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Новый голкипер «Барселоны» в одном ряду с Кройфом, Скоулзом и Роббеном. Легенды, решившие возобновить карьеру

вчера, 14:48
Войцех Щесны
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Роббен Арьен
Роббен Арьен
Нападающий
Щесны Войцех
Щесны Войцех
Вратарь
Кройф Йохан
Кройф Йохан
Полузащитник

Щесны повторит опыт колоритных коллег.

Польский голкипер готовится к медицинскому обследованию, чтобы подписать годичный контракт с «Барселоной» после травмы тер Штегена. Фанатам каталонцев уже показали все фотографии, где Щесны с сигаретой. Но, несмотря на плохую привычку как у Буффона, Войцех настраивается помочь «блаугранас». Тренер Флик выбрал бывшего стража ворот «Ювентуса», который недавно завязал. Нужен опытный голкипер. А были возвращения полевых игроков, что даже интереснее.

Пол Скоулз

В мае 2011-го после финала Лиги чемпионов, в котором МЮ уступил «Барселоне», Пол решил уйти. Чтобы не терять форму сразу, приезжал тренироваться с резервной командой клуба. Фергюсон увидел, что Скоулз творит в играх с юниорами. Пошли к врачам – те дали добро на возобновление карьеры. Пол держал идею в секрете, поэтому даже для давних напарников его возвращение оказалось сюрпризом. Вернулся вовремя, как раз обыграли «Манчестер Сити» 3:2 в Кубке Англии. Дальше был гол «Болтону» в день разгрома соперника 3:0. «Манчестер Юнайтед» тогда являлся фаворитом, а Скоулз остался ещё на сезон. Помог Фергюсону выиграть последний в карьере титул чемпиона. Для Пола та победа в АПЛ стала одиннадцатой. Умница и легенда, великолепный хавбек. В Англии есть случаи, когда на пенсии играют за маленькие клубы, как Гарет Бэрри за команду из 11-го дивизиона, но Скоулз вернулся, чтобы стать чемпионом Англии.

Йохан Кройф

Йохан – один из создателей современного футбола. Мозговой центр «Аякса» и сборной Нидерландов Михелса. В «Барселоне» тоже оставил след. Но Кройф решил завязать с футболом рано, в 31 год. Организовали, как тогда было заведено, два прощальных матча. Вторую игру в составе «Аякса» проиграл «Баварии» 0:8, что легенде не понравилось. Но Кройф, как подобает художникам, ничего не смыслил во вложении денег. Отдал средства знакомому, который разводил свиней, и прогорел. Добавились проблемы с налоговиками. Кройф распродал имущество, потеряв почти 6 млн евро, а в 1978-м это были огромные деньги. Через шесть месяцев после «завершения карьеры» пришлось работать. Перебрались с семьей в США, где его приняли в «Лос-Анджелес Ацтекс». В Северной Америке интерес к футболу только зарождался, поэтому спустя три года Кройф вернулся в Европу. Играл за «Леванте» и «Аякс». А когда игрока задели боссы родного клуба, назвав старым, подписал контракт с «Фейеноордом» и стал чемпионом Нидерландов. «Ушел» из футбола в 31 год, а в 37 лет признали игроком года. В этом весь Кройф.

Карлос Роа

Колоритный аргентинский голкипер сделал больно Англии на ЧМ-1998 в серии пенальти. А через год Роа заявил руководству «Мальорки», что завершает карьеру в 29 лет. Причина уникальная. Карлос Роа отправился в штат Нью-Мексико в США, где стал членом религиозного христианского культа. Последователи верили, что в 2000 году наступит конец света. Как знаете, Апокалипсис не наступил. Роа повезло, что в те времена не было социальных сетей. Сейчас бы стал мировой знаменитостью благодаря шуткам и мемам. В 2000-м можно было сойти с ума, а потом притвориться, что ничего не случилось. Карлос согласился вернуться в «Мальорку», но с условием, что не будет играть по субботам. Растерял форму, ушел в «Альбасете», которому помог вернуться в Примеру. Карлос был неплохим голкипером, хотя за сборную Аргентины провел всего 16 поединков. Зато его история возвращения самая колоритная. Редко из футбола уходили из-за веры в наступление конца света.

Арьен Роббен

Очень спортивный человек. На тренировки «Баварии» ездил на велосипеде. Вингер наслаждался, что в Мюнхене сошлись звезды. Травмы, мучившие Арьена всю карьеру, не помешали выиграть трофеи с Мюллером и Рибери. Но пять лет назад после 10 сезонов в «Баварии» Роббен объявил о завершении карьеры. Наигрался, ведь ему тогда было 35 лет. Но Арьен оказался в настолько хорошей форме благодаря увлечению марафонами, что через полтора года после ухода из «Баварии» вернулся в профессиональный футбол. Позвали в родной «Гронинген», в котором Арьен начинал взрослую карьеру. Отдавал голевые передачи, хотя играл, разумеется, уже не так ярко, как в лучших матчах за «Баварию» в Лиге чемпионов. Но Роббен ещё раз доказал, что есть категория футболистов, которым даже колоссальное количество повреждений не мешает выжать максимум. Арьен дрался с травмами, как лев, и частенько их побеждал. Но в 2021-м году решил, что пора успокоиться, чтобы не навредить здоровью. Сейчас Роббен стажируется тренером в юношеской команде «Гронингена», в будущем оценим его в новой профессии.

Йенс Леманн

Логично завершить рассказ именно случаем немца, поскольку Леманн вернулся из-за травмы как раз молодого Щесны. Йенс готовился к «отдыху» после ухода из «Штутгарта». То есть хотел гонять пьяным за рулем – недавно Леманна в таком состоянии задержали после Октоберфеста. Или срезать бензопилой крышу гаража соседа. Реальный случай, Йенса сложно назвать адекватным человеком, у него часто случались конфликты с незнакомцами, а если злоупотребляет алкоголем, то ещё не раз попадет в скандальные новости. Зато вратарем был сильным. Когда у «Арсенала» вылетели одновременно Щесны, Фабиански и Манноне, то пригласили бывшего голкипера. Леманн должен был в 41 год тихо сидеть на лавочке, а играл Альмуния. Но испанец тоже получил травму, Йенсу пришлось сыграть против «Блэкпула» в АПЛ. Выиграли на выезде 3:1. А когда вернулась молодежь, Леманн снова ушел на отдых. Щесны может провести намного больше матчей в основе «Барселоны», но ставка на Войцеха тоже вынужденная. В «Барселону» хотел вернуться бывший голкипер Клаудио Браво, но выбрали поляка. Не уникальный, но любопытный опыт. Почти все футболисты, объявившие о завершении карьеры, не возвращались. Но есть интересные исключения.

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дурман
дурман
сегодня в 01:05
А Анри разве не вернулся, или он в Арсенал вернулся ?
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:48
Я бы выбрал Щесны чем Пенья у него очень большой опыт за спиной, а Пенья это 34 гола в 17 матчах, хватит этого Пеньи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 16:42
Войцеха нужно время набрать форму. Плюс игра с ногами у него не очень. Надо и этот компонент накачать за короткое время. То есть защитники должны понять его. Надеюсь, поляк пригодится команде.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:28
Пишут что при Флике Пенья будет основным, а Щесны второй, блин как-то это странно..
Гость
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