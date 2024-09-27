«Тоттенхэм» разгромил «Карабах» в меньшинстве в Лиге Европы

«Тоттенхэм» обыграл «Карабах» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Итоговый счёт — 3:0.
За «шпор» забили Бреннан Джонсон (12), Папе Сарр (52) и Доминик Соланке (68).
По итогам встречи «Тоттенхэм» идёт на 4-м месте, а «Карабах» — на 35-м.
«Тоттенхэм» обыграл «Карабах» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Итоговый счёт — 3:0.
За «шпор» забили Бреннан Джонсон (12), Папе Сарр (52) и Доминик Соланке (68).
По итогам встречи «Тоттенхэм» идёт на 4-м месте, а «Карабах» — на 35-м.
А так, Байер то спаслись от поражения в ответной игре дома против Карабаха, забив на 93 минуте сравняв счет, а на 97-ой вырвали победу, с общим счетом 5:4 по сумме, и то, если бы не удаление в составе Карабаха неизвестно, как игра закончилась бы, они играли в меньшинстве с 60-ой минуты, против команды, не знающей поражения, и то, даже забили гол в меньшинстве немцам.
По факту, играли отлично, ярко и остро атакуя, и это факт. И вчера, кстати тоже, не отсиживались, а играли на атаку, мяч не шел в ворота. В общем молодцы для такого клуба маленького.
А так, Байер то спаслись от поражения в ответной игре дома против Карабаха, забив на 93 минуте сравняв счет, а на 97-ой вырвали победу, с общим счетом 5:4 по сумме, и то, если бы не удаление в составе Карабаха неизвестно, как игра закончилась бы, они играли в меньшинстве с 60-ой минуты, против команды, не знающей поражения, и то, даже забили гол в меньшинстве немцам.
По факту, играли отлично, ярко и остро атакуя, и это факт. И вчера, кстати тоже, не отсиживались, а играли на атаку, мяч не шел в ворота. В общем молодцы для такого клуба маленького.
Хорошо, что справедливость восторжествовала и у Тоттенхэма хватило запаса прочности.
Хорошо, что справедливость восторжествовала и у Тоттенхэма хватило запаса прочности.