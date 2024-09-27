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Васин: «Легендой российского футбола себя не считаю»

вчера, 09:57

Экс-защитник ЦСКА Виктор Васин, который ранее завершил карьеру, рассказал, чем планирует заниматься.

Как прошел Матч легенд «Зенита» и ЦСКА, в котором я принял участие? Я два месяца ничего не делал, старался быть с остальными примерно в одной форме. И у меня походу это получилось.

Считаю ли себя легендой российского футбола? Нет.

Что дальше? Дальше — семья. В этом году — пауза, а там подумаю, чем заниматься. Надо образование какое-то получить. Может, пойду на тренера учиться, может, на спортивного менеджера.

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Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:43
Матч легенд «Зенита» и ЦСКА
А почему Васин говорит как про легенду российского футбола?
Васин может и конечно и легенда ЦСКА, но когда его вызывали в сборную у меня первая мысль увидев его фамилию была: "Как же хреново у нас в сборной с защитниками".
Это он там легенда, а по факту досадное недоразумение российского футбола.
ucp36j8572m9
ucp36j8572m9
вчера в 12:18
Пинали его, пинали, особенно в цска, и на тебе даже не легенда.
7er72vpvtxbh
7er72vpvtxbh
вчера в 12:08
Сначала, прочитав заголовок, долго смеялся. потом жалко стало Васина, если сам о себе не напомнишь, то никто и не вспомнит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:27
Васин, а тебя легендой российского футбола никто и не считает. Просто реальных легенд не хватило, тебя и взяли в команду. Кстати, мог бы, ради приличия, что-нибудь сказать о Садырине. Этот матч, в котором ты участвовал, был посвящён именно ему.
Capral
Capral
вчера в 10:23
Становится страшно за российский футбол- кто играет за команду легенд. Васину надо отдать должное- он скромный парень, что делает ему Честь. Признаёт, всё как есть. Вопрос не к нему, а к тем, кто приглашал его, они- о чём думали? Или у них легенды закончились- решили взять со стороны? Ну нельзя же, в самом деле, так дискредитировать, само понятие слова "легенда"! Слишком много стало в мировом футболе- "легенд", "великих", "гениальных"... Даже, как-то не по себе становится, от такого количества.

А Васину, так и хочется спеть- "Васин, конечно Васин"!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:16
И всё же приятно слышать от футболиста адекватное рассуждение...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:14
Легенда мемов, насмешек, приколов...)))
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