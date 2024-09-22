Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСтолкновенияПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

У «Спартака» и «Динамо» чемпионский тест в дерби. Команде Лички нужен реванш за три поражения

22 сентября 2024, 09:27
Спартак

Задача соседей – трофей в РПЛ.

Станкович хочет изменить статус «Спартака»

- Погребняк правильно сказал, что у Деяна есть фактура. Серб побеждал в предыдущих клубах, у него чемпионский подход. В «Спартаке» только этого мало. Но результаты дерби с «Динамо», у Лички 1 кубковая победа и 5 поражений от «красно-белых», показывают важность разговора о статусе. Директор «красно-белых» Амарал говорит, что задача – чемпионство. Для этого нужно продолжать удачную серию с «Динамо».

- Результат последнего кубкового поединка вряд ли важен.Тогда были смешанные составы. Личка переборщил с экспериментами. Не сумел удержать игру, влетели 3:0. У «Динамо» слишком много грубых ошибок в дерби именно со «Спартаком». Два ляпа голкипера Лещука стоили Игорю места в основе, а его команде шанса на чемпионство весной. Но, как видите, «Динамо» тоже старалось изменить надоевший статус.

- Психологическое преимущество точно у «Спартака». Но если говорим о состоянии команд, то к двум соседям накопились вопросы. «Красно-белые» не всегда хороши первым номером. Не забили «Ахмату» дома, организовав 22 атаки с ударами. Нанесли один выстрел в створ против «Динамо» из Махачкалы. Повезло, что забили, но был ещё автогол, потеряли два важных очка. А ведь было также поражение в Оренбурге.

- «Спартак», как и «Динамо», не обыграл «Зенит». Но если команда Лички уступила, не реализовав пенальти, то «красно-белые» потеряли два очка в большинстве. Но такие моменты подтверждают, что проект в процессе строительства. В идеальный вечер у «Спартака» все получается. Защитник Бабич не подпускает к вратарю Максименко. Умяров не зевает, Барко забивает. Вот только идеальные вечера у них не всегда.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-2-3-1): Максименко – Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук – Зобнин, Умяров – Бонгонда, Барко, Медина – Угальде.

Личка не может вернуть своей команде драйв

- К объективным причинам, вроде травм, добавляем слабую работу тренера. Личка виноват во многих осечках «Динамо». Случались эмоциональные матчи, как против «Ахмата». Но по ходу шоу с рабоной Скопинцева и дриблингом Дасы были невероятные ошибки без мяча в центре поля. И это главная слабость «Динамо». Лаксальт должен сегодня вернуться, без него с Фоминым и плеймейкерами в центре сыграли плохо.

- У «Динамо» новичок в воротах Лунёв порой работал спокойнее и солиднее, чем люди, которые давно в клубе, вроде капитана Бальбуэны. Стоит ли ставить парагвайца в основу? Одна из кадровых интриг матча. Майсторовича точно нельзя убирать. Но важно подобрать ему правильного напарника. На фланге ждём Маричаля, уругваец обороняется лучше, чем Скопинцев. Вингер Нгамалё на подходе, одним джокером больше.

- Тренер Личка никак не может выбрать правильный план на большой матч. Дело не только в кубковом разгроме от «Спартака». Проигрывали «Зениту» и «Краснодару», причем с разницей в один мяч. Обыграли «Локомотив». Но там соперник помог, как и реализация моментов у «Динамо». Тюкавин и Бителло должны быть стабильнее. Карраскаль чаще огорчает, чем радует. Артур – новичок, а Гладышев растерял форму.

- «Динамо» слишком разное даже по ходу одного матча. Иногда технично и смело выходят в атаку. А через полчаса мучения с мячом. Первым номером им играть явно неудобно. Также слишком много брака. Соперники иначе относятся к «Динамо» после третьего места весной. Личке надо перезапустить проект, иначе «Зенит» оторвется так сильно, что в разговорах о борьбе за титул не останется математического смысла.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Лунёв – Даса, Майсторович, Фернандес, Маричаль – Фомин, Лаксальт – Артур, Бителло, Карраскаль – Тюкавин.

«Динамо» сегодня встретит «чемпионов Москвы»

- «Спартак» умеет играть против команды Лички. В РПЛ у хозяев нынешнего матча одно поражение в последних двенадцати дерби. Выиграл для «Динамо» ещё Йоканович. «Красно-белые» умеют настраиваться на всех соседей. В прошлом сезоне у «Спартака» ни одного поражения в дерби в РПЛ, три победы, три мировые. У «Динамо» два поражения и ничья, болельщики заждались успеха против «красно-белых».

