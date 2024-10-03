«Милан» – аутсайдер, «Реал» и «Барселона» в середине таблицы. Новая Лига чемпионов сумела удивить

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вчера, 10:10

«Бавария» скатилась с первого места в середину таблицы.

Болельщики и футболисты привыкают к новому формату Лиги чемпионов. Как в обычном первенстве, здесь круг лидеров и аутсайдеров окончательно сформируется в районе пятого тура. Но после двух игровых недель логично подойти к командам, как преподаватель к студентам. Выставим оценки 36 клубам по итогам второго тура. Интересно увидеть среди худших «учеников» «Реал», «Баварию» и ПСЖ .

Не заслужили оценку

«Атлетико», ПСЖ , «Бавария», «Реал», «Селтик».

«Единица», «кол». «Бенфика» разгромила «Атлетико» 4:0. ПСЖ слабо сыграл против «Арсенала» в Лондоне. Доннарумма ошибался, полевые игроки поддержали настрой голкипера. «Бавария» и «Реал» слишком сильные, чтобы уступать «Астон Вилле» и «Лиллю» соответственно. Поэтому они здесь. В Бирмингеме был отмененный гол англичан, но потом колумбиец Дуран технично перебросил Нойера, который выскочил из ворот, увидев, что Упамекано ошибся. «Реал» пропустил единственный гол с пенальти – ироничный результат. А «Селтик» неудачно съездил в Дортмунд – получили 7 мячей. Сразу фиксируем, что после победы 9:2 в первом туре и поражения 0:1 во втором «Бавария» с первого места опустилась на 16-е. Новый формат беспощаден. Перед последним туром будет интрига, ведь одна победа сможет поднять клуб в первую восьмерку.

Неудовлетворительно

«Зальцбург», «Слован», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Шахтёр», «Штурм», «Болонья», «Жирона», «Лейпциг», «Милан».

Проиграл – получил «двойку». Приличная по стилю футбола «Жирона» дома уступила «Фейеноорду». «Лейпциг» умудрился в родных стенах в большинстве проиграть «Ювентусу». Немцы здесь, ведь они опытные. Гоняли в плей-офф «Реал», пока туринцы отбывали дисквалификацию в еврокубках. «Янг Бойз» и «Слован» замыкают таблицу, у них по два поражения и разница мячей -8. Сила соперников – не оправдание. «Зальцбург», «Црвена Звезда» и «Штурм» тоже без очков. А «Шахтёр» и «Болонья» после стартовой ничьей между собой проиграли приличным соперникам, «Аталанте» и «Ливерпулю» соответственно. Такие команды могут играть лучше, как «Лейпциг» с «Жироной». В футболе важно отвечать возможностям, немцы с испанцами допустили слишком много ошибок в обороне, чтобы оказаться выше в рейтинге. А у «Милана» второе подряд поражение, даже сила соперника – уступили «Байеру», их не сильно оправдывает.

Удовлетворительно

«Спортинг», «Штутгарт», «Спарта», ПСВ , «Монако».

«Спортинг» сыграл вничью в Нидерландах, теперь у них четыре очка. ПСВ не сумел обыграть «львов», но один пункт лучше, чем ничего. «Штутгарт» после стартового поражения от «Реала» не разбил «Спарту», но не проиграли, поэтому можно поставить «тройку». Также в этой компании оказывается «Монако». Команда капитана Головина сыграла в дождливом Загребе. Японский форвард Минамино в первом тайме не сумел обыграть голкипера, оказавшись прямо перед ним. А вот Сучич забил в раздевалку. Когда Батурина удвоил преимущество хорватов, то футболисты «Монако» были одной ногой в группе «без оценки». Но затем вытащили игру. Головина заменили в перерыве, оба гола монегаски забили без него. Решающий удар с пенальти от Закариа. Но игру «Монако» точно нельзя оценить высоким баллом. Рисковали проиграть и допустили невероятно много ошибок в обороне. Переоценили себя, обыграв «Барселону».

Хорошо

«Барселона», «Манчестер Сити», «Фейеноорд», «Брюгге», «Динамо» Загреб, «Интер», «Аталанта».

Команды Флика и Гвардиолы переиграли слишком слабых соперников, чтобы поставить им «пять». Хотя речь о разгромах, игра была в одни ворота, приложили мало усилий. А вот «Фейеноорд» попотел, чтобы получить три очка в Каталонии, где заставили «Жирону» дважды забить в свои ворота, уступить 2:3. Также отмечаем ничью «Динамо» Загреб против «Монако». На сложнейшем поле они вели 2:0. Класса и везения не хватило, клуб из чемпионата Франции сравнял счет, но отметим прогресс хорватов от тура к туру. С такой домашней игрой без ливня и на сухом поле у них будут шансы. Сыграли смело, с ошибками, но с душой. А вот их сербские соседи из «Црвены Звезды» попали под каток «Интера». Опять фиксируем, что фаворит одержал слишком легкую победу, поэтому в списке «хорошистов». Ещё здесь «Аталанта», разбившая «Шахтёр» 3:0, а также «Брюгге», ведь бельгийцы набрали выездные три очка против скромного «Штурма».

Отлично

«Боруссия» Д, «Брест», «Байер», «Астон Вилла», «Арсенал», «Бенфика», «Лилль», «Ливерпуль», «Ювентус».

«Пять» ставим за сенсации – победы над грандами, как у «Лилля», «Астон Виллы» и «Бенфики». «Орлы» забили четыре безответных мяча «Атлетико». У «Лилля» домашняя победа над «Реалом». Причем заставили Лунина работать ещё до победного пенальти. А вот «Астон Вилла», невзирая на отмененный гол, сумела найти пути к воротам «Баварии». Команда Эмери сыграла здорово. «Боруссия» Шахина тоже прекрасна. У крайнего форварда Адейеми хет-трик, «Селтик» получил 7 голов в Дортмунде. Также на вершине таблицы ещё один немецкий клуб. «Байер» обыграл «Милан» скромно по счету 1:0, но итальянцы явно не как «Слован». Сопротивление было, но Хаби Алонсо оказался везучее, чем Фонсека. Без вопросов оценку «отлично» заслужил «Ювентус» за волевую победу в меньшинстве против «Лейпцига». Правильный подход, который требуется от гранда на этапе реформ. Игроки «Бреста» – специалисты по победам над австрийцами, тоже заслужили «пятерку». Также здесь «Ливерпуль», одна из семи команд с двумя победами. У Слота теперь 8 викторий в 9 матчах с «красными» во всех турнирах. Дополнили коллекцию отличным результатом против «Болоньи». Но впереди у англичан адский календарь. Лига чемпионов стартовала бойко – много голов, подвезли сенсации. Свежий формат разозлит грандов. У них нет ответного поединка, чтобы отомстить за сенсацию. Каждый соперник новый и поэтому опасен.