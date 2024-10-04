Тренера «Торпедо» Кононова дисквалифицировали по итогам матча с КАМАЗом

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов дисквалифицирован на три матча, два из которых условно. Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
На 83‑й минуте матча Пути регионов Кубка России с КАМАЗом в Набережных Челнах (2:1) Кононов вступил в конфликт с одним из футболистов хозяев поля после фола на игроке «чёрно-белых», ситуация переросла в массовую потасовку игроков обеих команд. После эпизода арбитр показал тренеру красную карточку.
Удаление Кононова, он принял участие в заседании по ВКС, так как команда направлялась в аэропорт. Он не отрицал своего агрессивного поведения. Посмотрели видео, оценили эпизод, приняли во внимание, что это первое дисциплинарное нарушение. Дисквалифицировали Кононова на три матча Кубка России, один реальный, два условных. Установить испытательный срок на один год с момента принятия решения. Апелляция возможна.
«Торпедо» — «Сочи», болельщики «Торпедо» скандировали оскорбительные выражения, шестой раз в сезоне, наказание — сектор Б2 закрыт для посещения зрителей на матч с «Соколом», до этого было условное наказание.
И культура паса, и комбинации, ну буквально всё как нельзя лучше! Я просто был приятно удивлен! А потом вдруг случился конфликт. Сидя у телевизора трудно было разобрать кто провокатор, увидел только как Кононов что-то кричал оппоненту, а тот пошел к нему выяснять отношения, ну и началось... Не сказать, что было страшно, кулачный бой и всё такое, но небольшой конфликт случился.
Признаться, я много лет знаю Кононова, как человека в высшей степени культурного и воспитанного, и прежде не замечал за ним подобных инцидентов. А его работа в Крыму вообще была образцовой!!! Но видимо люди меняются, да и ситуация в игре была такая, что вызывала повышенные эмоции.
Наказание не самое жестокое, хорошо, что так обошлось. Ну а Кононову в следующий раз контролировать свои эмоции и не забывать какой замечательный Клуб он имеет Честь возглавлять!
И культура паса, и комбинации, ну буквально всё как нельзя лучше! Я просто был приятно удивлен! А потом вдруг случился конфликт. Сидя у телевизора трудно было разобрать кто провокатор, увидел только как Кононов что-то кричал оппоненту, а тот пошел к нему выяснять отношения, ну и началось... Не сказать, что было страшно, кулачный бой и всё такое, но небольшой конфликт случился.
Признаться, я много лет знаю Кононова, как человека в высшей степени культурного и воспитанного, и прежде не замечал за ним подобных инцидентов. А его работа в Крыму вообще была образцовой!!! Но видимо люди меняются, да и ситуация в игре была такая, что вызывала повышенные эмоции.
Наказание не самое жестокое, хорошо, что так обошлось. Ну а Кононову в следующий раз контролировать свои эмоции и не забывать какой замечательный Клуб он имеет Честь возглавлять!