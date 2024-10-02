Кроос: «Для Роналду голы были зависимостью в хорошем смысле слова»

Экс-игрок сборной Германии поделился воспоминаниями о выступлении за «Реал» вместе с .

Когда я приходил на тренировку, Криштиану уже там находился, и он оставался, когда я уходил.

Мы все хотим брать трофеи и забивать голы, но для него забитые голы были зависимостью в хорошем смысле слова. Осмелюсь заявить, что к этому он стремится и в Саудовской Аравии.