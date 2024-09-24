Турнир, который конкурировал с Лигой чемпионов. После реформы еврокубков не станет скучнее

Лига Европы готова противопоставить ЛЧ свои топ-матчи.
Турнир дарит всё больше эмоций
Лига Европы созрела для статуса полноценного топ-турнира со своими интригами, подводными течениями и самобытными сюжетами, которые подчас не уступают разборкам в Лиге чемпионов. Последние несколько сезонов ясно дали это понять. Три года назад, когда российские клубы только-только отстранили от еврокубков, в стыковом раунде оказались дортмундская «Боруссия», «Аталанта», «Лейпциг», «Барса» сыграла с «Наполи». Правда, свежесть впечатлений перечеркнул «рабоче-крестьянский» финал между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». Из плюсов – такой пары никто не ожидал. Из минусов – футбол показали скучнейший.
Позапрошлый сезон уже отмечали из-за скопления топ-клубов и пересечения их амбиций. «Арсенал» ворвался в чемпионскую гонку и хотел еврокубок, МЮ в первый сезон с тен Хагом нацелился на требл, «Монако» мечтал сделать последний шаг обратно в ЛЧ, «Рома» ставила на тренера-кубкового бойца Муориньо. И это только групповой этап. Уже в стыковом раунде увидели пару МЮ – «Барселона», которая подарила ярчайшее противостояние. «Ювентусу» после провала в ЛЧ нельзя было вылетать из ЛЕ раньше финала. Здесь же оказались «Аякс» и «Байер». Уже фантастический успех – особенно при том, что выиграла турнир проблемная «Севилья».
Так ещё и спустя год ЛЕ пробила потолок. Интерес к плей-офф уже ничуть не уступал интересу к главному еврокубку. На этот раз главными действующими лицами стали «Ливерпуль», «Байер», «Аталанта», «Вест Хэм», «Рома». Мерсисайдцы хотели красиво проводить Клоппа, римляне метили на второй подряд финал, бергамаски тихо делали своё дело, «фармацевты» рушили гегемонию «Баварии» и замахнулись на требл. Последние были фаворитом турнира – ждали их столкновения с «Ливерпулем» в финале, которое по статусу могло потягаться с финалом ЛЧ. Уж слишком полюбили обе команды. В итоге немцы раз за разом спасались на последних минутах, вытаскивая победы, так выбили крепкие «Вест Хэм» и «Рому». По другую сторону сетки «Аталанта» сенсационно убрала «Ливерпуль». И в финале разрушила сказку «фармацевтов» – это была неожиданная концовка, апогей кампании. Таких эмоций Лига Европы ещё не дарила.
Теперь без гостей из ЛЧ – это бьёт по зрелищности
Правда, сейчас взятую планку удержать будет крайне тяжело. Еврокубковые турниры реформировали. Теперь ЛЧ и ЛЕ играются по швейцарской системе, которая не подразумевает выбывания команд из главного еврокубка в Лигу Европы. Так хотели освежить застоявшуюся систему. Плюс увеличить концентрацию топ-матчей в Лиге чемпионов. Всё же основную аудиторию собирает именно этот турнир – а от битв «Реала» и ПСЖ отдачи будет куда больше, чем от столкновений «сливочных» с условным «Будё-Глимт».
Правда, для Лиги Европы это значит, что не будет таких историй, как недавно с «Ювентусом» или «Барселоной». Турнир возвращается на прежние рельсы, когда игры групповой стадии были скорее для футбольных гиков – но не пользовались спросом широкой аудитории. Это печально.
Шанс на оправдание
Правда, какие-то интриги ЛЕ всё же сохранит. Тем более остаются ещё топ-клубы, которые провалили предыдущий сезон. Наиболее яркий представитель – «Манчестер Юнайтед». Всё, как два года назад. Правда, в тот раз тен Хаг только возглавил команду – фанаты требовали довериться голландцу, самому менеджеру победа была нужна, чтобы заработать авторитет. Теперь манкунианцы будут биться за победу, чтобы менеджер не вылетел из клуба. Слишком противоречиво сложился прошлый чемпионат – бесхарактерность, нестабильность, травмы подвели Эрика, а спас Кубок Англии. Сейчас тен Хаг под тотальным давлением.
