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Чернов об игре с «Химками»: «Первый гол нас надломил»

вчера, 10:41
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗакончился после серии пенальти

Защитник «Ростова» Евгений Чернов подвёл итоги матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Химок».

Игра очень хорошо складывалась, пока мы не пропустили первый гол на 81‑й минуте. Первый гол нас надломил. Счёт 2:0 всегда неприятный — вроде ведёшь, но потом, если пропускаешь, хочешь сохранить счёт, хотя надо в то же время продолжать создавать. Поэтому небольшие проблемы были. В принципе, обычный гол со стандарта. Поэтому ничего особенного.

Не считаю, что «Ростов» находится в кризисе. У нас молодая команда, всякое может быть.

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Все комментарии
a3m46zyk4x79
a3m46zyk4x79
вчера в 11:26
Химки были мудрее и победили.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 11:18
Играть надо до финального свистка. А то повели в счёте, в два мяча и решили что игра сделана.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:59
Как же вас, таких впечатлительных, тренирует сам Карпин? Он так хорошо разбирается в футболе... Что вы за команда, которую так легко надломить забитым мячом. Вот ты, Чернов, зачем высказался об игре с Химками? Говорить это не твоё... Может ты и футболистом зря стал?
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