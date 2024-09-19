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РФС утвердил список 33 лучших игроков по итогам прошлого сезона

вчера, 11:48

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2023/24.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Евгений Латышонок («Балтика», Калининград).

Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов («Локомотив», Москва).

Правый центральный защитник: Виллиан (ЦСКА, Москва), Страхиня Эракович («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»), Мойзес Барбоса (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Горшков («Крылья Советов», Самара), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва).

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив», Москва), Бенхамин Гарре («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва).

Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит», Санкт-Петербург), Клаудиньо («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону).

Левый центральный полузащитник: Вендел («Зенит», Санкт-Петербург), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Диего Лаксальт («Динамо», Москва).

Левый полузащитник: Мохаммад Мохеби («Ростов», Ростов-на-Дону), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург).

Правый нападающий: Матео Кассьерра («Зенит», Санкт-Петербург), Джон Кордоба («Краснодар»), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

Левый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Мирлинд Даку («Рубин», Казань), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург).

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:02
Зенит отправил лучшего Сергеева в КС. Видно руководствовался не данным списком, а своим взглядом на игроков. Частично этот взгляд совпал с составителями списка и эти игроки уже в Зените, но не все подтверждают статус.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Никром (раскрыть)
вчера в 20:41
Лучший центральный защитник в РПЛ - это Дивеев, его нет. Зато половина балласта в списке
матос
матос ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:06
Бабич был на минувшем Евро в составе сб Сербии а вот Эракович который в данном списке в сборную вызов не получил ;-)
adekvat
adekvat
вчера в 15:53
Зенит раньше этот список утвердил, половина уже там.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:44, ред.
Лучшие так лучшие... Они сами - то об этом знают ? Почитал комментарии. Неужели кого - то волнует этот список ?...
lotsman
lotsman
вчера в 14:51
- Выберите лучших из лучших.
- Лучшие все выбыли из строя, Сэр.
- Ну тогда выберите лучших из худших.
Andy Drew
Andy Drew
вчера в 14:48
Левый центральный защитник. Мне кажется, Бабич и Нино посильнее остальных в этом списке будут, левый полузащитник Мостовой так вообще смех, левый нападающий Сергеев тоже смех. Я хоть болельщик Зенита, но левый фланг весь смешной какой то в этом списке.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:38
Всё же были варианты лучше Барриоса и Мохеби.
stanichnik
stanichnik ответ m63ed6mjtg6r (раскрыть)
вчера в 14:15
Согласен с вами, только для дальнейшего общения со мной снимите маску.
Capral
Capral ответ Никром (раскрыть)
вчера в 14:12
Не уверен, что привел бы, учитывая его провалы, еще осенью- в Свердловске, вылет из кубка от Химок и тп. Но, если выбирать, из трех соискателей- Зенита, Краснодара и Динамо, то больше других- достоин был Краснодар. Я всегда отмечал, что быки еще не созрели для чемпионства и не верил в их успех в прошлом первенстве. Но учтитывая то, какие безобразные были у Краснодара конкуренты, то, пожалуй, Краснодар, играющий в самый техничный и комбинационный футбол в Россиu- больше двух других был достоин чемпионства!!!
Никром
Никром ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:59
Да, побольше, чем бесхребетный Краснодар, без особых на то оснований уволивший тренера, который несомненно привел бы команду к чемпионству, не говоря уж о зените с его ресурсами.
Alex_67
Alex_67 ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 13:54
Перепутал с Чаловым.
Capral
Capral ответ Никром (раскрыть)
вчера в 13:47
Динамо больше всех заслужило чемпионство, вы серьезно?! Команда, которая спотыкалась через раз, тренер, которой не умеет делать замены, при этом- бездарный тактик и точно не стратег. Судьи добавлявшие по 10мин., к играм Динамо на финише сезона и дикий, невероятный ФАРТ!!! Провалы в играх со Спартаком, разгром дома от Ростова и позорное поражение в Свердловске- это и есть чемпионская игра?!
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:42
По пятой графе...)))
Привет, Володя!!!
Никром
Никром
вчера в 13:09
5 человек из полумертвого цска, 3 из Ростова с 7 места, аж 9 из зенита, который в последний момент и с помощью админресурса завоевал золото. При этом из того же Динамо, которое больше остальных заслужило чемпионство в том году всего 2 человека. Лучшего защитника чемпионата Бабича также нет. Но нате нынешнего питерца Латышонка, чья команда вылетела. Забавно, конечно.
m63ed6mjtg6r
m63ed6mjtg6r ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:58
А кто в бронзовом призере этого достоин?
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:55
Бронзовый призёр в этом списке представлен всего двумя игроками, или игроки деревянные, или эксперты необъективные и предвзятые.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:55
Конечно смешно смотреть когда Сергеев и Хлусевич лучшие....а Бабич....?????...
по габаритам не прошел наверное...)
d4e8d4mzn8jq
d4e8d4mzn8jq ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:51
Текст читайте внимательно, Смолова даже в бреду никто лучшим не поставит.
Nazyv
Nazyv
вчера в 12:47
Пять игроков цска с шестого места это уже слишком.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:45
Приветствую...да в этом и вся цена этого "списка")...
ZenCh1
ZenCh1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:42
А где вы увидели Смолова?
Больше удивляет, что лучшим форвардом был признал Кордоба, но в этом списке Кассьерра на своей позиции опережает его
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:38, ред.
Ну да, Хлусевич в одиночку вывез, без него бы Спартак вылетел в ФНЛ))) они там явно футбол не смотрят совсем, вообще наверное даже не знают какое отношение РФС к футболу имеет. Вот спросить у них а что такого сделал деревянный Хлусевич конкретного чтобы в этот список угодить?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:37
Моё Почтение!!!
Не понимаю, каким боком и с какого перепугу Сергеев попал в этот список?))) Человек, который постоянно жаловался на отсутствие игровой практики, вдруг- в списке... Невероятно, что происходит. Вспоминаю списки 33-х лучших в советском футболе, так то, были действительно ЛУЧШИЕ!!! А сейчас, кто лучшие- из худших?! Полная деградациция- причем невероятно быстрая...
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:30
Ну да)...потому что от "ненародной" нулевой Сергеев)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:27
Вот те на ... Смолов, Сергеев - эти люди не были в основе своих клубов, не забивали. Что они делают в списке 33 лучших игроков? Иностранных игроков слишком много. Но российским футболистам совсем не стыдно. Может пора ввести лимит на легионеров ( не более трёх иностранцев в составе, как это было в Италии восьмидесятых). Потом, на фоне лимита, сократить количество команд в РПЛ и ФНЛ.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 12:25
Что в списке делают скамеечники зенитушки, Мостовой и Сергеев???
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:22, ред.
5 игроков из ЦСКА в списке, не плохо !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:18
От народной игроков раз два и обчёлся...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:02
Знакомые в принципе лица! Хотя попадание Сергеева удивляет!
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