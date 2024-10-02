Кроос: «Для Роналду голы были зависимостью в хорошем смысле слова»

Экс-игрок сборной Германии Тони Кроос поделился воспоминаниями о выступлении за «Реал» вместе с Криштиану Роналду.
Когда я приходил на тренировку, Криштиану уже там находился, и он оставался, когда я уходил.
Мы все хотим брать трофеи и забивать голы, но для него забитые голы были зависимостью в хорошем смысле слова. Осмелюсь заявить, что к этому он стремится и в Саудовской Аравии.
Другое дело, Месси. Абсолютно другого плана игрок, могущий разогнать атаку, комбинировать и завершать. Для такого игрока, важна прежде всего командная игра, а не личные рекорды и это правильно. Каждый игрок на поле должен заниматься своими непосредственными обязанностями. Рон- Гениальный наконечник!!!
Другое дело, Месси. Абсолютно другого плана игрок, могущий разогнать атаку, комбинировать и завершать. Для такого игрока, важна прежде всего командная игра, а не личные рекорды и это правильно. Каждый игрок на поле должен заниматься своими непосредственными обязанностями. Рон- Гениальный наконечник!!!