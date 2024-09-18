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Экс-форвард сборной Бразилии Адриано проведёт прощальный матч

вчера, 14:59

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано выйдет на поле в прощальном матче 15 декабря.

Товарищеская игра между «Фламенго» и миланским «Интером» — клубами, за которые форвард провёл большую часть своей карьеры, пройдёт на стадионе «Маракана». В 42 года экс-футболист сыграет по тайму за каждую команду.

Адриано завершил карьеру в конце мая 2016 года. О предстоящем событии он сказал следующее:

Многие просили меня попрощаться. Несмотря на то, что я прекратил играть несколько лет назад, мне нужен был этот матч, чтобы завершить цикл. Я в долгу перед всеми, кто поддерживал и поддерживает меня.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:39
Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:08
Хорошо что такой матч проведут.... удачи в дальнейших делах.
Гость
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