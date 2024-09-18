Дима Билан выступит на матче «Зенита» и «Факела»

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вчера, 15:19

Перед матчем между «Зенитом» и «Факелом» и в перерыве игры выступит Дима Билан.

Поединок в рамках 9-го тура РПЛ пройдёт 21 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».