Опубликовано расписание матчей 14-го и 15-го туров Российской Премьер-Лиги

Опубликовано расписание матчей 14-го и 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
14-й тур
1 ноября (пятница)
19:00 «Динамо» – «Ростов»
2 ноября (суббота)
18:00 «Локомотив» – «Рубин»
18:00 «Зенит» – «Динамо» (Махачкала)
20:45 ЦСКА – «Спартак»
3 ноября (воскресенье)
13:00 «Акрон» – «Крылья Советов»
15:15 «Ахмат» – «Пари НН»
17:30 «Факел» – «Химки»
19:45 «Краснодар» – «Оренбург»
15-й тур
9 ноября (суббота)
14:00 «Локомотив» – «Факел»
16:30 «Динамо» (Махачкала) – «Оренбург»
19:00 «Ростов» – «Химки»
19:30 «Динамо» – «Пари НН»
10 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» – ЦСКА
15:15 «Спартак» – «Акрон»
17:30 «Ахмат» – «Зенит»
19:45 «Рубин» – «Краснодар»
Ну и жду продажи билетов на дерби всея Руси.
Ну и жду продажи билетов на дерби всея Руси.