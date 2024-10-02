Говорят, новая Лига чемпионов разочаровала. Проверим жаркое мнение о турнире

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02 октября 2024, 13:33

Капризным фанатам не нравится.

Никто не заставляет смотреть матчи «Бреста» и «Штурма»

На экваторе второй тур из восьми, но новый формат Лиги чемпионов уже встретил первых критиков. Некоторым фанатам не нравится, что в Лиге чемпионов команды вроде «Штурма» и «Слована». Во-первых, такие клубы были всегда, даже при 32 командах в восьми квартетах. Во-вторых, для болельщиков таким «Слованом» легко мог быть «Спартак», проигравший «Ливерпулю» 0:7. Или ЦСКА , где оборона Акинфеева подставляла голкипера годами. «Армейцы» редко впечатляли в турнире.

Но разве фанаты «Краснодара» и «Динамо», «Локомотива» и «Спартака» отказались бы сейчас услышать гимн Лиги чемпионов на родном стадионе? Так что для «Бреста», который второй в общей таблице в новом формате, победы над «Штурмом» и «Зальцбургом» – исторические события. Французские фанаты будут вспоминать игры всю жизнь. Позже проиграют, но именно перемена правил позволяет сыграть два подряд матча против австрийских клубов и делить первое место с немцами.

Нормально, что Лига чемпионов — не Суперлига. Есть магия в сочетании клубов с разными возможностями. А вот идея Инфантино взять 12 крутых команд из Европы, добавить грандов из разных континентов и провести полноценный Клубный чемпионат мира пока не встретила одобрения спонсоров и телевизионных каналов. Хотят заработать, а продюсеры не уверены, что турнир получится таким крутым, как планировали. Зато Лига чемпионов – успешный сериал, и она не только для клубов-государств.

Высокая результативность не всегда отличает плохой футбол

В идеальном сюжете, если упор на зрелищность, равные по силе команды отвечают ударом на удар. Или одна выходит вперед на два или три мяча, а другая отыгрывается. Но не всегда так получается. Целый «Манчестер Юнайтед» пока в новом сезоне забил на «Олд Траффорд» меньше голов, чем «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», сыгравшие на легендарной арене по одному матчу. Не стоит винить «Селтик», что их разгромили в Дортмунде. Могла ли «Црвена Звезда» намного успешнее сыграть против «Интера»?

Теоретически – да. А практически разгромы точно лучше скучных поединков с минимумом забитых мячей. В том, что вчера было 5 разгромов в 9 играх, виноваты чиновники, заправляющие мировым футболом. «Барселона» настолько богаче, чем «Янг Бойз», что после поражения от «Осасуны» согнала злость на бедных швейцарцах. Но разве фанаты каталонцев не видели результативную игру Рафиньи и Левандовского раньше? Даже молодой тренер Хави с Обамеянгом в нападении разнес «Реал» на выезде со счетом 4:0.

Некоторые фанаты всерьез жалуются на результативность Лиги чемпионов. В этом нет никого смысла, ведь влияет также тактический тренд. Есть не только разница в классе, которая в паре «Слована» и «Манчестер Сити» очевидна, а также отказ средних команд от «автобуса». Словаки не смогли бы сыграть в стиле «Рубина», поскольку не умеют. Это в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» аутсайдер. А дома у сербов разница мячей 27:5 после девяти сыгранных туров (8 побед, 1 ничья). Чемпионы играют с чемпионами.

Команды хотят забивать много мячей из-за нового регламента

Идёт всего второй тур. В первом увидели победу «Баварии» над «Динамо» из Загреба 9:2. Сегодня с хорватами на выезде играет «Монако», победитель «Барселоны». Уверены, что Головин легко получит три очка? Возможно, но в Загребе соперникам не всегда легко. Точно будут новые сюрпризы, поражение каталонцев не станет уникальным. Также появятся попытки подобраться к рекордному показателю «Баварии» в 9 голов. «Боруссия» вчера накидала 7 мячей «Селтику», который сам начал с разгрома.

Шотландцы в Глазго и на выезде – разные команды. Дома коллектив Роджерса красиво убрал «Слован», забив пять мячей. Но рядом с коллективами, которые сопротивляются на уровне боксерской груши, будут поединки равных соперников. «Интер» не проиграл «Манчестер Сити». «Реалу» дома было непросто против «Штутгарта». У «Милана» два серьезных соперника – «Ливерпуль» и «Байер», поэтому итальянцы стартовали с двух поражений подряд. Зато теперь должны наверстывать упущенное.

В общей таблице определенно есть прелесть. Всё может изменить один поединок. Даже желание громить соперников, а не просто побеждать одной левой – отсылка к новым правилам. Теперь важна общая разность мячей, как и количество голов, забитых на выезде. Гранды будут стараться радовать результативными атаками. Не удивляйтесь, что теперь станут реже останавливаться после одного результативного тайма. Чтобы занять одно из первых восьми мест, нужно побеждать с заметной разницей.

Почти все десерты оставили на решающие туры Лиги чемпионов

В третьем туре будет повторение финала Лиги чемпионов, «Реал» дома сыграет против опасной «Боруссии». «Барселона» примет «Баварию», классика Лиги чемпионов. Особенно с учетом количества разгромов, учиненных немцами. А «Реал» сыграет против «Милана». Также очень интересно оценить «Ливерпуль» против «Байера». Или «Арсенал» в гостях у «Интера» в четвертом туре из восьми. Общее количество центральных поединков точно выросло, грех жаловаться.

Но люди консервативны по природе. С возрастом у многих неприятие нового растет. Но есть у времени магическое свойство – его не вернуть вспять. Остается только сегодня и завтра, вчера не переиграть. Новый формат хорош, а внимания к осенним матчам Лиги чемпионов точно станет больше. Интрига проживет дольше. Даже если самые богатые в итоге завоюют вершину таблицы, то таких клубов больше восьми. А прямых путевок в плей-офф именно столько. 16 команд переживут жесткие стыки.

И нет вылета в Лигу Европы. «Бавария» ещё сыграет против ПСЖ , который провалил первую попытку обыграть серьезного соперника. «Ливерпуль» дома встретит «Реал». Даже игры «Аталанты» против «Реала» в Бергамо, или «Интера» в Леверкузене могут стать десертами. Впереди матчи «Ювентуса» с «Манчестер Сити», а у «Боруссии» против «Барселоны». Хитро спрятали крутые игры под Рождество и оставили кульминацию на январь. В этом изменении тоже таится опасность для всех грандов.