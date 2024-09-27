«Тоттенхэм» разгромил «Карабах» в меньшинстве в Лиге Европы

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сегодня, 00:40

«Тоттенхэм» обыграл «Карабах» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Итоговый счёт — 3:0.

За «шпор» забили (12), (52) и (68).

По итогам встречи «Тоттенхэм» идёт на 4-м месте, а «Карабах» — на 35-м.