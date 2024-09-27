Васин: «Легендой российского футбола себя не считаю»

Экс-защитник ЦСКА , который ранее завершил карьеру, рассказал, чем планирует заниматься.

Как прошел Матч легенд «Зенита» и ЦСКА , в котором я принял участие? Я два месяца ничего не делал, старался быть с остальными примерно в одной форме. И у меня походу это получилось.

Считаю ли себя легендой российского футбола? Нет.

Что дальше? Дальше — семья. В этом году — пауза, а там подумаю, чем заниматься. Надо образование какое-то получить. Может, пойду на тренера учиться, может, на спортивного менеджера.