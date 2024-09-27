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Опубликованы результаты жеребьёвки 5-го раунда Пути регионов Кубка России

вчера, 15:39

Состоялась жеребьёвка 5-го раунда Пути регионов Кубка России.

«Чайка» (Песчанокопское) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

«Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад)

«Тюмень» (Тюмень) — «Алания» (Владикавказ)

«Уфа» (Уфа) — «Шинник» (Ярославль)

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)

«Сочи» (Сочи) — «Волга» (Ульяновск)

«Родина» (Москва) — «Спартак» (Кострома)

«Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург)

Игры состоятся 15-17 октября.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:58
Кто пройдёт дальше посмотрим, но одно можно с уверенностью сказать, что в следующей стадии точно будет представитель Второй Лиги.
3pjxyxzpv77t
3pjxyxzpv77t
вчера в 16:25
Для кого-то это будет важный этап?!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:24
Мне лично все было понятно с самого начала. Просто надо внимательно прочитать регламент 1 раз и больше эту тему не мусолить.
А по поводу жеребьевки. Жалко будет проигравшего в паре Торпедо-Балтика.
df2wv672h3a6
df2wv672h3a6
вчера в 16:19
Пока ничего не понятно, всем командам удачи.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:09
Много раундов и совершенно ничего не понятно. Старая формула Кубка России была гораздо понятнее. РФС, возвращай всё обратно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:05
Тюмень - Алания и Торпедо - Балтика .
fmk6wnknghgs
fmk6wnknghgs
вчера в 16:04
Торпедо с Балтикой рановато встречаются.
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