Садыгов: «С „Ростовом“ удалось реализовать свои моменты»

Нападающий «Химок» поделился впечатлениями от матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Ростова».

Свою игру оценивать не буду. Всё же оценивать, хорошо я сыграл или плохо — это уже дело тренера и болельщиков. Что касается нашей игры как команды, то мы показали волевой характер. «Ростов» хорошая команда, но удача нам помогла.

Мне кажется, что мы после поражения от «Локомотива» со счётом 1:5 сделали выводы. И в чемпионате две игры подряд на ноль сыграли. Правда, забить не могли. Вот с «Ростовом» удалось реализовать свои моменты.