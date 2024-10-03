Соболев забил за «Зенит», а в московском дерби фееричная концовка. Кульминация группового этапа Кубка России

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вчера, 13:14

Также разгромили лидера РПЛ .

Группа А. «Спартак» устроил камбэк в дерби с «Динамо»

У «Динамо» всего одна победа в восьми последних дерби против «Спартака». Очень плохие результаты. Особенно с учётом, что весной поражение в дерби стоило чемпионства. А теперь не сумели обыграть Станковича в трёх матчах нового сезона. В первом случае в Кубке случился разгром 3:0. Недавно сумели сравнять счёт в меньшинстве в РПЛ – весёлая концовка, ничья после дубля Тюкавина. Но в свежем кубковом поединке Личка настраивался на победу. «Спартак» дал марокканцу Маухубу и его напарникам шанс на три очка. Но «красно-белые» сумели не просто спастись и перейти к пенальти после ничьей, а выиграть 2:3. Станковича удалили, Виллиан Жозе забил со штрафного, а бедняга Лещук снова пропустил трижды от «Спартака», как в первом кубковом матче. «Динамо» из Махакалы во второй игре группы устроило весёлую голевую перестрелку в Самаре. Счёт 3:3 привёл к пенальти, в которых гости были лучше, чем «Крылья Советов». Теперь у двух «Динамо» по восемь пунктов. А вот «Спартак» за тур до конца группового этапа гарантировал себе первое место в квартете. По личным встречам команда Лички опережает клуб из Махачкалы. Если не подведут в последнем туре против «Крыльев Советов», то останутся вторыми. Но если «Спартак» решит уступить «Динамо» из Махачкалы, то будут варианты.

Группа В. «Локомотив» – единственный клуб без поражений

На групповом этапе Кубка в Пути РПЛ только одна команда одержала пять побед в пяти турах. У молодого «Локомотива» хватает сил на чемпионат, где лидируют с «Краснодаром» по очкам, и на второй турнир. Севикян чётко сыграл по правому флангу, отдал мяч на Пиняева. Сергею осталось не промахнуться, когда бил по воротам «Оренбурга». Деограсия после этого матча был отправлен в отставку, а его коллега Галактионов в полном порядке. У «Локомотива» отличное командное движение. Хотя реализовали не все хорошие моменты, не было сомнений, кто фаворит в матче. Пиняев сделал дубль, проскочив на скорости троих соперников. Своевременный подвиг, ведь «Оренбург» забил мяч престижа. Во втором матче группы Карпину понравилась игра «Ростова». Начали матч против «Химок» здорово. Латераль Лангович ворвался в штрафную площадь и чётко пробил в дальнюю девятку. А на 75-й минуте Мохеби удвоил преимущество гостей. Казалось, что игра сделана. Но «Химки» не сдались. В концовке матча ошибалась защита Карпина. Выпустили форварда на ударную позицию и упустили игрока на стандарте. В результате комфортная победа с нереализованными моментами превратилась в ничью 2:2. В серии пенальти увидели 18 ударов. Было два промаха в основной части из пяти пар выстрелов, а решающий сейв Обухов сделал после удара капитана «Ростова» Чернова. «Химки» будут в плей-офф нижней сетки, но Карпин не отдаст второе место. Последний тур в группе стал формальностью.

Группа С. «Ахмат» дома разгромно переиграл «Краснодар»

Главный сюрприз тура. «Ахмат» последний в таблице РПЛ , а «Краснодар» первый. Но в Кубке свои правила. В отличие от чемпионата, в этом турнире у клуба из Грозного есть очки и победы. Первый гол «Ахмата» отменили из-за офсайда, но хозяева не унимались. Стандарт сработал, тунисский защитник Гхандри открыл счёт голам в матче. Возможно, «Краснодар» смог бы после перерыва и правок переломить ход игры, но болгарин Ковачев забил им гол в раздевалку. «Горожан» подвёл рикошет, Светослав пробил мимо голкипера. Проигрывая 2:0, «Краснодар» лишь усугубил своё положение после перерыва. Кордоба в борьбе с соперником зачем-то ударил опекуна ногой, хотя мяч летел верхом и был далеко. Джон заслужил красную карточку и спровоцировал потасовку. Вдесятером «Краснодар» пропустил от марокканца Талаля. Теперь у «Краснодара» и «Ахмата» по 9 пунктов. Но поскольку соперники обменялись домашними победами 1:0 и 3:0, то грозненцы выше по разнице мячей. Всё решится в последнем туре, когда «Ахмат» сыграет в гостях с ЦСКА , а «Краснодар» примет «Пари НН». «Армейцы» не гарантировали себе первое место. Зато ЦСКА в гостях одержал комфортную победу 2:0. В Нижнем Новгороде забивали хавбек Бистрович и молодой вингер Кисляк. После поражения от «Зенита» в РПЛ команда Николича без неудач в 4 играх подряд.

Группа D. Соболеву не дали опередить Дзюбу, зато отличился