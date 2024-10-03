Объявлены номинанты на звание игрока месяца в Серии А

Объявлены имена кандидатов на звание лучшего игрока месяца за сентябрь в Серии А. Защитник «Ювентуса» Бремер — четыре игры, в которых команда не пропустила ни одного мяча. Нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро — три матча, три гола и ассист. Форвард «Комо» Патрик Кутроне — четыре матча, три гола и ассист. Защитник «Интера» Федерико Димарко — три матча, гол и ассист. Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия — три матча, два гола и ассист. Хавбек «Милана» Кристиан Пулишич — три матча, три гола и ассист.
Шестёрка игроков была выбрана с учётом передового анализа данных. Победителя выберут путём голосования болельщиков.
Ранее главный тренер «Наполи» Антонио Конте был признан тренером месяца в Серии А.
А кроме всего прочего, надо учитывать соперников номинантов...
А кроме всего прочего, надо учитывать соперников номинантов...