Экс-форвард сборной Бразилии Адриано проведёт прощальный матч

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано выйдет на поле в прощальном матче 15 декабря.
Товарищеская игра между «Фламенго» и миланским «Интером» — клубами, за которые форвард провёл большую часть своей карьеры, пройдёт на стадионе «Маракана». В 42 года экс-футболист сыграет по тайму за каждую команду.
Адриано завершил карьеру в конце мая 2016 года. О предстоящем событии он сказал следующее:
Многие просили меня попрощаться. Несмотря на то, что я прекратил играть несколько лет назад, мне нужен был этот матч, чтобы завершить цикл. Я в долгу перед всеми, кто поддерживал и поддерживает меня.