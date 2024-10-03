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Садыгов: «С „Ростовом“ удалось реализовать свои моменты»

вчера, 10:52
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился впечатлениями от матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Ростова».

Свою игру оценивать не буду. Всё же оценивать, хорошо я сыграл или плохо — это уже дело тренера и болельщиков. Что касается нашей игры как команды, то мы показали волевой характер. «Ростов» хорошая команда, но удача нам помогла.

Мне кажется, что мы после поражения от «Локомотива» со счётом 1:5 сделали выводы. И в чемпионате две игры подряд на ноль сыграли. Правда, забить не могли. Вот с «Ростовом» удалось реализовать свои моменты.

Ранее защитник ростовчан Евгений Чернов подвёл итоги данного матча.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:29
Правильно всё сделали. Выждали когда Ростов расслабится и нажали.)
Вещий
Вещий
вчера в 11:46
По такой игре можно было бы еще сказать что потеряли два очка
Beriner
Beriner
вчера в 11:25
Химки свое дело сделали, победили, с чем их и можно поздравить.
c6t6f4uaete5
c6t6f4uaete5
вчера в 10:59
Химки хороший матч провели, могли даже выиграть
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