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В Таиланде будут проводить турниры Народной футбольной лиги

вчера, 10:58

В Таиланде будут проходить соревнования Народной футбольной лиги. Об этом источнику сообщил основатель и президент лиги Гурам Аджоев.

В августе в Китае прошёл первый турнир Народной футбольной лиги, в котором приняли участие 16 команд.

Вслед за Китаем Народная футбольная лига появится в Таиланде. Мы провели встречу в мэрии Паттайи, пообщались с властями города и представителями бизнес-сообщества. С их стороны есть серьезный интерес к лиге. Там же в Паттайе сыграли два товарищеских матча. Оба выиграли, сначала у туристической полиции города со счетом 11:5, потом у команды администрации Паттайи со счетом 3:0. Это были первые игры в Таиланде под эгидой Народной футбольной лиги. Можно сказать, что в истории лиги открыта новая страница. Добавлю также, что работа в направлении международного развития лиги будет продолжена. Пока не буду раскрывать все планы, но уже сейчас понятно, что Таиланд — точно не последняя страна, куда пришла Народная футбольная лига.

Народная футбольная лига была образована в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45 лет. В России в конце октября начнётся девятый по счёту сезон лиги, который по традиции завершится Всероссийским фестивалем футбола в Москве. Поддержку Народной футбольной лиге оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

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Аджоев Гурам
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 11:08
Ну а почему бы и не в Тайланде.... думаю организация проведения турнира будет не хуже чем в Китае.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:02
Народная футбольная лига - продолжает экспансию на Восток...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:00
У Динамо выиграли 11:5)) молодцы!)) скоро и с нашей сборной можно сыграть)
Гость
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