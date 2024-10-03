Убитый «Атлетико» и наказанная «Бавария». Лига чемпионов с сюрпризами

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вчера, 01:04

Новый формат Лиги чемпионов позволяет найти в россыпи матчей сразу несколько сенсаций.

У обновленной схемы проведения Лиги чемпионов полно недостатков, о которых говорилось уже довольно много. Но есть и свои преимущества. Среди них можно назвать хотя бы большое количество матчей в игровой день. Это повышает шанс на появление сенсации, которую можно потом обсудить болельщикам и нейтральным любителям футбола. На этом фоне теряются всякие «мусорные» матчи наподобие встречи «Брюгге» со «Штурмом». Конечно, фанаты этих клубов в их родных странах поспорили бы. Но вряд ли они русскоязычные, и вряд ли со стороны такую вывеску можно принять за игру Лиги чемпионов. Но и в той хватало сенсаций. Выбирайте главную, что называется.

Дашь палец – откусят руку

«Реал» по-своему воспринял муторную схему Лиги чемпионов. Для действующего победителя турнира это все прозвучало примерно как призыв повалять дурака, а потом в плей-офф разобраться. Исходя из этой веры мадридцы на старте и действуют. В таком формате удалось добыть победу в первом туре – приятный бонус. А вот на «Лилль» уже подобным образом не получилось выйти с успехом.

Причем нельзя сказать, что «доги» прямо переиграли мадридцев. При определенном стечении обстоятельств «Реал» мог уйти от поражения, увезти даже победу. Но сложилось все в пользу «Лилля», который действительно лучше старался и больше хотел этого триумфа. А решающим стал эпизод в конце первого тайма, когда Камавинга подставил руку во время удара со штрафного в исполнении Жегровы. Только с помощью ВАР судья понял, что игрок «Реала» нарушил правила, и назначил пенальти, который реализовал Дэвид.

Этот гол стал единственным и решающим. Во втором тайме было всякое: «Реал» пробовал навалиться, а «Лилль» устраивал перспективные, но безуспешные контратаки. Выглядело это все весело, но несколько суматошно. Так, словно Лига чемпионов для одной команды началась, а вторая еще только развлекается и разогревается. Кажется, этот огромный «групповой этап» фаворитами воспринимается как квалификация. Тем интереснее посмотреть, как все будет складываться, когда начнет формироваться реальная таблица с отрывами.

Доигрался

Сложно вспомнить, когда в последний раз «Реал» проигрывал в Лиге чемпионов в один день с «Баварией». А это случилось. Ведь эти команды всегда априори записываются в число фаворитов турнира. Тут все было более драматично, чем в Лилле, где «Реал» просто не смог настроиться и приехал развлекаться, а получи на орехи.

«Бавария» к «Астон Вилле» вроде как прибыла с более серьезным настроем, что и в преимуществе по статистике солидном выражается. Баварцы владели мячом под 70 процентов времени, более чем в три раза перестреляли противника по ударам. Однако Эмилиано Мартинес словил кураж, а «Астон Вилла» вся решила порадовать публику, для которой Лига чемпионов казалась каким-то мифом и диковинкой.

Сюрприз удался. Причем еще в начале матча «Астон Вилла» забила в редкой атаке, но тот гол отменили из-за офсайда. Повторного успеха пришлось ждать до конца игры. На последних минутах Нойер показал, что фишка самого играющего ногами голкипера может быстро обернуться недостатком. Мануэль слишком высоко выдвинулся от ворот, оказался в полупозиции, когда мячом завладел Дюран, и не смог парировать удар хорошо сориентировавшегося форварда. Финальный штурм успеха «Баварии» не принес.

Заслуженный разгром

Но ладно, поражения «Реала» и «Баварии» могли бы и не случиться, будь удача хоть немного на их стороне. А вот что случилось с «Атлетико»? Тут можно констатировать закономерный и в то же время неожиданный разгром. Мадридцы, которые вот несколько дней назад бодались с «Реалом», не просто уступили «Бенфике», а развалились и провалились по всем статьям. Трудно вспомнить, когда в последний раз команда Диего Симеоне уступала со счетом 0:4. И сложно представить, что с этой самой командой сделает, собственно, Диего Симеоне.

«Бавария» и «Реал» своих оппонентов хотя бы «перестреляли», больше владели мячом, показывали типичные признаки фаворитов, которые оказались не в своей тарелке. А вот с «Атлетико» такого не было – «Бенфика» просто во всем оказалась лучше. Лиссабонцы пробили 19 раз против всего четырех. И 10 ударов хозяев оказались точными, тогда как «Атлетико» не нанес ни одного удара по воротам в створ. Больше 53 процентов времени «Бенфика» владела мячом – тоже в копилку преимущества.

Да, два из четырех мячей лиссабонцы забили с пенальти. Но при таком превосходстве по игре вообще нет вопросов в том, что эти голы не были заслуженными. Уже на 13-й минуте Актюркоглу приступил к разгрому. До перерыва Симеоне провел одну замену, а в перерыве уже три. Чувствовал, что дело пахнет керосином. Но положение только усугубилось.

В начале второго тайма с пенальти забил Ди Мария, который напомнил «матрасникам» о своем прошлом в «Реале». Потом «Бенфика» увеличила отрыв, а точку поставила снова с пенальти. Отличился уже Кекчю. Так что два турка забили в ворота «Атлетико».

Время спасений

Но не только унижения фаворитов стоит отметить в минувшем игровом дне. Была и пара впечатляющих спасений. Например, «Монако» смог создать себе чудовищные проблемы, а потом избежать самого страшного. Монегаски, владея мячом в довольно «сухом» матче против загребского «Динамо» умудрились проигрывать ему со счетом 0:2 к 73-й минуте. Надо отметить, что весь первый тайм на поле провел Александр Головин, а в перерыве его заменил Фоларин Балогун. Как раз перед перерывом «Монако» пропустил первый мяч.

Спасаться монегаски стали лишь в конце и успели забить два гола, один из которых – на 89-й минуте – пришел с пенальти. Ушли от позора, так сказать, но вряд ли рассчитывали на ничью со скромным «Динамо».

Избегать провала с треском пришлось и «Ювентусу», который гостил у «Лейпцига». Серьезный соперник, между прочим. И уже на 30-й минуте немцы повели в счете. В начале второго тайма туринцы сравняли, но тут же оказались в меньшинстве после удаление вратаря Ди Грегорио. А еще через 15 минут пропустили второй от Шешко. Все выглядело как победа «Лейпцига».

Пока не включился Влахович. Его шикарный обводящий удар сделал счет равным. При Аллегри «Ювентус» закрылся бы на все засовы и встал у своих ворот, оберегая ничью. Но теперь туринцы не те, что были раньше, и это непривычно видеть. Они продолжили искать свои шансы, и после 80-й минуты Франсишку Консейсау вывел «Ювентус» вперед, принеся ему победу. Получилось весьма неожиданно, хотя 55 процентов времени мячом владели туринцы, а ударов гораздо больше нанесли немцы – 24 против 16.