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АПЛ объявила номинантов на звание менеджера месяца

вчера, 15:40

Пять главных тренеров были номинированы на награду «Менеджер месяца» в АПЛ в сентябре. Микель Артета («Арсенал») — две победы (над «Тоттенхэмом» 1:0 и «Лестером» 4:2) и ничья (с «Манчестер Сити» 2:2). Унаи Эмери («Астон Вилла») — две победы (над «Эвертоном» 3:2 и «Вулверхэмптоном» 3:1) и ничья (с «Ипсвичем» 2:2). Энцо Мареска («Челси») — три победы (над «Борнмутом» 1:0, «Вест Хэмом» 3:0 и «Брайтоном» 4:2) и ничья (с «Кристал Пэлас» 1:1). Марку Силва («Фулхэм») — две победы (над «Ньюкаслом» 3:1 и «Ноттингем Форест» 1:0) и ничья (с «Вест Хэмом» 1:1). Арне Слот («Ливерпуль») — три победы (над «Манчестер Юнайтед» 3:0, «Борнмутом» 3:0 и «Вулверхэмптоном» 2:1) и поражение (от «Ноттингем Форест» 0:1).

Победитель станет известен на следующей неделе в результате голосования экспертов и болельщиков.

Ранее были объявлены номинанты на звание игрока месяца в АПЛ.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:04, ред.
На мой взгляд главными притендентами среди всех номинантов являются Артета и Слот!
Слот отлично справляется с новым вызовом и встряхнул команду, из которой как казалось Клоп выжил все соки, за что ему(Слоту) огромный респект
Артета продолжает совершенствоваться сам и улучшает Арсенал. Команда потеряла своего лидера и капитана Эдегора, но всё равно не потеряла в качестве игры и обыграла на выезде Тоттенхэм, так же взяла очки на выезде с МС,ну и обыграли дома Лестер! Учитывая уровень команд, против которых нам пришлось играть, думаю у Артеты шансов должно быть больше.....но Арсенал недолюбливают, так что не удивлюсь если его продинамят)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:43
Арне Слотт !
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:31
Артета заслуживает эту награду.
youtomee
youtomee
вчера в 16:28
Тен Хаг
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:05
Если бы Слот не опростоволосился с Форестом, то наверное был бы лучший.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:48
Думаю Артета самый достойный в этой компании!
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:45, ред.
Микель Артета заслуживает награды за свои достижения в сентябре. Он не только привел команду к двум важным победам, включая трудный матч против Тоттенхэма, но и сумел вырвать ничью с Манчестер Сити, что является большим успехом. Артета показывает, что умеет адаптировать свою тактику в зависимости от соперника и находить нужные решения в критические моменты. Я надеюсь, что его усилия будут вознаграждены, и Арсенал продолжит борьбу за титулы в этом сезоне.
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