В Лиге Европы смешные фавориты. «Тоттенхэм» и МЮ мечтают о международном успехе

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25 сентября 2024, 17:43

Но есть неожиданные претенденты.

Самое главное новое правило – клубы из Лиги чемпионов не попадут больше в плей-офф Лиги Европы в феврале. Теперь это отдельный турнир, откуда нельзя отправиться в плей-офф Лиги конференций. Изоляция позволяет не в декабре, когда завершался групповой этап Лиги чемпионов, а прямо сейчас назвать фаворитов. Судя по котировкам и объему прогнозов, на первом месте сейчас «Тоттенхэм». Трагикомичный фаворит, но у бездушного алгоритма от «Opta» в первой тройке куда более неожиданный кандидат:

Не верим, что «Славия» выиграет Лигу Европы. Но разделяем «догадку» компьютера, что «Порту» и «Атлетик» могут показать себя. Но в Лиге Европы прогнозы делать сложнее, чем даже в Лиге чемпионов. «Аталанта», «Айнтрахт» и «Вильярреал» выиграли турнир, не будучи фаворитами в середине стадии плей-офф весной. Зато оценка компьютера и живых мастеров прогнозов позволяет разобрать кандидатов на победу во втором по значимости еврокубке.

«Тоттенхэм»

Здесь всё просто. Австралийский грек Постекоглу напомнил, что всегда выигрывает трофей во втором сезоне в новом клубе. Весной «Тоттенхэм» не опередил «Астон Виллу» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, но и не отдал место во втором еврокубке другим клубам. «Шпоры» ждут, что заиграет новый форвард Соланке. У них есть любимчик всех на свете Сон. А ещё Мэддисон с последним пасом. В обороне два невероятно сильных защитника. Ромеро – чемпион мира, а ван де Вен – надежда грандов. В Лиге Европы ждём ротацию, но если «шпоры» выйдут в плей-офф, то пора снять позорную мантию вечных неудачников.

«Порту»

Сыграют на первой стадии против МЮ , «Лацио» и «Олимпиакоса». Немного странно, что алгоритм верит именно в «драконов». После ухода тренера бывшая команда Консейсау не всегда хороша. Устроили в Суперкубке камбэк со «Спортингом». Выиграли 4:3, хотя уступали в три мяча в середине первого тайма. Зато проиграли команде Аморима в чемпионате. Состав у «Порту» крепкий, но не самый звездный. «Драконы» — упрямая команда, что доказывала в плей-офф Лиги чемпионов. Сохранили сильного голкипера Кошту. Ушел ветеран из защиты Пепе, но появились новые звезды вроде форварда Омородиона.

«Манчестер Юнайтед»

По всем параметрам МЮ — фаворит Лиги Европы. Кроме одного – стабильности на футбольном поле. Конечно, они намного сильнее большинства участников. Но когда встречали в плей-офф испанских соперников, то нередко проигрывали. Тен Хаг в прошлом сезоне не вышел из группы Лиги чемпионов. Весной Эрик не попал в престижный турнир. Но с Гарначо и Бруну, с Каземиро и Онаной надо выходить в финал Лиги Европы. И там уверенно побеждать любого соперника. Но пусть для начала не проиграют «Порту» и «Фенербахче» на выезде. Кстати, против МЮ также сыграет ПАОК россиян Чалова и Оздоева.

«Рома»

Проиграли финал «Севилье», но нагуляли опыт, когда взяли с Моуриньо Лигу конференций. «Рому» по составу можно было выделить, но есть нюанс – американский владелец клуба. Фридкин не такой бездушный в футболе, как Глейзеры, но выгнал Де Росси. Пригласил не одного из элитных наставников, а хорвата Юрича. Бывший наставник «Торино» знаменит умением найти конфликты. Но у «Ромы» прекрасные данные. Взяли Довбика, лучший снайпер испанской Ла Лиги забивает и в Серии А. Аргентинец Дибала – чемпион мира, испанец Анхелиньо – крутой левый латераль. «Волки» хороши, если их правильно подготовить.

«Атлетик»

Баски сыграют завтра против «Ромы» в гостях. Не стоит недооценивать обладателей Кубка Испании, невзирая на серию травм важных игроков, вроде вингера Нико Уильямса и голкипера Унаи. Клуб патриотов баскского края держится на единстве. Чемпионы Европы остались, хотя легко нашли бы себе летом новые клубы. «Атлетик» доверяет опытному Вальверде. Стабильность тренера – одна из причин, почему испанцы среди фаворитов. Конечно, их второй проигранный финал отдаляется в истории, прошло 12 лет, но у басков хорошая память. Многие из нынешнего состава выросли на победах в плей-офф Лиги Европы.

«Лацио»

«Орлы» знают только одно: их будущее невозможно предсказать до запятой. Очевидно, что у римлян странные руководители. У команды всего две победы на старте сезона с новым наставником Барони. Фанаты вряд ли довольны происходящим. Но они привыкли, что «Лацио» редко летает высоко. А если подскакивает вверх, угадав с неплохим наставником, то тренер идет дальше, а «орлы» остаются без трофейной добычи. Выиграли пять лет назад Кубок Италии, вернулись в прошлом году в Лигу чемпионов. Но качественного рывка всего клуба не видно. Зато в Лиге Европы будет шанс всё изменить. У «Лацио» в соперниках «Порту» и «Реал Сосьедад».

«Галатасарай»

Добавим для колорита команду, которая может вытащить игру на эмоциях. Также у «Галатасарая» появился нигерийский форвард Осимхен. Один из самых глупых трансферов года случился, когда президент «Наполи» Де Лаурентис сорвал переход нигерийца в Англию, а в Саудовскую Аравию игрок сам не сильно рвался. Случилась аренда в Стамбул, где увидели любовь с первого взгляда. Осимхену понравились фанаты «Галатасарая». А соперники почувствовали на себе голевую мощь нигерийца. Впрочем, турки давно не жалуются на состав, ещё в прошлом сезоне заставили потеть звезд МЮ . А вдруг наступит их время в плей-офф? Жребий у турецкого гранда неплохой.

«Реал Сосьедад»

Добавляем команду с Захаряном в заявке. Арсен поправляется после травмы, но матчи основного этапа Лиги Европы будут проводить до конца января. Россиянин вернется, должен сыграть в последнем туре против ПАОКа Чалова и Оздоева. Понимаем, почему «Реал Сосьедад» не включают в список фаворитов, у них ужасные свежие результаты. Но сезон длинный. В финале Лиги Европы не раз появлялись команды, которые не лучшим образом выступали в родной лиге. Так что испанцы с чемпионами Европы в составе могут и должны найти победный путь. Например, сегодня в Ницце. «Реал Сосьедад» хочет выйти в плей-офф, где нет гарантий даже для записных фаворитов.