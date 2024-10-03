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Объявлены номинанты на звание игрока месяца в Серии А

вчера, 16:07

Объявлены имена кандидатов на звание лучшего игрока месяца за сентябрь в Серии А. Защитник «Ювентуса» Бремер — четыре игры, в которых команда не пропустила ни одного мяча. Нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро — три матча, три гола и ассист. Форвард «Комо» Патрик Кутроне — четыре матча, три гола и ассист. Защитник «Интера» Федерико Димарко — три матча, гол и ассист. Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия — три матча, два гола и ассист. Хавбек «Милана» Кристиан Пулишич — три матча, три гола и ассист.

Шестёрка игроков была выбрана с учётом передового анализа данных. Победителя выберут путём голосования болельщиков.

Ранее главный тренер «Наполи» Антонио Конте был признан тренером месяца в Серии А.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:39
достойные номинанты......
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:09
На мой взгляд, то тут либо Кутроне, либо Кастро! Я голосую за Кутроне, т.к он играет в самом скромном клубе СерииА, но умудряется давать результат топ уровня (за прошедший отрезок)
hq3wvvummwnw
hq3wvvummwnw
вчера в 19:25
Защитник Юве впечатляет,если там его заслуга,на старте проходной двор был
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:24
Я за Кутроне. Пулишич шикарно провел месяц, но Кутроне играет в маленьком клубе, где у него друзья по команде послабее, поэтому его три гола и ассист выглядят очень даже крутым достижением.
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 17:20
Я за Пулишича.
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 17:19, ред.
Всегда в подобных номинациях выбирали из игроков которые своей игрой или голевыми действиями помогли принести результат команде, или сыграть на ноль. Так оценивают во всех лигах. Что за удивление возникло, непонятно.
Capral
Capral
вчера в 16:35, ред.
Так лучшего игрока или лучшего бомбардира? Это же разные вещи.
А кроме всего прочего, надо учитывать соперников номинантов...
Гость
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