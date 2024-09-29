Агент Щенникова высказался о шансах игрока найти себе новую команду

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА , высказался о шансах футболиста найти себе новый клуб. Игрок является свободным агентом.

Он играет в падел очень успешно, ездит на благотворительные матчи. У него бизнес, который хорошо идет. Но речи о завершении карьеры должны звучать из уст самих футболистов.

Он еще надеется найти команду зимой? Надежда умирает последней. Он же занимается, пусть и индивидуально.