Оправдаться успехами в ЛЕ хочет и «Тоттенхэм», у которого не складывается с Анге Постекоглу. Ярко и убедительно «шпоры» с австралийцем смотрелись только на старте предыдущего сезона. Травмы быстро оголили уязвимость команды. И теперь менеджер с трудом поддерживает прочное основание команды – уже не удалось дожать «Арсенал» без его креативного центра, не удалось поделить очки даже с проблемным «Ньюкаслом» (результаты «сорок» – вопреки содержанию игры). По-хорошему играть бы лондонцам в ЛЧ – но второй по значимости еврокубок тоже подойдёт.
Полноценный топ-турнир
Вместе с английскими толстосумами бороться за трофей будут и скромные коллективы, для которых разборки в Лиге Европы – это самое пекло. Преуспеть в турнире будет надеяться «Атлетик Бильбао». Баски планомерно двигались к возвращению в еврокубки – и теперь созрели. Вальверде соорудил боеспособный коллектив.
Полноправная «тёмная лошадка», которую можно противопоставить гигантам – «Рома». Римляне регулярно продвигаются в ЛЕ к решающим стадиям – и прошлой весной это делали уже с Де Росси. Теперь наступает тяжёлая пора. Рммляне закупили новичков и будут требовать от нового наставника Ивана Юрича результат, ему предстоит пройти проверку тренерских способностей. Плюс трансферы клуба намекают, что «Рома» хочет сделать шаг к ЛЧ.
И это ещё не говоря об «Аяксе», «Лацио», «Порту», «Рейнджерс» – командах, которые имеют резервы проявить себя и огорчить фаворитов. Потому что последние к этому турниру относятся как к способу оправдаться – они не должны были оказаться здесь, но раз оказались, поборются за трофей. А для первых – это поле ожесточённого боя.
1. Март 2022 Вест-Хэм - Севилья. Игра двух команд в ужасной форме. Оба клуба были не в кондиции.
2. Октябрь 2022 МЮ - Омония
37 - ровно столько минут смог выдержать это, затем выключил и пошел спать. От топ-клуба осталось одно название. Причем смена тренера вообще не влияет на качество игры. Также было при Рангнике, Сульшере и Моуриньо с Ван Галлом.
3. Март 2023 Байер - Ференцварош.
Разочарование от игры Байера. Конечно Ференцварош играл от обороны, но это не отменяет плохое качество игры самого Байера. Матч смотрелся тяжело, хоть и забили дважды. Мало быстрых и четких атак, все куда-то поперек поля.
4. Март 2023 Фрайбург - Ювентус.
Тихий ужас. Если к Фрайбургу нет претензий, играл на своем уровне, то Ювентус просто в кошмарном состоянии. Забить один мяч кое-как с пенальти и потом играть на таком же уровне, как соперник слабее тебя да еще с удалением, это надо постараться! Второй забили на последней минуте благодаря индивидуальному старанию Кьезы и по сути весь матч играли на равных.
5 и 6. Ноябрь 2023. Байер - Карабах и Вест-Хэм - Олимпиакос.
Время, которое потрачено впустую. Обе игры пустые с минимумом интересных моментов. Гол Байера на последних минутах с пенальти не меняет ситуиацию. Игра не стоит, чтобы ее смотреть. Команды выходят отбыть номер, а не играть красиво.
7. Декабрь 2023. АЕК - Брайтон.
Еще одно убийство времени. Ноль интересных событий, как и в матче Карабах-Байер, фавориты минимально победили с помощью пенальти.
8. Декабрь 2023 Юнион - Ливерпуль.
Матч из той же оперы, что описал выше.
9. Апрель 2024. Байер - Вест-Хэм.
Очень скучный матч из-за трусливой тактики Вест-Хэма. Сидели в обороне все 90 минут и играли на отбой.
Из достойных могу выделить Байер-Аталанта в 2022 году, Вест-Хэм-Айнтрахт и Фрайбург - Ланс в 2023.
Итог: 9 отвратительных игр против 3 отличных, то есть в 75% случаев вы попадете на унылое зрелище не достойное вашего внимания.
Лига Европы стала непонятным турниром даже для ее участников.
1. Март 2022 Вест-Хэм - Севилья. Игра двух команд в ужасной форме. Оба клуба были не в кондиции.
2. Октябрь 2022 МЮ - Омония
37 - ровно столько минут смог выдержать это, затем выключил и пошел спать. От топ-клуба осталось одно название. Причем смена тренера вообще не влияет на качество игры. Также было при Рангнике, Сульшере и Моуриньо с Ван Галлом.
