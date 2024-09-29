Матч «Атлетико» и «Реала» был прерван из-за поведения фанатов

Поединок 8-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Реалом» был прерван.
Это случилось в середине второго тайма при счете 1:0 в пользу «сливочных».
Фанаты «Атлетико» бросали на поле посторонние предметы. В голкипера «Реала» Тибо Куртуа был брошен предмет. Бельгиец в ответ помахал в сторону трибуны рукой, конфликтуя с нарушителями. Игроки «Атлетико» Коке и Хосе Хименес подошли к трибунам, чтобы успокоить зрителей, а главный тренер команды Диего Симеоне тоже сделал это, призвав одуматься.
После обсуждения с главными тренерами команд арбитр Матео Бускетс принял решение остановить игру.
Через несколько минут встречу возобновили.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389910/mbappe-kilian 28.09.2024
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389910/mbappe-kilian 28.09.2024
С чего ему на трибуне-то сидеть?...
С чего ему на трибуне-то сидеть?...
Был бы Локо, обеим бы командам уже по трешке накидал))
Был бы Локо, обеим бы командам уже по трешке накидал))