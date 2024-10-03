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Симеоне: «Соперник очень серьёзно отнёсся ко всем нашим ошибкам»

вчера, 08:34
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:4).

Поединок прошел не очень хорошо, мы плохо контролировали ситуацию. Соперник очень серьёзно отнёсся ко всем нашим ошибкам – остается лишь поздравить их. На каждом отрезке матча они проявили решительность, все время имели шансы забить.

Мы проделали очень хорошую работу, и сегодня случилось то, чего не должно было произойти. С самого начала было ясно, все пошло совсем не так, как мы могли предположить. А пенальти во втором тайме вывел нас из игры. Все, что мы сделали, было следствием неудачного решения тренера.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:36
Пора ему на покой
g5f3awfptpr2
g5f3awfptpr2
вчера в 09:10
Как культурно сказано! А мне вот кажется, что он вас просто отымел в грубой форме
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:57
Уважаемый, товарищ Симеоне, а не пора ли тебе на выход? Этот вопрос уже давно висит в воздухе. Только, почему-то, хозяева Атлетико не торопятся задать его тренеру, который исчерпал свой творческий потенциал. Диего, ты закончился, уходи!!! Удачи тебе!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:51
У них мотивация только на Реал хватает) в принципе против Реала все очень мотивированны, потому-что там самые знаменитые игроки мира играют, все в предкушении матча с ними
jtwccghzy2sr
jtwccghzy2sr
вчера в 08:49
Засиделся Симеоне в Мадриде, не может мотивировать команду как раньше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:46
А почему ты расслабил свою команду?? В эконом силе переиграть Бенфику и остальные крепких команд неразумное решение. Это твой провал
Гость
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