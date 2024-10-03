АПЛ объявила номинантов на звание менеджера месяца

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вчера, 15:40

Пять главных тренеров были номинированы на награду «Менеджер месяца» в АПЛ в сентябре. («Арсенал») — две победы (над «Тоттенхэмом» 1:0 и «Лестером» 4:2) и ничья (с «Манчестер Сити» 2:2). («Астон Вилла») — две победы (над «Эвертоном» 3:2 и «Вулверхэмптоном» 3:1) и ничья (с «Ипсвичем» 2:2). («Челси») — три победы (над «Борнмутом» 1:0, «Вест Хэмом» 3:0 и «Брайтоном» 4:2) и ничья (с «Кристал Пэлас» 1:1). («Фулхэм») — две победы (над «Ньюкаслом» 3:1 и «Ноттингем Форест» 1:0) и ничья (с «Вест Хэмом» 1:1). («Ливерпуль») — три победы (над «Манчестер Юнайтед» 3:0, «Борнмутом» 3:0 и «Вулверхэмптоном» 2:1) и поражение (от «Ноттингем Форест» 0:1).

Победитель станет известен на следующей неделе в результате голосования экспертов и болельщиков.