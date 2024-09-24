Турнир, который конкурировал с Лигой чемпионов. После реформы еврокубков не станет скучнее

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24 сентября 2024, 09:10

Лига Европы готова противопоставить ЛЧ свои топ-матчи.

Турнир дарит всё больше эмоций

Лига Европы созрела для статуса полноценного топ-турнира со своими интригами, подводными течениями и самобытными сюжетами, которые подчас не уступают разборкам в Лиге чемпионов. Последние несколько сезонов ясно дали это понять. Три года назад, когда российские клубы только-только отстранили от еврокубков, в стыковом раунде оказались дортмундская «Боруссия», «Аталанта», «Лейпциг», «Барса» сыграла с «Наполи». Правда, свежесть впечатлений перечеркнул «рабоче-крестьянский» финал между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». Из плюсов – такой пары никто не ожидал. Из минусов – футбол показали скучнейший.

Позапрошлый сезон уже отмечали из-за скопления топ-клубов и пересечения их амбиций. «Арсенал» ворвался в чемпионскую гонку и хотел еврокубок, МЮ в первый сезон с тен Хагом нацелился на требл, «Монако» мечтал сделать последний шаг обратно в ЛЧ , «Рома» ставила на тренера-кубкового бойца Муориньо. И это только групповой этап. Уже в стыковом раунде увидели пару МЮ – «Барселона», которая подарила ярчайшее противостояние. «Ювентусу» после провала в ЛЧ нельзя было вылетать из ЛЕ раньше финала. Здесь же оказались «Аякс» и «Байер». Уже фантастический успех – особенно при том, что выиграла турнир проблемная «Севилья».

Так ещё и спустя год ЛЕ пробила потолок. Интерес к плей-офф уже ничуть не уступал интересу к главному еврокубку. На этот раз главными действующими лицами стали «Ливерпуль», «Байер», «Аталанта», «Вест Хэм», «Рома». Мерсисайдцы хотели красиво проводить Клоппа, римляне метили на второй подряд финал, бергамаски тихо делали своё дело, «фармацевты» рушили гегемонию «Баварии» и замахнулись на требл. Последние были фаворитом турнира – ждали их столкновения с «Ливерпулем» в финале, которое по статусу могло потягаться с финалом ЛЧ . Уж слишком полюбили обе команды. В итоге немцы раз за разом спасались на последних минутах, вытаскивая победы, так выбили крепкие «Вест Хэм» и «Рому». По другую сторону сетки «Аталанта» сенсационно убрала «Ливерпуль». И в финале разрушила сказку «фармацевтов» – это была неожиданная концовка, апогей кампании. Таких эмоций Лига Европы ещё не дарила.

Теперь без гостей из ЛЧ – это бьёт по зрелищности

Правда, сейчас взятую планку удержать будет крайне тяжело. Еврокубковые турниры реформировали. Теперь ЛЧ и ЛЕ играются по швейцарской системе, которая не подразумевает выбывания команд из главного еврокубка в Лигу Европы. Так хотели освежить застоявшуюся систему. Плюс увеличить концентрацию топ-матчей в Лиге чемпионов. Всё же основную аудиторию собирает именно этот турнир – а от битв «Реала» и ПСЖ отдачи будет куда больше, чем от столкновений «сливочных» с условным «Будё-Глимт».

Правда, для Лиги Европы это значит, что не будет таких историй, как недавно с «Ювентусом» или «Барселоной». Турнир возвращается на прежние рельсы, когда игры групповой стадии были скорее для футбольных гиков – но не пользовались спросом широкой аудитории. Это печально.

Шанс на оправдание

Правда, какие-то интриги ЛЕ всё же сохранит. Тем более остаются ещё топ-клубы, которые провалили предыдущий сезон. Наиболее яркий представитель – «Манчестер Юнайтед». Всё, как два года назад. Правда, в тот раз тен Хаг только возглавил команду – фанаты требовали довериться голландцу, самому менеджеру победа была нужна, чтобы заработать авторитет. Теперь манкунианцы будут биться за победу, чтобы менеджер не вылетел из клуба. Слишком противоречиво сложился прошлый чемпионат – бесхарактерность, нестабильность, травмы подвели Эрика, а спас Кубок Англии. Сейчас тен Хаг под тотальным давлением.

Оправдаться успехами в ЛЕ хочет и «Тоттенхэм», у которого не складывается с Анге Постекоглу. Ярко и убедительно «шпоры» с австралийцем смотрелись только на старте предыдущего сезона. Травмы быстро оголили уязвимость команды. И теперь менеджер с трудом поддерживает прочное основание команды – уже не удалось дожать «Арсенал» без его креативного центра, не удалось поделить очки даже с проблемным «Ньюкаслом» (результаты «сорок» – вопреки содержанию игры). По-хорошему играть бы лондонцам в ЛЧ – но второй по значимости еврокубок тоже подойдёт.

Полноценный топ-турнир

Вместе с английскими толстосумами бороться за трофей будут и скромные коллективы, для которых разборки в Лиге Европы – это самое пекло. Преуспеть в турнире будет надеяться «Атлетик Бильбао». Баски планомерно двигались к возвращению в еврокубки – и теперь созрели. Вальверде соорудил боеспособный коллектив.

Полноправная «тёмная лошадка», которую можно противопоставить гигантам – «Рома». Римляне регулярно продвигаются в ЛЕ к решающим стадиям – и прошлой весной это делали уже с Де Росси. Теперь наступает тяжёлая пора. Рммляне закупили новичков и будут требовать от нового наставника Ивана Юрича результат, ему предстоит пройти проверку тренерских способностей. Плюс трансферы клуба намекают, что «Рома» хочет сделать шаг к ЛЧ .

И это ещё не говоря об «Аяксе», «Лацио», «Порту», «Рейнджерс» – командах, которые имеют резервы проявить себя и огорчить фаворитов. Потому что последние к этому турниру относятся как к способу оправдаться – они не должны были оказаться здесь, но раз оказались, поборются за трофей. А для первых – это поле ожесточённого боя.