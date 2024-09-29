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Агент Щенникова высказался о шансах игрока найти себе новую команду

вчера, 22:32

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о шансах футболиста найти себе новый клуб. Игрок является свободным агентом.

Он играет в падел очень успешно, ездит на благотворительные матчи. У него бизнес, который хорошо идет. Но речи о завершении карьеры должны звучать из уст самих футболистов.

Он еще надеется найти команду зимой? Надежда умирает последней. Он же занимается, пусть и индивидуально.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 06:48
Новомодный вид спорта - падел (смесь б.тенниса и сквоша). Так то прикольный, но для мажоров (дороговато).
4fjd4yg89j5x
4fjd4yg89j5x
сегодня в 05:26
Похоже это агент не даёт игроку играть, ищя более выгодные варианты.
npxqhz8mxcsa
npxqhz8mxcsa
сегодня в 05:14
Агент Пушкин тот ещё сказочник. Ну в принципе и фамилия обязывает
83ur4n35edny
83ur4n35edny
сегодня в 03:13
Да он уже за ветеранов бегает, вряд ли будет ещё какая-то карьера
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:17
Если не кочевряжиться в выборе , вполне можно принести пользу какой-нибудь команде первого дивизиона...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:55
Тридцать три года для защитника ещё не критичный возраст, если здоровье позволяет, то на пару-тройку лет вполне можно рассчитывать. Вопрос только, где и на каких условиях? Дорогой контракт не предложат и привыкший к Москве Щенников вряд ли захочет менять прописку, поэтому Химки, Торпедо, или Родина, а там как карта ляжет.
Болейте за своих, а не против чужих!
sbsharshd6j2
sbsharshd6j2
вчера в 23:12
Химки или на пенсию.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:51
Играет в падел? Это опечатка или я что-то пропустил?
7wndkn4uh7de
7wndkn4uh7de
вчера в 22:41
Пора подумать о завершении карьеры
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