В дерби «Динамо» и «Спартака» шокирующая развязка. Станкович заработал дисквалификацию руганью

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02 октября 2024, 21:45

Игра с бешеными отрезками и моментами.

Свежие футболисты принесли «Спартаку» камбэк

Станкович выбрал банальный подход на концовку, уступая 1:2 в гостях. Деян нервничал и выпустил высоких ребят. Те сумели реализовать подачу с правого фланга. Мяч был подрезан на дальнюю штангу головой. А там второй раз в игре не повезло Маричалю. Уругвайский центральный защитник «Динамо» пытался спасти от решающего гола, но полузащитник Мартинс, вышедший на замену, оказался расторопнее, чем соперник. Зря хозяева поля не пытались забить «Спартаку» третий мяч до этого, открыли соседям путь к перелому в невероятно эмоциональной игре, которая вполне могла завершиться иначе.

«Динамо» ошарашили. Свежий Тюкавин не смог попасть в ворота, когда неожиданно к ним выскочил. Мяч прошел слишком высоко. Команде Лички стоило иначе спланировать концовку поединка, ведь долго вели всего в один мяч. Но поскольку создали после перерыва слишком мало явных моментов, то ход перешел к «Спартаку». А вот Станкович находил и наговорил на красную карточку. Деян получит длительную дисквалификацию, поскольку грязно ругался из-за решения судьи после выхода мяча в аут. Зато разозленный серб настроил свою нестабильную команду на неожиданный победный подвиг.

Всё шло к ничьей и серии пенальти, а затем… Виллиан Жозе забил со штрафного. Вот это да! Сработала интуиция помощника Станковича. Ассистент подсказал, чтобы бил именно опытный бразилец. Стенка не спасла Лещука, совсем не везет этому голкиперу в дерби против «Спартака». На лицах «динамовцев» читалось разочарование. За несколько минут до конца игры «Динамо» побеждало. Отправлялись на первое место в группе. А после двух голов «красно-белых» ситуация поменялась. «Спартак» долго проигрывал, а затем неожиданно победил благодаря удачным современным стандартам.

Динамовцы могли забить больше до перерыва

На двадцать второй минуте, в середине первого тайма, марокканский нападающий «Динамо» Маухуб мог сделать дубль. Немного не попал в дальний угол ударом с левого фланга. Юркий форвард не сделал счет 3:1 в пользу своей команды. А «Спартак» забил первый свой мяч с пенальти, когда снаряд попал в выставленную руку Маричалю. В самом дебюте Даса воспользовался домашней заготовкой «Динамо». Оборона «красно-белых» грубо ошибалась в первом тайме. Станкович даже выпустил позже свежего Литвинова, чтобы не пропустить третий мяч.

Гладышев мог пробить голкипера «Спартака», моментов до перерыва хватало. В «Динамо» явно хотели взять реванш за два предыдущих дерби, которые им не очень удались. Пенальти от Барко не помешал хозяевам поля намного чаще атаковать на стартовом отрезке поединка. Быстро прошли отметку в десять ударов на две команды. Игра была открытой, поскольку дрожала оборона «Спартака». Слева появился новичок «красно-белых» португалец Рикарду Мангаш, но запомнился только отдельными удачными эпизодами. Героем дерби латераль точно стать не сумел, как и его фланговые напарники.

Поначалу именно на край поля португальца давили соперники. Также по левому полуфлангу грубо ошибся Бабич. Сербский лидер обороны «красно-белых» решился на опасный вертикальный пас. Мяч перехватил хавбек «Динамо» Гагнидзе. Дальше включился вингер Карраскаль, прострелил. Именно так забил Маухуб. Марокканец смело брал игру на себя, пока не устал. Не всегда бил точно, зато испугал защитников «Спартака». Центральные оборонцы Станковича сегодня «поплыли» в середине первого тайма. Но не пропустили третий мяч, в итоге команда осталась в игре и дождалась голевых шансов.

Проигрывающий «Спартак» перешел к позиционной атаке

И снова мало что получалось. Не сказать, что до гола Мартинса у «Спартака» была серия удачных ударов после позиционных атак с ударами. Зато обе команды сначала выбрали футбол почти без центра поля. Поэтому «Динамо» позволяло сопернику достаточно свободы, чтобы екало сердце Лещука. Запасной голкипер «бело-голубых» прекрасно помнит дерби в РПЛ и две свои роковые ошибки. Также помнит первый поединок на групповом этапе Кубка – «Спартак» забил три безответных мяча, сумел разгромить «Динамо», когда Личка переборщил с изменениями в составе, создав удобные условия для коварных соседей.

Сегодня хозяева поля вышли отыгрываться, хотя тоже не все лучшие оказались в старте. Поначалу шли вперед и создали моменты, а потом пытались «подсушить» игру. После выхода Николсона у «Спартака» была схема с двумя нападающими. А вот у «Динамо» даже Скопинцев сегодня много раз появлялся в глубокой линии обороны, особенно после перерыва. Даса после гола и серии атак первого тайма тоже оттянулся к своим воротам. Хотя «красно-белые» пытались заиграть флангами, сегодня соперник неплохо работал один в один. Но в итоге оказалось, что хватит одной удачной подачи и реализованного штрафного удара.

«Спартак» хотел бы сегодня сыграть быстрее с мячом, но не впервые констатируем тактический тренд. Команде Станковича тяжело даются позиционные атаки. В дерби против «Локомотива» молодой соперник технично поймал любителей играть первым номером. Сегодня Маухуб тоже был весьма активным, немножко промахнулся. Личка получил преимущество по голам после первого тайма. Оставалось проводить замены, не ломая структуру игры. Как видите, не получилось. У «Динамо» не было мяча, чтобы сыграли атакующие перестановки. А «Спартак» умеет играть против «Динамо», 6 побед и 1 ничья в 8 последних дерби.