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Матч «Атлетико» и «Реала» был прерван из-за поведения фанатов

вчера, 23:49
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Поединок 8-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» был прерван.

Это случилось в середине второго тайма при счете 1:0 в пользу «сливочных».

Фанаты «Атлетико» бросали на поле посторонние предметы. В голкипера «Реала» Тибо Куртуа был брошен предмет. Бельгиец в ответ помахал в сторону трибуны рукой, конфликтуя с нарушителями. Игроки «Атлетико» Коке и Хосе Хименес подошли к трибунам, чтобы успокоить зрителей, а главный тренер команды Диего Симеоне тоже сделал это, призвав одуматься.

После обсуждения с главными тренерами команд арбитр Матео Бускетс принял решение остановить игру.

Через несколько минут встречу возобновили.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:15
Да травма, хотел присутствовать на трибуне но клуб не рекомендовал....

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389910/mbappe-kilian 28.09.2024
9c24sf25rgy4
9c24sf25rgy4
сегодня в 07:37
Fan_Id там срочно вводить надо....
uwvqh439s8xs
uwvqh439s8xs
сегодня в 07:12
За такое нужно давать поражение.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:02
Толерантность европейская, все ровны, можно кинуть камень в воду можно в человека, все равны
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:01
Это не фанаты... это 56ы..... и их нужно персонально наказывать...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:31
Теперь клуб накажут финансами, а могли бы и технарь влепить.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:49
Недопустимое поведение горячих парней...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:38
А чё с ним, захворал или травма?
С чего ему на трибуне-то сидеть?...
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:54
Он сидел бы в ВИП ложе под охраной)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:54
С той певицей, которую не пустили)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:52
А представляете , что было бы ,если ещё и Мбаппе на трибуне сидел , кошмар! )))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:46
Решили не доигрывать даже это унылое зрелище......
Был бы Локо, обеим бы командам уже по трешке накидал))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:46
Игроки уже вышли на поле
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