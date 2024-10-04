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Тренера «Торпедо» Кононова дисквалифицировали по итогам матча с КАМАЗом

вчера, 18:26

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов дисквалифицирован на три матча, два из которых условно. Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

На 83‑й минуте матча Пути регионов Кубка России с КАМАЗом в Набережных Челнах (2:1) Кононов вступил в конфликт с одним из футболистов хозяев поля после фола на игроке «чёрно-белых», ситуация переросла в массовую потасовку игроков обеих команд. После эпизода арбитр показал тренеру красную карточку.

Удаление Кононова, он принял участие в заседании по ВКС, так как команда направлялась в аэропорт. Он не отрицал своего агрессивного поведения. Посмотрели видео, оценили эпизод, приняли во внимание, что это первое дисциплинарное нарушение. Дисквалифицировали Кононова на три матча Кубка России, один реальный, два условных. Установить испытательный срок на один год с момента принятия решения. Апелляция возможна.

«Торпедо» — «Сочи», болельщики «Торпедо» скандировали оскорбительные выражения, шестой раз в сезоне, наказание — сектор Б2 закрыт для посещения зрителей на матч с «Соколом», до этого было условное наказание.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:47
Может не про того Кононова речь???
Мы знаем интеллигентного тренера с грустным взором....а тут прям какого то другого типа описывают...
Capral
Capral
вчера в 19:59, ред.
Я смотрел эту игру, в которой, торпедовцы очень прилично и приятно смотрелись!

И культура паса, и комбинации, ну буквально всё как нельзя лучше! Я просто был приятно удивлен! А потом вдруг случился конфликт. Сидя у телевизора трудно было разобрать кто провокатор, увидел только как Кононов что-то кричал оппоненту, а тот пошел к нему выяснять отношения, ну и началось... Не сказать, что было страшно, кулачный бой и всё такое, но небольшой конфликт случился.

Признаться, я много лет знаю Кононова, как человека в высшей степени культурного и воспитанного, и прежде не замечал за ним подобных инцидентов. А его работа в Крыму вообще была образцовой!!! Но видимо люди меняются, да и ситуация в игре была такая, что вызывала повышенные эмоции.

Наказание не самое жестокое, хорошо, что так обошлось. Ну а Кононову в следующий раз контролировать свои эмоции и не забывать какой замечательный Клуб он имеет Честь возглавлять!
Agalas
Agalas
вчера в 19:11
Только слабые тренеры, типа Волеры, могут вступать в перепалку или драку с футболистами соперников.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:34
Ничего страшного и удивительного не будет.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:34
Удаление Кононова и его агрессивное поведение, о которых он сам не отказывается, говорят о том, что тренер осознает свои действия. Это может быть связано с напряжением, которое сопровождает команду в этот непростой период, но эмоции не должны затмевать здравый смысл. С точки зрения КДК, правильно, что они учли первое дисциплинарное нарушение при вынесении решения, однако повторные инциденты могут привести к более жестким последствиям.
Гость
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