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«Тоттенхэм» разгромил «Карабах» в меньшинстве в Лиге Европы

сегодня, 00:40
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)КарабахМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Карабах» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Итоговый счёт — 3:0.

За «шпор» забили Бреннан Джонсон (12), Папе Сарр (52) и Доминик Соланке (68).

По итогам встречи «Тоттенхэм» идёт на 4-м месте, а «Карабах» — на 35-м.

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Все комментарии
Кэп 11
Кэп 11 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 15:10
Не. Только против Карабаха играли в пол ноги. В чемпе наелись. Да с Карабахом и так можно. Как мы все и убедились)))
Romeo 777
Romeo 777 ответ Кэп 11 (раскрыть)
сегодня в 14:26
Да-да, Байер играл на расслабоне в Еврокубке, ведь у них музей просто забит трофеями, особенно международными 😁 и португальская Брага играла на расслабоне, которую Карабах выкинул из турнира))
А так, Байер то спаслись от поражения в ответной игре дома против Карабаха, забив на 93 минуте сравняв счет, а на 97-ой вырвали победу, с общим счетом 5:4 по сумме, и то, если бы не удаление в составе Карабаха неизвестно, как игра закончилась бы, они играли в меньшинстве с 60-ой минуты, против команды, не знающей поражения, и то, даже забили гол в меньшинстве немцам.
По факту, играли отлично, ярко и остро атакуя, и это факт. И вчера, кстати тоже, не отсиживались, а играли на атаку, мяч не шел в ворота. В общем молодцы для такого клуба маленького.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 12:20
Карабах играл достойно, даже ударов по воротам у них больше, чем у Тоттенхэма, просто англичане реализовали свои моменты, а Карабах не смог. Все таки разница в классе игроков большая.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:44
УЕФА нашел новый способ уравнивать шансы? Удаление на 8 минуте против аутсайдера. Ну правильно, зато котировки букмекеров сразу меняются.

Хорошо, что справедливость восторжествовала и у Тоттенхэма хватило запаса прочности.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:24
Карабах попал под каток.)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:03
Карабаху просто не повезло - такое бывает
Кэп 11
Кэп 11
сегодня в 07:55
А как в прошлом сезоне пели про свою крутость в играх с Байером. Да просто Байер на расслабоне играл)))
54wzp7h2tcxk
54wzp7h2tcxk
сегодня в 07:11
С Карабахом-то и шпоры за гранда прокатят, а серьёзная команда их самих вот также карабахнет
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:06
Сказался класс английской команды.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:48
Силы не равны!Это было понятно до начала матча
uac5xuxcfh6r
uac5xuxcfh6r
сегодня в 06:47
Лондонцы продемонстрировали хорошую игру и продолжают борьбу за выход в плей-офф турнира. «Карабах» же потерпел очередное поражение и опустился на последнее место в своей группе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:39
Карабаху в радость даже участвовать в этом турнире...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:42
Фенербахче Моуринью, Рома Моуринью и Тоттенхэм Моуринью в Лиге Европы Моуринью:!!! Будет забавно если Фенербахче выиграет ЛЕМ)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:23
Ожидал от Карабаха сопротивления.... думал что забьют....
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:55
Такой и должен был быть исход, никто другого результата и не ждал. Или все думали, что будет повторение матча с Байером, тогда была просто разовая акция.
gjy4dqqc7thg
gjy4dqqc7thg
сегодня в 02:15
Тоттенхэм просто выше классом.
adekvat
adekvat
сегодня в 01:42
Ничего удивительного, класс слишком разный у команд.
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