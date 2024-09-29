Руководство «Локомотива» оценило работу Галактионова

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вчера, 10:55

Председатель совета директоров «Локомотива» оценил работу главного тренера «красно-зелёных» .

Клуб и игроки развиваются, работа тренерского штаба адекватно воспринимается командой. Мы оцениваем работу Галактионова только положительно.

Напомним, 40-летний специалист возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под руководством Галактионова «железнодорожники» провели 71 игру (41 победа, 14 ничьих и 16 поражений). Обыграв в рамках десятого тура РПЛ «Спартак» (3:1), «Локомотив» поднялся на второе место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, делали ли «красно-белые» предложения по трансферу нападающего Сергея Пиняева.