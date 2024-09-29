Агент Щенникова высказался о шансах игрока найти себе новую команду

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о шансах футболиста найти себе новый клуб. Игрок является свободным агентом.
Он играет в падел очень успешно, ездит на благотворительные матчи. У него бизнес, который хорошо идет. Но речи о завершении карьеры должны звучать из уст самих футболистов.
Он еще надеется найти команду зимой? Надежда умирает последней. Он же занимается, пусть и индивидуально.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!