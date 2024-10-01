В Таиланде будут проводить турниры Народной футбольной лиги

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вчера, 10:58

В Таиланде будут проходить соревнования Народной футбольной лиги. Об этом источнику сообщил основатель и президент лиги .

В августе в Китае прошёл первый турнир Народной футбольной лиги, в котором приняли участие 16 команд.

Вслед за Китаем Народная футбольная лига появится в Таиланде. Мы провели встречу в мэрии Паттайи, пообщались с властями города и представителями бизнес-сообщества. С их стороны есть серьезный интерес к лиге. Там же в Паттайе сыграли два товарищеских матча. Оба выиграли, сначала у туристической полиции города со счетом 11:5, потом у команды администрации Паттайи со счетом 3:0. Это были первые игры в Таиланде под эгидой Народной футбольной лиги. Можно сказать, что в истории лиги открыта новая страница. Добавлю также, что работа в направлении международного развития лиги будет продолжена. Пока не буду раскрывать все планы, но уже сейчас понятно, что Таиланд — точно не последняя страна, куда пришла Народная футбольная лига.