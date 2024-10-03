Объявлены номинанты на звание игрока месяца в АПЛ

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вчера, 14:22

Восемь игроков АПЛ были номинированы на премию «Игрок месяца» за сентябрь. Полузащитник «Ньюкасла» - 4 матча, 3 гола. Нападающий «Ливерпуля» — 4 матча, 3 гола. Защитник «Арсенала» Габриэль Магальяес — 3 матча, 2 гола. Полузащитник «Ливерпуля» — 4 матча, выполнил наибольшее количество передач (231) среди всех игроков. Нападающий «Фулхэма» — 3 матча, 3 гола. Полузащитник «Эвертона» — 3 матча, 3 гола и ассист. Хавбек «Челси» — 4 матча, 5 голов и ассист. Нападающий «Астон Виллы» — 3 матча, 4 гола и ассист.

Победитель будет выявлен в результате голосования экспертов и болельщиков.