Теневой топ-матч Лиги Европы. Соперника «Сосьедада» раскрыл тренер-сенсация, но летом случилась отставка

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24 сентября 2024, 11:30

Соперники терпят неудачи в своих чемпионатах, однако держат марку в еврокубках.

«Гимнасты» вернулись в еврокубки с тренером, на которого претендовал «Милан»

А ведь в середине 2010-х «Ницца» включилась в борьбу с «Пари Сен-Жермен» и даже разок финишировала в тройке. С тех пор много воды утекло, а клуб откатился за пределы топ-5. Как максимум боролся за пятое место, но чаще оказывался в диапазоне от седьмой до девятой строчки.

Слом наметился в прошлом сезоне. К кампании-23/24 «гимнасты» подходили, вновь оказавшись на отшибе (девятое место в чемпионате Франции, 58 очков). Руководство рискнуло довериться молодому 34-летнему итальянскому тренеру Франческо Фариоли. И менеджер быстро добился успеха – коллектив, который годом ранее считался середняком, вдруг начал в топ-3, там же продолжал всю первую часть сезона. «Ницца» конкурировала с «Монако» и ПСЖ , выдерживала натиск преследователей. На этом фоне к специалисту стали присматриваться клубы Серии А – и даже «Милан», который задумался об отставке Пиоли. Франческо был в одном списке с такими топ-менеджерами, как тен Хаг, Поттер и Конте.

Только ближе к весне «гимнасты» сдали-таки позиции. Одна победа на отрезке с 22-го по 29-й тур определила исход сезона для «орлят». С другой стороны, Фариоли показал качества, за счёт которых был готов толкнуть команду вперёд.

Фариоли оставил своё детище ради другого перспективного проекта

Принимать решение в таких случаях тяжело. С одной стороны, у команды и тренера образовалась химия, иначе бы не случилось рывка в первой части сезона, не удалось бы поддерживать импульс так долго. С другой, молодые тренеры подвержены спадам и нестабильности, а на фоне возвращения в еврокубки такой эффект может усилиться. Был соблазн доверить команду более опытному наставнику.

Сам Фариоли неожиданно оказался близок к назначению в «Аякс». Амстердамцы в прошлом сезоне ударились о самое дно – в октябре команда шла в зоне вылета, набрав всего пять очков в шести матчах. А также оказалась на последнем месте в Эредивизи. Шоковая терапия бывает полезна – ужаленные «аяксиды» финишировали пятыми. Но усугублять положение уже никто не хотел.

Для Фариоли этот клуб всё же можно было назвать повышением, поскольку итальянец попал на радары недавнего гегемона чемпионата Нидерландов, регулярного участника еврокубков. Тем более такого, который переживает не лучшие времена – значит, будет интересный вызов. И если удастся достойно на него ответить, Франческо станет героем для амстердамцев.

Резюмируя – неудивительно, что, получив предложение от «Аякса», тренер предпочёл уйти, а не продолжить развивать «Ниццу» в Лиге Европы. «Гимнастов» же теперь тренирует Франк Хейз, экс-наставник «Ланса».

«Сосьедад» идёт на спад

В первом же туре симпатичному неокрепшему коллективу, потерявшему своего тренера-триумфатора, придётся сыграть с командой, которая годом ранее трепала нервы «Интеру». Баски отличаются тем, что готовят отличных футболистов для основной команды – в «Реале Сосьедад» немало собственных воспитанников, им же является главный тренер «бело-голубых» Иманол Альгуасил. В сезоне-22/23 баски с ним выдали свой пик – попали на четвёртое место, опередив «Вильярреал», «Бетис» и «Осасуну». Заработали путёвку в главный еврокубок, там неплохо смотрелись даже на фоне недавнего финалиста турнира (с «Интером» два раза сыграли вничью), а в 1/8 финала хорошо зарубились с ПСЖ (в итоге – два поражения).

При этом уже тогда было ясно, что два топ-турнира с европейскими грандами в соперниках для самобытного скромного коллектива – это слишком. Пока в главном еврокубке «бело-голубые» завоёвывали зрительские симпатии, в Ла Лиге произошёл спад. Команда не смогла ничего противопоставить прогрессу «Атлетика» и рывку «Жироны», шаталась между седьмым и шестым местом. Финишировала шестой.

Держать высоту всё сложнее

В подобной ситуации клубу такого калибра особенно сложно удержать сверкнувших лидеров. Ожидаемо в басков вцепились более состоятельные клубы. На Ле Нормана нацелился «Атлетико», Мерино хотел заполучить «Арсенал», плюс после аренды в Лондон вернулся крайний защитник Киран Тирни. Помимо этого, на Такефусу Кубо и Мартина Субименди засматривался «Ливерпуль». И если последних удалось сохранить, то первые двое ушли. «Бело-голубые» потеряли лидера обороны и важного созидателя в центральной оси.

Да, к этому моменту намного увереннее в команде себя чувствовал Арсен Захарян, но полузащитнику ещё требуется время на адаптацию. Плюс это альтернатива лишь для одной потери.

Результаты басков соответствующие. Стартовали с поражения от «Райо Вальекано», затем с трудом обыграли «Эспаньол». Эта победа так и остаётся единственной на дистанции вот уже семи туров. При таких вводных переходить к игре «на два фронта» особенно жутко – «Сосьедад» к этому просто не готов.

Прогноз Soccer.ru: «Сосьедад» ужасен на старте сезона – но и «Ницца» немногим лучше. Французы одержали первую победу при Хейзе только в третьем туре. Да, в минувшие выходные вынесли вперёд ногами «Сент-Этьен» (8:0), но это дебютант текущего сезона Лиги 1. Что мешало сыграть также уверенно с прямым конкурентом – «Марселем»? В матче будет достаточно ошибок с обеих сторон, а значит, и голов. «Орлятам» помогут домашние трибуны, они добудут тяжёлую победу.