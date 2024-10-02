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Кроос: «Для Роналду голы были зависимостью в хорошем смысле слова»

вчера, 13:56

Экс-игрок сборной Германии Тони Кроос поделился воспоминаниями о выступлении за «Реал» вместе с Криштиану Роналду.

Когда я приходил на тренировку, Криштиану уже там находился, и он оставался, когда я уходил.

Мы все хотим брать трофеи и забивать голы, но для него забитые голы были зависимостью в хорошем смысле слова. Осмелюсь заявить, что к этому он стремится и в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:25
Тони Кроос прекрасно описывает тот уникальный уровень преданности и трудолюбия, который Криштиану Роналду приносил на тренировочные поля. Его стремление к совершенству и готовность работать дольше всех стали не только личным достижением, но и вдохновляющим примером для всей команды. Это и есть настоящая профессиональная этика, которая помогает создавать чемпионов. Подобный настрой требует огромной дисциплины, и, вероятно, именно это стало одним из факторов, способствующих успеху Роналду на протяжении всей его карьеры.
Capral
Capral
вчера в 15:39
А что еще нужно для истинного форварда- забивать голы. При этом, не надо забывать, что нападающие делятся на разные категории. Рон, из тех позиционщиков, которые должны постоянно обострять ситуацию у ворот прoтивника, постоянно держать соперника в напряжении. Естественно, для такого типа форварда, голы- это зависимость, в любом смысле слова.

Другое дело, Месси. Абсолютно другого плана игрок, могущий разогнать атаку, комбинировать и завершать. Для такого игрока, важна прежде всего командная игра, а не личные рекорды и это правильно. Каждый игрок на поле должен заниматься своими непосредственными обязанностями. Рон- Гениальный наконечник!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:50
Самые любимые - это голы с пенальти!)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:27
Откуда Кроос может знать, что у Роналду на уме? Или он таким образом высказывается, чтобы как-то поддержать бывшего одноклубника? Мне кажется, что Криштиану чистой воды эгоист. Правда таким и должен быть бомбардир, именно на такое качество его характера все и рассчитывают. Он забивает и всем хорошо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:16
А потом смысл этого слова изменился в другую сторону...
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