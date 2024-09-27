«Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу над «Бохумом»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Бохумом» в матче 5-го тура Бундеслиги (4:2).
На 16-й минуте гости повели — гол забил Матуш Беро. На 21-й команда удвоила преимущество усилиями Дани Де Вита. Сехру Гирасси на 44-й сократил отставание дортмундцев в счёте. На 62-й хозяева поля отыгрались — пенальти реализовал Эмре Джан. Гирасси на 75-й сделал дубль. Феликс Нмеча на 81-й забил четвёртый гол «жёлто-чёрных».
«Боруссия» занимает 2-е место в чемпионате Германии (10 очков). «Бохум» идёт 17-м (один балл).
Нынешняя Боруссия- команда с большим креативом и фантазией, позволяющая себе вольности, чисто индивидуального характера, незакрепощенная немецким футбольным орднунгом. Команда, с абсолютной свободой действий, где каждый, сам, вправе решать судьбу эпизода. Ну и конечно, нынешняя Боруссия ведомая грозным Гераси- непохожа на ту, весеннюю Боруссию, в котoрой, главный принцип был- коллективный и системный позиционный футбол.
Если непосредственно по игре, то даже после 0:2, у меня не было сомнений в победе Дотмунда. По всем показателям, хозяева превосходили Бохум, а после счета 3:2, игра, фактически превратилась в формальность... Я болел за Боруссию, с единственной целью- обострить борьбу между Баврией и Байером. Ну а завтра, фишка тура Бавария-Байер. Вот и посмотрим, на новую Баварию...
Сегодня, игру из Дортмунда комментировали двое, один из них- главный немецкий эксперт Л.Маттеус. Так вот, внимание!!! Маттеус, по манере игры, сравнил Гераси с П.Погребняком, которого, немецкий эксперт хорошо знал по играм за Штутгарт.
Нынешняя Боруссия- команда с большим креативом и фантазией, позволяющая себе вольности, чисто индивидуального характера, незакрепощенная немецким футбольным орднунгом. Команда, с абсолютной свободой действий, где каждый, сам, вправе решать судьбу эпизода. Ну и конечно, нынешняя Боруссия ведомая грозным Гераси- непохожа на ту, весеннюю Боруссию, в котoрой, главный принцип был- коллективный и системный позиционный футбол.
Если непосредственно по игре, то даже после 0:2, у меня не было сомнений в победе Дотмунда. По всем показателям, хозяева превосходили Бохум, а после счета 3:2, игра, фактически превратилась в формальность... Я болел за Боруссию, с единственной целью- обострить борьбу между Баврией и Байером. Ну а завтра, фишка тура Бавария-Байер. Вот и посмотрим, на новую Баварию...
Сегодня, игру из Дортмунда комментировали двое, один из них- главный немецкий эксперт Л.Маттеус. Так вот, внимание!!! Маттеус, по манере игры, сравнил Гераси с П.Погребняком, которого, немецкий эксперт хорошо знал по играм за Штутгарт.