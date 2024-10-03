Объявлены номинанты на звание игрока месяца в АПЛ

Восемь игроков АПЛ были номинированы на премию «Игрок месяца» за сентябрь. Полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс - 4 матча, 3 гола. Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас — 4 матча, 3 гола. Защитник «Арсенала» Габриэль Магальяес — 3 матча, 2 гола. Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх — 4 матча, выполнил наибольшее количество передач (231) среди всех игроков. Нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес — 3 матча, 3 гола. Полузащитник «Эвертона» Дуайт Макнил — 3 матча, 3 гола и ассист. Хавбек «Челси» Коул Палмер — 4 матча, 5 голов и ассист. Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс — 3 матча, 4 гола и ассист.
Победитель будет выявлен в результате голосования экспертов и болельщиков.
Ну или просто проголосовать потому что кто-то симпатичнее))
Ну или просто проголосовать потому что кто-то симпатичнее))