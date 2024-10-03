Симеоне: «Соперник очень серьёзно отнёсся ко всем нашим ошибкам»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:4).

Поединок прошел не очень хорошо, мы плохо контролировали ситуацию. Соперник очень серьёзно отнёсся ко всем нашим ошибкам – остается лишь поздравить их. На каждом отрезке матча они проявили решительность, все время имели шансы забить.

Мы проделали очень хорошую работу, и сегодня случилось то, чего не должно было произойти. С самого начала было ясно, все пошло совсем не так, как мы могли предположить. А пенальти во втором тайме вывел нас из игры. Все, что мы сделали, было следствием неудачного решения тренера.