Чернов об игре с «Химками»: «Первый гол нас надломил»

Защитник «Ростова» подвёл итоги матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Химок».

Игра очень хорошо складывалась, пока мы не пропустили первый гол на 81‑й минуте. Первый гол нас надломил. Счёт 2:0 всегда неприятный — вроде ведёшь, но потом, если пропускаешь, хочешь сохранить счёт, хотя надо в то же время продолжать создавать. Поэтому небольшие проблемы были. В принципе, обычный гол со стандарта. Поэтому ничего особенного.

Не считаю, что «Ростов» находится в кризисе. У нас молодая команда, всякое может быть.