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«Оренбург» уступил «Пари НН» в матче РПЛ

вчера, 18:30
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Оренбург» потерпел поражение от «Пари НН» в матче 10-го тура РПЛ (1:2).

На 45-й минуте нижегородская команда повела — гол забил Валерий Царукян. На 55-й гости удвоили преимущество усилиями Огнена Ожеговича. Иван Башич на 59-й сократил отставание хозяев поля в счёте.

«Оренбург» занимает 13-е место в чемпионате России (7 очков). «Пари НН» идёт 11-м (10 баллов).

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Все комментарии
6dw54k9fqvh2
6dw54k9fqvh2
сегодня в 00:32
Оренбургу требуется перезагрузка, пока не поздно.
x3p26q24bhnt
x3p26q24bhnt
вчера в 22:27
Странно, что Оренбург проиграл дома, тренеру пора домой.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:57
Ураааа!!!
С победой, Нижний!!!!)
ABir
ABir
вчера в 21:07
Очень неожиданное домашнее поражение Оренбурга, обычно дома на своем газоне они регулярно набирают очки.
486mmeh57w6t
486mmeh57w6t
вчера в 20:33
Такой результат дома играть ге ожидали! Потеряны важные очки!
Izmar
Izmar
вчера в 20:20
Проиграть на своем поле Пари НН и потом на что-то надеяться?
Anisovich
Anisovich
вчера в 20:09
Оренбург просто захотел в пердив, где он будет наверняка первым.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:00
Признаться рассчитывал, что на привычной для хозяев синтетике гостям сложно будет оказать достойное сопротивление. Ан нет, нижегородцы увозят максимум из Оренбурга, с чем и поздравляю болельщиков Пари НН.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:53
Вот поэтому и наказаны. Надо было бошкой оренбуржкой думать- у кого выигрывать. Теперь, до конца 1-го круга будут выдыхать, если конечно выдохнут...
Capral
Capral ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:51
Спасибо, буду знать.)))
Аксинья
Аксинья ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:51
Похоже что Оренбург все еще празднует победу над Спартаком - слишком щедрыми оказались премиальные за тот выигрыш))
Scorp689
Scorp689 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50
Поправлю немного... Нижний Новгород, нижегородцы...
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:42
Да уж...
Без Лукаса Вера и Оренбург НЕ Оренбург...
Играли-то неплохо, если брать ВЕСЬ матч, то получше Пари НН, но, как оказалось кроме "ИГРАТЬ" нужно ещё и "ЗАБИВАТЬ".
А, вот, ЭТО у Пари НН лучше получилось
Сам-то желал, чтобы Пари НН выиграл: Юраном "навеяло". ))
Победителей и поздравляю.
А у Деограсии всё равно хорошая команда. )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:35, ред.
У Оренбурга весь порох на Спартак ушёл....
После Спартака 13 матчей - 0 побед....9 поражений....
На гостевую встречу со Станковичем силы копят...но до марта ещё далеко...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:28
Теперь предстоит фк ОРЕНУРГ работа над ошибками
Capral
Capral
вчера в 18:46
Вот так, постепенно, Новгород выбирается из неудач. Полновесная победа сегодня- дает надежду на будущее. С победой, Новгород!
Сп62
Сп62
вчера в 18:36, ред.
Матч здорово напоминает матч Оренбург-Спартак. Только сегодня в роли Спартака выступил Оренбург. Привет из первого тура.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:34
Проигрывать дома нн это совсем не уровень....
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:32
Довольно неожиданный результат, Оренбург дома играет намного сильнее чем на выезде
Пари Нн с победой
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