбурге.

- «Спартак», как и «Динамо», не обыграл «Зенит». Но если команда Лички уступила, не реализовав пенальти, то «красно-белые» потеряли два очка в большинстве. Но такие моменты подтверждают, что проект в процессе строительства. В идеальный вечер у «Спартака» все получается. Защитник Бабич не подпускает к вратарю Максименко. Умяров не зевает, Барко забивает. Вот только идеальные вечера у них не всегда.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-2-3-1): Максименко – Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук – Зобнин, Умяров – Бонгонда, Барко, Медина – Угальде.

Личка не может вернуть своей команде драйв

- К объективным причинам, вроде травм, добавляем слабую работу тренера. Личка виноват во многих осечках «Динамо». Случались эмоциональные матчи, как против «Ахмата». Но по ходу шоу с рабоной Скопинцева и дриблингом Дасы были невероятные ошибки без мяча в центре поля. И это главная слабость «Динамо». Лаксальт должен сегодня вернуться, без него с Фоминым и плеймейкерами в центре сыграли плохо.

- У «Динамо» новичок в воротах Лунёв порой работал спокойнее и солиднее, чем люди, которые давно в клубе, вроде капитана Бальбуэны. Стоит ли ставить парагвайца в основу? Одна из кадровых интриг матча. Майсторовича точно нельзя убирать. Но важно подобрать ему правильного напарника. На фланге ждём Маричаля, уругваец обороняется лучше, чем Скопинцев. Вингер Нгамалё на подходе, одним джокером больше.

- Тренер Личка никак не может выбрать правильный план на большой матч. Дело не только в кубковом разгроме от «Спартака». Проигрывали «Зениту» и «Краснодару», причем с разницей в один мяч. Обыграли «Локомотив». Но там соперник помог, как и реализация моментов у «Динамо». Тюкавин и Бителло должны быть стабильнее. Карраскаль чаще огорчает, чем радует. Артур – новичок, а Гладышев растерял форму.

- «Динамо» слишком разное даже по ходу одного матча. Иногда технично и смело выходят в атаку. А через полчаса мучения с мячом. Первым номером им играть явно неудобно. Также слишком много брака. Соперники иначе относятся к «Динамо» после третьего места весной. Личке надо перезапустить проект, иначе «Зенит» оторвется так сильно, что в разговорах о борьбе за титул не останется математического смысла.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Лунёв – Даса, Майсторович, Фернандес, Маричаль – Фомин, Лаксальт – Артур, Бителло, Карраскаль – Тюкавин.

«Динамо» сегодня встретит «чемпионов Москвы»

- «Спартак» умеет играть против команды Лички. В РПЛ у хозяев нынешнего матча одно поражение в последних двенадцати дерби. Выиграл для «Динамо» ещё Йоканович. «Красно-белые» умеют настраиваться на всех соседей. В прошлом сезоне у «Спартака» ни одного поражения в дерби в РПЛ , три победы, три мировые. У «Динамо» два поражения и ничья, болельщики заждались успеха против «красно-белых».

- Обе команды могут играть ещё лучше. Кадровым потенциал не раскрыт ни у «Спартака», ни у «Динамо». У первых удивляет отсутствие плана «Б» во многих неудачных матчах. А подопечные Лички огорчают своих фанатов низкой концентрацией. Можно не пропускать от «Ахмата» и от «Динамо» из Махачкалы в Кубке. Нужно лучше работать с мячом, чем это делает Карраскаль, который ещё и в прессинге не лучший.

- «Красно-белые» однозначно ближе к состоянию, когда их можно с оговорками назвать претендентами на титул. Но «Спартак» устроит только победа над «Динамо». Ничья подарит «Зениту» отрыв на 7 пунктов после девяти туров, целая пропасть. Но есть один нюанс, который мешает ставке на уверенную победу «Спартака». У «Динамо» на один пункт в РПЛ больше. Хотя даже Личка ругает свою команду, они с очками.

- Станкович не всегда контролирует «Спартак». Причем его команда не наводнена звездами, как «Зенит», чтобы перекрывать ошибки тренера. Не прав Деян – «красно-белые» теряют очки. Иногда даже играют верно, но упрямый соперник, как «Динамо» из Махачкалы, забирает заслуженную ничью. Столичное «Динамо» умеет играть жестко, но вот с плотностью работы не сложилось. А «Спартак» пропустил лишь 4 мяча.

- Не скатиться в бойню. Не перегореть психологически. Не отказаться от атакующего футбола из-за страха поражения. В дерби всегда много «не». Особенно когда Личка знает, что никогда не обыгрывал «Спартак» на выезде. Чех против Станковича. Угальде и Барко против латиноамериканских беков «Динамо». Тюкавин против Бабича и Литвинова. Такой матч нельзя пропускать, начало в 16:30 по московскому времени.