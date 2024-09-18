Дима Билан выступит на матче «Зенита» и «Факела»

Перед матчем между «Зенитом» и «Факелом» и в перерыве игры выступит Дима Билан.
Поединок в рамках 9-го тура РПЛ пройдёт 21 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
В нынешнем сезоне петербуржцы и воронежцы провели друг с другом встречу в рамках Пути РПЛ Кубка России 30 июля, тогда победу одержали «сине-бело-голубые» (3:0).
Кстати, раз речь зашла о музыке (хотя Дмитрий имеет к ней опосредованное отношение), переключил на Ю-тубе канал и в который раз послушал арию Надира из оперы Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" в исполнении Пласидо Доминго. Хотите получить громадное удовольствие, послушайте. Благодарить не надо. В качестве дружеского совета.
Кстати, раз речь зашла о музыке (хотя Дмитрий имеет к ней опосредованное отношение), переключил на Ю-тубе канал и в который раз послушал арию Надира из оперы Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" в исполнении Пласидо Доминго. Хотите получить громадное удовольствие, послушайте. Благодарить не надо. В качестве дружеского совета.
Тогда уж лучше Тёму Бздюбу выпустить - всё как бы свой парень из фк Зенита.
Тогда уж лучше Тёму Бздюбу выпустить - всё как бы свой парень из фк Зенита.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389187/zenit-fakel 18.09.2024
- А смысл? Вряд ли Факел это заказывал... Или цены на билеты увеличили, чтобы дать кому-то подзаработать?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389187/zenit-fakel 18.09.2024
- А смысл? Вряд ли Факел это заказывал... Или цены на билеты увеличили, чтобы дать кому-то подзаработать?