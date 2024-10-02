Поддержка ПСЖ – миллиарды шейхов на ветер. От парижского клуба скоро могут отказаться

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02 октября 2024, 10:18

Не готовы к победе в Лиге чемпионов.

Команда Луиса Энрике точно не фаворит турнира

В первом туре «Жирона» плохо сыграла в Париже. Поэтому ПСЖ чувствовал себя как дома не только буквально. В Лиге 1 привыкли побеждать с запасом, допуская один удар в створ за матч, как было в одном из поединков Сафонова. Но Доннарумма вернулся и ошибался в Лондоне. «Арсенал» намного опытнее, чем «Жирона». И хотя Артета не мастер европейских побед, взял три очка против ПСЖ после ничьей с «Аталантой».

У команд Энрике и Гасперини формально разные шансы на победу в Лиге чемпионов. Но по факту итальянцы с характером, а французы без него. Про класс не спорим. Конечно, чемпион Европы Доннарумма – звезда футбола. Один из главных голкиперов мира. И в ПСЖ у него нулевые шансы развить свой талант до максимума. Причина простая – стоит в воротах в матчах Лиги 1 без работы. А ещё не научился круто играть ногами.

Высокий прессинг «Арсенала» заставил ПСЖ ошибаться при классических сейчас розыгрышах мяча от ворот. «Канониры» 61 % своих атак развили правым флангом, где сыграли Тимбер и Сака. Пять из шести ударов «Арсенала» прошли в створ ворот. Лишь один момент, гол Сака, оказался шансом после стандарта. То есть в разных фазах игры ПСЖ получил один диагноз. Они не доросли даже до победы над просто сильной командой.

Но «Арсенал» не чемпион Англии, не победитель Лиги чемпионов. А весной сам ПСЖ вылетел в полуфинале от «Боруссии» из Дортмунда. Легкий жребий, который случайно достался катарцам от их друзей из УЕФА , не помог. С Мбаппе в составе парижане прошли «Реал Сосьедад» и «Барселону», но оступились на бойких немцах. В новом сезоне выйти в финал станет сложнее. Нагрузки выросли, непредсказуемых игр станет больше.

Катарцы испортили годы карьеры многим звездам

Достаточно будет почитать автобиографию Месси в будущем, чтобы узнать много неприятных вещей о внутренней кухне ПСЖ . Хотя катарцы завели себе немало лояльных журналистов во Франции. То есть многие скандалы или не всплывали, или их подавали в искаженном виде. Но Лионель настолько богатый и знаменитый, что уже сказал часть правды. Ему не нравилось в команде, где многие несерьезно относились к работе.

Дело не только в Неймаре, у которого были безумные вечеринки с десятками моделей. Дело не в Мбаппе, которого испортил плохой пример бразильца до ссоры друзей. Люди из окружения Верратти даже особо не скрывают, что замечательный итальянский полузащитник слишком любил развлекаться, чтобы стать великим как Пирло. Многие звезды по факту потеряли золотые годы, согласившись бегать за французский клуб.

Можно долго издеваться над прозвищем «фермерская лига». Но даже если в чемпионате Франции появляются сильные и интересные команды, то это не меняет общий уровень первенства. Лига 1 слабее Серии А и Бундеслиги. Про Англию или Испанию можно не начинать. В результате все молодые ребята из состава ПСЖ недобирают таких матчей, как против «Арсенала». А когда встречают Артету, то атакуют, но проигрывают.

Раньше в центре атаки ПСЖ были Ибрагимович и Кавани. Прирожденным футбольным убийцам не нужно объяснять, как добраться к чужим воротам. Сейчас экспериментировали с разными нападающими, но никто не подошел. Осимхену и Кварацхелии крупно повезло, что прошлым летом не оказались в ПСЖ . Де Лаурентис дружит с шейхами, но не отдал звезд «Наполи». Или они сами не хотели играть во Франции?

У шейхов пропадет интерес к инвестициям в команду

Во Франции может смениться власть в результате будущих выборов президента. И если Макрон дружит с катарскими шейхами из-за бизнеса, то следующий лидер огромной и богатой страны может хуже относиться к представителям арабского мира. Понятно, что когда целый глава государства звонит Мбаппе, чтобы тот взял деньги катарцев и не перешел в «Реал», когда изначально хотел, то жизнь легче. Но теперь испытывают терпение шейхов.

Монархи годами вкладывают в ПСЖ огромные нефтяные деньги. Годами не получают победу в Лиге чемпионов, хотя это Грааль для всех миллиардеров в европейском футболе. Абрамович подал плохой пример побед, теперь все шейхи и американцы хотят тот же опыт празднования с блестящим кубком. «Манчестер Сити» со второй попытки взял трофей, хотя тоже помучился. А вот ПСЖ пока во втором финале не был. И вряд ли окажется там весной.

Симпатичность проекта Луиса Энрике не является предметом обсуждения. Конечно, если у тебя на флангах Мендеш и Хакими, то слабого соперника легко запугают. Маркиньос упускал игроков «Арсенала», а с более скромными форвардами бразильский капитан справится. Если Доннарумма вдруг начнет жестко ошибаться, разочаровавшись в собственном решении остаться в ПСЖ , то есть Сафонов. Матвей лучше играет ногами и умеет «тащить».

Невеш и Заир-Эмери – молодые дарования. Но оба допустят главную глупость в жизни, если в ближайшее время не уедут в Ла Лигу или АПЛ . ПСЖ стал более предсказуемой, тренерской командой. Луис Энрике заявил, что берет вину за поражение от «Арсенала» на себя. Но сможет ли молодая по возрасту команда без суперзвезд, как раньше, выиграть Лигу чемпионов? Вряд ли. Плюс уже ссорятся внутри команды. Дембеле выгнали после конфликта с тренером.