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«Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу над «Бохумом»

вчера, 23:21
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 2Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Бохумом» в матче 5-го тура Бундеслиги (4:2).

На 16-й минуте гости повели — гол забил Матуш Беро. На 21-й команда удвоила преимущество усилиями Дани Де Вита. Сехру Гирасси на 44-й сократил отставание дортмундцев в счёте. На 62-й хозяева поля отыгрались — пенальти реализовал Эмре Джан. Гирасси на 75-й сделал дубль. Феликс Нмеча на 81-й забил четвёртый гол «жёлто-чёрных».

«Боруссия» занимает 2-е место в чемпионате Германии (10 очков). «Бохум» идёт 17-м (один балл).

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26 сентября
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:22
Первый тайм неудачно складывался для Боруссии, но молодцы, что смогли одержать волевую победу. Бохум тоже был неплох и оставил в целом приятное впечатление.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:25
Не будем предвосхищать события, посмотрим, что- день грядущий нам готовит... Все прежние соперники Баварии, пожалуй не тот состав, от которого можно отталкиваться, оценивая игру команды. Даже завтрашняя игра, еще тоже не показательная в плане готовности команд к сезону, но безусловно, во многом обещает быть интересной... В этом сезоне, я не смотрю игры Бундеса. Сегодня посмотрел- для общего развития. В прошлом сезоне работал Тухель, я- его поклонник, поэтому с интересом наблюдал за его работой, читал прессу, смотрел футбольные передачи. Но игра Бавария-Байер, стоит того, чтобы посмотреть!!!
6abcfpzveyy6
6abcfpzveyy6
сегодня в 00:22
Боруссию с победой в нелегком матче.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:20
Игра добавила тренеру БД седых волос
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:17
Мюнхенцы на классе уничтожили Динамо Загреб.
но игра Баварии с Вердером как реванш за домашнее поражение
в прошлом сезоне от музыкантов была идеальной с точки зрения интенсивности,
постоянного прессинга и безжалостного уничтожения Вердера.
это было впечатляюще...и страшно за остальных клубов))
видно, что Бавария только набирает обороты.
радует что Байер остается собой, и это замечательно.
клуб сохранил всех игроков чемпионского состава...
кроме Станишича, который принадлежит Баварии.
Хаби Алонсо и Ко не дают нам соскучится по камбэкам.
вот и с Вольфсбургом, они отыгрывались два раза.
но теперь Бавария будет выходить с некой местью за прошлый сезон.
думаю, Компани и его команда победит Хави Алонсо.
Capral
Capral
вчера в 23:54, ред.
Две абсолютно разные Боруссии, Дортмунд- весенний и Дортмунд нынешнего образца. Весенняя Боруссия- финалист ЛЧ- чисто тренерская команда, играющая, как с тренерского макета, теоритически правильная, геометрически верная. Ничего лишнего, всё исключительно по делу, в полнейшем эконом режиме, никакой лирики и поэзии, сугубо немецкая команда, натренированная в лучших и стереотипных традициях немецкого футбола.

Нынешняя Боруссия- команда с большим креативом и фантазией, позволяющая себе вольности, чисто индивидуального характера, незакрепощенная немецким футбольным орднунгом. Команда, с абсолютной свободой действий, где каждый, сам, вправе решать судьбу эпизода. Ну и конечно, нынешняя Боруссия ведомая грозным Гераси- непохожа на ту, весеннюю Боруссию, в котoрой, главный принцип был- коллективный и системный позиционный футбол.

Если непосредственно по игре, то даже после 0:2, у меня не было сомнений в победе Дотмунда. По всем показателям, хозяева превосходили Бохум, а после счета 3:2, игра, фактически превратилась в формальность... Я болел за Боруссию, с единственной целью- обострить борьбу между Баврией и Байером. Ну а завтра, фишка тура Бавария-Байер. Вот и посмотрим, на новую Баварию...

Сегодня, игру из Дортмунда комментировали двое, один из них- главный немецкий эксперт Л.Маттеус. Так вот, внимание!!! Маттеус, по манере игры, сравнил Гераси с П.Погребняком, которого, немецкий эксперт хорошо знал по играм за Штутгарт.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:50
безобразное начало 1 тайма.
хорошо, что под концовку тайма Гирасси один гол отыграл.
психологически думаю, это помогло шмелам начать 2 тайм более уверенно и организовано....меньше хаоса сумбура.
с победой, Черно-Желтые...
но такой игрой в бундеслиге на серьезное претендовать не получится.
а что делать в Лиге чемпионов, если даже Бохум такое творит над ними?
а там матчи с Реалом и Барсой.
нехорошо получается у Шахина.
ощущение, что Шахин просто поплыл. Хенесс и его Штутгарт уничтожил Шахина.
может, вернуть Терзича?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:23
Бд с победой, перевернули игру!))
Но в обороне проходной двор, а воротчик сегодня вообще сам не свой, оба гола на его совести.
Гость
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