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Объявлены номинанты на звание игрока месяца в АПЛ

вчера, 14:22

Восемь игроков АПЛ были номинированы на премию «Игрок месяца» за сентябрь. Полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс - 4 матча, 3 гола. Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас — 4 матча, 3 гола. Защитник «Арсенала» Габриэль Магальяес — 3 матча, 2 гола. Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх — 4 матча, выполнил наибольшее количество передач (231) среди всех игроков. Нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес — 3 матча, 3 гола. Полузащитник «Эвертона» Дуайт Макнил — 3 матча, 3 гола и ассист. Хавбек «Челси» Коул Палмер — 4 матча, 5 голов и ассист. Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс — 3 матча, 4 гола и ассист.

Победитель будет выявлен в результате голосования экспертов и болельщиков.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:45
Диас !
Romeo 777
Romeo 777 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:34
А много ли игроков способны оформить покер? Ответ, очевиден, не каждому дано, а для некоторых и вовсе остается мечтой забить столько в одном матче, и не против аутсайдера какого то
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:32
У Палмера было бы больше ассистов, если бы не Джексон, который мазал с выгодных позиций 😁
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:37
Только не Палмер, он 4 гола в одном матче забил, нужно учитывать важность голов, а не количество
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:35
Палмер
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:31
Надо бы разобраться чьи голы и асисты были полезны и помогли набрать очки)
Ну или просто проголосовать потому что кто-то симпатичнее))
Гость
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