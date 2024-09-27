«Атлетико» отменил выступление певицы, которая заявила о поддержке «Реала»

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вчера, 19:32

Выступление певицы Данны Паолы на матче между «Атлетико» и «Реалом» не состоится.

Она должна была появиться на поле с Абрахамом Матео во время перерыва и спеть песню «El double». Однако, по информации источника, «матрасники» исключили запланированное мероприятие. Такое решение было принято через несколько дней после того, как мексиканская певица дала интервью программе Дэвида Бронкано на La Revuelta, в котором призналась в том, что поддерживает «Реал».