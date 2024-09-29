Матч «Атлетико» и «Реала» был прерван из-за поведения фанатов

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вчера, 23:49

Поединок 8-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» был прерван.

Это случилось в середине второго тайма при счете 1:0 в пользу «сливочных».

Фанаты «Атлетико» бросали на поле посторонние предметы. В голкипера «Реала» Тибо Куртуа был брошен предмет. Бельгиец в ответ помахал в сторону трибуны рукой, конфликтуя с нарушителями. Игроки «Атлетико» Коке и Хосе Хименес подошли к трибунам, чтобы успокоить зрителей, а главный тренер команды Диего Симеоне тоже сделал это, призвав одуматься.

После обсуждения с главными тренерами команд арбитр принял решение остановить игру.

Через несколько минут встречу возобновили.