3. Март 2023 Байер - Ференцварош.
Разочарование от игры Байера. Конечно Ференцварош играл от обороны, но это не отменяет плохое качество игры самого Байера. Матч смотрелся тяжело, хоть и забили дважды. Мало быстрых и четких атак, все куда-то поперек поля.
4. Март 2023 Фрайбург - Ювентус.
Тихий ужас. Если к Фрайбургу нет претензий, играл на своем уровне, то Ювентус просто в кошмарном состоянии. Забить один мяч кое-как с пенальти и потом играть на таком же уровне, как соперник слабее тебя да еще с удалением, это надо постараться! Второй забили на последней минуте благодаря индивидуальному старанию Кьезы и по сути весь матч играли на равных.
5 и 6. Ноябрь 2023. Байер - Карабах и Вест-Хэм - Олимпиакос.
Время, которое потрачено впустую. Обе игры пустые с минимумом интересных моментов. Гол Байера на последних минутах с пенальти не меняет ситуиацию. Игра не стоит, чтобы ее смотреть. Команды выходят отбыть номер, а не играть красиво.
7. Декабрь 2023. АЕК - Брайтон.
Еще одно убийство времени. Ноль интересных событий, как и в матче Карабах-Байер, фавориты минимально победили с помощью пенальти.
8. Декабрь 2023 Юнион - Ливерпуль.
Матч из той же оперы, что описал выше.
9. Апрель 2024. Байер - Вест-Хэм.
Очень скучный матч из-за трусливой тактики Вест-Хэма. Сидели в обороне все 90 минут и играли на отбой.
Из достойных могу выделить Байер-Аталанта в 2022 году, Вест-Хэм-Айнтрахт и Фрайбург - Ланс в 2023.
Итог: 9 отвратительных игр против 3 отличных, то есть в 75% случаев вы попадете на унылое зрелище не достойное вашего внимания.
Лига Европы стала непонятным турниром даже для ее участников.
Если убрать за скобки финал 2024 года, не покидает ощущение, что ЛЕ как турнир скатился. Три года подряд с 2021 по 2023 финал был очень скуден на красивые моменты и голы. Три раза подряд в финале происходило тупое бодание до серии пенальти при минимальной голевой ничьей.
И главное, в финале больше нет интересных вывесок. Если раньше в финал выходили лучшие из лучших (Челси-Бенфика, Севилья-Ливерпуль, Севилья-Интер и Челси-Арсенал), то сейчас откровенные середняки или аутсайдеры.
На момент выхода в финал команды занимали следующие турнирные положения:
2021 Вильярреал (7 место топ-5) - МЮ (2 место топ-5)
2022 Айнтрахт (11 место топ-5) - Рейнджерс (2 место лига андердогов)
2023 Севилья (11 место топ-5) - Рома (6 место топ-5)
Из трех финалов, только МЮ можно отнести к титулованным фаворитам, которые украшают вывеску. Все остальные даже не входили в пятерку в своей лиге в момент участия. Турнир перестает быть вторым по значимости и превращается во второсортный, а это две разные категории. Мне например, неинтересно смотреть за вялой возней середняков.
Если убрать за скобки финал 2024 года, не покидает ощущение, что ЛЕ как турнир скатился. Три года подряд с 2021 по 2023 финал был очень скуден на красивые моменты и голы. Три раза подряд в финале происходило тупое бодание до серии пенальти при минимальной голевой ничьей.
И главное, в финале больше нет интересных вывесок. Если раньше в финал выходили лучшие из лучших (Челси-Бенфика, Севилья-Ливерпуль, Севилья-Интер и Челси-Арсенал), то сейчас откровенные середняки или аутсайдеры.
На момент выхода в финал команды занимали следующие турнирные положения:
2021 Вильярреал (7 место топ-5) - МЮ (2 место топ-5)
2022 Айнтрахт (11 место топ-5) - Рейнджерс (2 место лига андердогов)
2023 Севилья (11 место топ-5) - Рома (6 место топ-5)
Из трех финалов, только МЮ можно отнести к титулованным фаворитам, которые украшают вывеску. Все остальные даже не входили в пятерку в своей лиге в момент участия. Турнир перестает быть вторым по значимости и превращается во второсортный, а это две разные категории. Мне например, неинтересно смотреть за вялой возней середняков.