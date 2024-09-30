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Опубликовано расписание матчей 14-го и 15-го туров Российской Премьер-Лиги

вчера, 18:38

Опубликовано расписание матчей 14-го и 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

14-й тур

1 ноября (пятница)

19:00 «Динамо» – «Ростов»

2 ноября (суббота)

18:00 «Локомотив» – «Рубин»
18:00 «Зенит» – «Динамо» (Махачкала)
20:45 ЦСКА – «Спартак»

3 ноября (воскресенье)

13:00 «Акрон» – «Крылья Советов»
15:15 «Ахмат» – «Пари НН»
17:30 «Факел» – «Химки»
19:45 «Краснодар» – «Оренбург»

15-й тур

9 ноября (суббота)

14:00 «Локомотив» – «Факел»
16:30 «Динамо» (Махачкала) – «Оренбург»
19:00 «Ростов» – «Химки»
19:30 «Динамо» – «Пари НН»

10 ноября (воскресенье)

13:00 «Крылья Советов» – ЦСКА
15:15 «Спартак» – «Акрон»
17:30 «Ахмат» – «Зенит»
19:45 «Рубин» – «Краснодар»

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Rivera_10
Rivera_10
вчера в 22:00
На октябрь давно всё расписано, даты и время начала матчей.
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 21:59
Меня больше 16 и 18 туры интересуют.
Ну и жду продажи билетов на дерби всея Руси.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:42
В октябре футбола не будет???
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