- Обе команды могут играть ещё лучше. Кадровым потенциал не раскрыт ни у «Спартака», ни у «Динамо». У первых удивляет отсутствие плана «Б» во многих неудачных матчах. А подопечные Лички огорчают своих фанатов низкой концентрацией. Можно не пропускать от «Ахмата» и от «Динамо» из Махачкалы в Кубке. Нужно лучше работать с мячом, чем это делает Карраскаль, который ещё и в прессинге не лучший.

- «Красно-белые» однозначно ближе к состоянию, когда их можно с оговорками назвать претендентами на титул. Но «Спартак» устроит только победа над «Динамо». Ничья подарит «Зениту» отрыв на 7 пунктов после девяти туров, целая пропасть. Но есть один нюанс, который мешает ставке на уверенную победу «Спартака». У «Динамо» на один пункт в РПЛ больше. Хотя даже Личка ругает свою команду, они с очками.

- Станкович не всегда контролирует «Спартак». Причем его команда не наводнена звездами, как «Зенит», чтобы перекрывать ошибки тренера. Не прав Деян – «красно-белые» теряют очки. Иногда даже играют верно, но упрямый соперник, как «Динамо» из Махачкалы, забирает заслуженную ничью. Столичное «Динамо» умеет играть жестко, но вот с плотностью работы не сложилось. А «Спартак» пропустил лишь 4 мяча.

- Не скатиться в бойню. Не перегореть психологически. Не отказаться от атакующего футбола из-за страха поражения. В дерби всегда много «не». Особенно когда Личка знает, что никогда не обыгрывал «Спартак» на выезде. Чех против Станковича. Угальде и Барко против латиноамериканских беков «Динамо». Тюкавин против Бабича и Литвинова. Такой матч нельзя пропускать, начало в 16:30 по московскому времени.

«Сити» умеет испортить принципиальный матч. Осторожность лишит победы – надо давить на слабое место
21 сентябряМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии1
Их не ждали даже в топ-5. Команды-открытия Серии А столкнутся в битве за лидерство
20 сентябряМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии3
Новый конкурент ЦСКА и «Ростова», у «Спартака» – удобный соперник. 9-й тур РПЛ закручивает интригу
20 сентябряМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии12
«Арсенал» без трофеев станет «Тоттенхэмом». Стартуют в Лиге чемпионов без капитана и центрфорварда
19 сентябряВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии1
«Барселона» собралась выиграть Лигу чемпионов. Задача «Монако» и Головина – огорчить каталонцев
19 сентябряВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии3
«Интеру» достался худший соперник в Лиге чемпионов. Им проиграли важнейший матч
18 сентябряМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии1
Сортировать
Все комментарии
nzs5yzd4humv
nzs5yzd4humv
22 сентября в 14:28
Чтобы потерять очки в матче, их сначала нужно добыть.
Bad Listener
Bad Listener
22 сентября в 11:35, ред.
Вот ещё один кто повёлся на пыль в глаза от Станковича. А коком строительстве речь идёт я не пойму? После Ахмата игра против обороняющихся команд всё хуже и хуже. Что они там строят что сначала нужно окончательно испортить? А главное что этот человек говорит, просто послушайте хоть одну пресс конференцию, после неудачных игр он доволен всем, у него команда пешком ходит, а он их хвалит, после удачных игр он ведёт себя так как будто у них все удачные, как будто он уже всё построил и лавры собирать только остаётся. Не, я ему просто не верю, очередной скользкий аферист с которым мы будем барахтаться в районе 5го места. Как и спортивный директор привёзший одного нормального игрока, у него перед глазами ТО Зенита и он заявляет что будем за чемпионство бороться, совсем сбрендил. Они врут так как будто у лжи вообще не бывает последствий и вокруг все идиоты
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
22 сентября в 10:01
Спартак очень хорош, думаю они выиграют.
u2uec75wuf4g
u2uec75wuf4g
22 сентября в 10:01
Сколько громких слов, в итоге опять пятое место.
Варвар7
Варвар7
22 сентября в 09:41
Надеюсь на интересный матч , и конечно жду Победы от наших!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 