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Руководство «Локомотива» оценило работу Галактионова

вчера, 10:55

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил работу главного тренера «красно-зелёных» Михаила Галактионова.

Клуб и игроки развиваются, работа тренерского штаба адекватно воспринимается командой. Мы оцениваем работу Галактионова только положительно.

Напомним, 40-летний специалист возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под руководством Галактионова «железнодорожники» провели 71 игру (41 победа, 14 ничьих и 16 поражений). Обыграв в рамках десятого тура РПЛ «Спартак» (3:1), «Локомотив» поднялся на второе место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, делали ли «красно-белые» предложения по трансферу нападающего Сергея Пиняева.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 13:06
Руководству Локомотива не стоит бежать впереди паровоза.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:13
Оценивать работу лучше по итогам сезона. Мне кажется лишним то, что сейчас его хвалят. Только время покажет, какой он тренер. Кстати, чётких задач команде никто не ставил, а есть только договорённость. Не странно ли это?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:08
Станкович тоже высоко оценил работу Галактионова, правда только для того чтобы избежать фокуса внимания на оценке своей собственной работы.
w28eu2j72gye
w28eu2j72gye
вчера в 11:07
Что же стоит только пожелать ему успехов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:05, ред.
Даже Оренбург после победы над Спартаком не делал выводы....
А этих понесло....

Хороший промежуточный итог....
Но грамоты и вымпелы пока лучше не доставать....
Гость
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