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«Атлетико» отменил выступление певицы, которая заявила о поддержке «Реала»

вчера, 19:32
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 22:00 Не начался

Выступление певицы Данны Паолы на матче между «Атлетико» и «Реалом» не состоится.

Она должна была появиться на поле с Абрахамом Матео во время перерыва и спеть песню «El double». Однако, по информации источника, «матрасники» исключили запланированное мероприятие. Такое решение было принято через несколько дней после того, как мексиканская певица дала интервью программе Дэвида Бронкано на La Revuelta, в котором призналась в том, что поддерживает «Реал».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:15
Ха-ха-ха-ха, что за клоунада вообще? И зачем вообще нужен этот концерт в перерыве матча?
Altafini
Altafini ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:07
    Incredulous
    Incredulous ответ Altafini (раскрыть)
    вчера в 23:02
    А вам достоверно известно что бы сделал или не сделал Перес? Знаете такую поговорку: если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой.
    Altafini
    Altafini ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 22:40
    Можно подумать Перес бы так не сделал.
    Incredulous
    Incredulous ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Да она скорее всего вообще не разбирается в футболе. И уж точно не в курсе, что в столице есть несколько футбольных клубов. Вероятнее всего в интервью сказала, что поддерживает Мадрид. А как известно, в Испании именно мадридский Реал называют Мадридом. Вот и понеслось...)
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 22:03
    Клоуны. Клуб готов "полинять" на хорошую неустойку, только потому, что какая-то певичка, в каком-то интервью что-то там сказала. Хороший прецидент теперь для других, как тупое руководство клуба можно легко кинуть на хорошие деньги.
    311
    311
    вчера в 20:47
    Возможно она просто назвала самый популярный клуб, чтобы привлечь побольше поклонников. И возможно она и на стадионе не была никогда.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 20:47
    Можно переманить, пока не поздно 😁 споет в Испании
    bjah3teerc2u
    bjah3teerc2u
    вчера в 20:28
    Зачем было такую певицу приглашать?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 20:00
    А вы знаете сколько будет стоить неустойка за отмену? там и до суда может дойти.
    Не умным было решение пригласить
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 19:58
    Всё верно сделали, но не красиво, это если бы Максим спела на ВЭБ арене перед дерби.
    Надо быть внимательнее, минус руководству матрасов.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 19:54
    правильное решение клуба.
    иначе собственные болельщики не поняли бы...
    певичка пусть танцует на сантьяго бернабеу))
    Capral
    Capral
    вчера в 19:48, ред.
    Подобные вещи мне непонятны. Кто-то может себе представить, чтобы в советское время, болельщики Спартака не пришли на концерт В.Добрынина, только потому что он болельщик Динамо? Я конечно не знаю всех этих испанских междоусобиц, между всеми испанскими командами, мне это неинтересно, но в определенной степени- это дикость и такого я не понимаю. Углубляться не буду, но это средневековье какое-то.

    Вообще не понимаю- зачем искусство смешивать с футболом, тем более певческое. Но, каждый сходит с ума по своему, значит- флаг им в руки, транспарант на шею...
    Гость
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