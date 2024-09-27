«Оренбург» уступил «Пари НН» в матче РПЛ

«Оренбург» потерпел поражение от «Пари НН» в матче 10-го тура РПЛ (1:2).
На 45-й минуте нижегородская команда повела — гол забил Валерий Царукян. На 55-й гости удвоили преимущество усилиями Огнена Ожеговича. Иван Башич на 59-й сократил отставание хозяев поля в счёте.
«Оренбург» занимает 13-е место в чемпионате России (7 очков). «Пари НН» идёт 11-м (10 баллов).
Без Лукаса Вера и Оренбург НЕ Оренбург...
Играли-то неплохо, если брать ВЕСЬ матч, то получше Пари НН, но, как оказалось кроме "ИГРАТЬ" нужно ещё и "ЗАБИВАТЬ".
А, вот, ЭТО у Пари НН лучше получилось
Сам-то желал, чтобы Пари НН выиграл: Юраном "навеяло". ))
Победителей и поздравляю.
А у Деограсии всё равно хорошая команда. )
Без Лукаса Вера и Оренбург НЕ Оренбург...
Играли-то неплохо, если брать ВЕСЬ матч, то получше Пари НН, но, как оказалось кроме "ИГРАТЬ" нужно ещё и "ЗАБИВАТЬ".
А, вот, ЭТО у Пари НН лучше получилось
Сам-то желал, чтобы Пари НН выиграл: Юраном "навеяло". ))
Победителей и поздравляю.
А у Деограсии всё равно хорошая команда. )