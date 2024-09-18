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Дима Билан выступит на матче «Зенита» и «Факела»

вчера, 15:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел21.09.2024 в 16:30 Не начался

Перед матчем между «Зенитом» и «Факелом» и в перерыве игры выступит Дима Билан.

Поединок в рамках 9-го тура РПЛ пройдёт 21 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

В нынешнем сезоне петербуржцы и воронежцы провели друг с другом встречу в рамках Пути РПЛ Кубка России 30 июля, тогда победу одержали «сине-бело-голубые» (3:0).

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ матос (раскрыть)
вчера в 21:15
- Согласен! Кипелов на матчах Зенита - было бы круто!...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
БЕлана ( его настоящая фамилия, в первом слоге "Е" , БИланом он стал впоследствии, для звучности ) очень хорошо пародировал в своё время Максим Галкин на "Новой волне" в Юрмале. При желании найдёте, посмеётесь.
Кстати, раз речь зашла о музыке (хотя Дмитрий имеет к ней опосредованное отношение), переключил на Ю-тубе канал и в который раз послушал арию Надира из оперы Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" в исполнении Пласидо Доминго. Хотите получить громадное удовольствие, послушайте. Благодарить не надо. В качестве дружеского совета.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:48, ред.
Негоже заслуженного артиста России называть Димой. Достаточно послушать то, что он исполняет... Как минимум Дмитрий.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:46
Кому то нравится его " творчество ".. - лично мне не нравится.
Тогда уж лучше Тёму Бздюбу выпустить - всё как бы свой парень из фк Зенита.
матос
матос
вчера в 19:45
га....но ... Агату Кристи , Кипелова , Бутусова , Кинчева либо ЧиЖ пригласить!
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:18
Дима Билан выступит на матче «Зенита» и «Факела»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389187/zenit-fakel 18.09.2024

- А смысл? Вряд ли Факел это заказывал... Или цены на билеты увеличили, чтобы дать кому-то подзаработать?
t58wnyujy232
t58wnyujy232
вчера в 17:12
Неужели кроме этого П... солидней никого не нашлось
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:42
О-о
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:31
Главное рукомойники от него подальше держите 😂
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:29
Перерыв для зрителей пролетит не заметно....)))
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