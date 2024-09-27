Опубликованы результаты жеребьёвки 5-го раунда Пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьёвка 5-го раунда Пути регионов Кубка России.
«Чайка» (Песчанокопское) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
«Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад)
«Тюмень» (Тюмень) — «Алания» (Владикавказ)
«Уфа» (Уфа) — «Шинник» (Ярославль)
«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
«Сочи» (Сочи) — «Волга» (Ульяновск)
«Родина» (Москва) — «Спартак» (Кострома)
«Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург)
Игры состоятся 15-17 октября.
А по поводу жеребьевки. Жалко будет проигравшего в паре Торпедо-Балтика.
А по поводу жеребьевки. Жалко будет проигравшего в паре Торпедо-Балтика.