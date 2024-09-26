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Тошич: «Уверен, что завершить карьеру — лучшее решение»

вчера, 15:58

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о решении завершить карьеру футболиста.

Я долго думал. Мой последний сезон в Греции был успешным, но для этого понадобилось очень много работы и труда, чтобы держать тело и организм в тонусе. Ничто не вечно, рано или поздно этот момент бы пришёл. Я бы мог поиграть ещё год и закончить, но это связано и с моим состоянием, и с предложениями. Спасибо всем, кто хотел меня видеть в своей команде, но у меня было желание остаться в хорошей памяти болельщиков. Я уверен, что завершить карьеру — лучшее решение.

Я до последнего надеялся, что поступит предложение, которое устроит меня и мою семью. В 37 лет мне надо работать втрое больше, чем в 27. Но не было предложения, которое дало бы мне мотивацию так работать. Жизнь после футбола есть. Я дал футболу всё, что мог.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:09
Всему своё время.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:46
Правильное решение.
lotsman
lotsman
вчера в 16:46
Главное вовремя уйти, на позитиве. Не дожидаться пока тебя уйдут за ненадобностью.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:45
Хороший был игрок...
Уже и забывать его стали.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:12
Зоран Тошич — это не просто имя, это целая эпоха для ЦСКА и российских болельщиков. Его решимость, трудолюбие и яркая игра сделали его любимцем трибун. Завершение карьеры в таком возрасте — это всегда сложно, но он принимает правильное решение, думая о своем будущем. Важно сохранить то, что ты построил, и уйти на высоком уровне.
Quilby
Quilby
вчера в 16:03
В таком возрасте это уже пора сделать.
u5ywvz8tex9v
u5ywvz8tex9v
вчера в 16:02
Всё надо делать вовремя, так что Зоран прав
Гость
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