«Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу над «Бохумом»

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вчера, 23:21

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Бохумом» в матче 5-го тура Бундеслиги (4:2).

На 16-й минуте гости повели — гол забил Матуш Беро. На 21-й команда удвоила преимущество усилиями Дани Де Вита. Сехру Гирасси на 44-й сократил отставание дортмундцев в счёте. На 62-й хозяева поля отыгрались — пенальти реализовал Эмре Джан. Гирасси на 75-й сделал дубль. Феликс Нмеча на 81-й забил четвёртый гол «жёлто-чёрных».

«Боруссия» занимает 2-е место в чемпионате Германии (10 очков). «Бохум» идёт 17-м (один балл).