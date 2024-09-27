«Оренбург» уступил «Пари НН» в матче РПЛ

1727451002

вчера, 18:30

«Оренбург» потерпел поражение от «Пари НН» в матче 10-го тура РПЛ (1:2).

На 45-й минуте нижегородская команда повела — гол забил Валерий Царукян. На 55-й гости удвоили преимущество усилиями Огнена Ожеговича. Иван Башич на 59-й сократил отставание хозяев поля в счёте.

«Оренбург» занимает 13-е место в чемпионате России (7 очков). «Пари НН» идёт 11-м (10 баллов).