Тренера «Торпедо» Кононова дисквалифицировали по итогам матча с КАМАЗом

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вчера, 18:26

Главный тренер московского «Торпедо» дисквалифицирован на три матча, два из которых условно. Об этом источнику сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

На 83‑й минуте матча Пути регионов Кубка России с КАМАЗом в Набережных Челнах (2:1) Кононов вступил в конфликт с одним из футболистов хозяев поля после фола на игроке «чёрно-белых», ситуация переросла в массовую потасовку игроков обеих команд. После эпизода арбитр показал тренеру красную карточку.

Удаление Кононова, он принял участие в заседании по ВКС, так как команда направлялась в аэропорт. Он не отрицал своего агрессивного поведения. Посмотрели видео, оценили эпизод, приняли во внимание, что это первое дисциплинарное нарушение. Дисквалифицировали Кононова на три матча Кубка России, один реальный, два условных. Установить испытательный срок на один год с момента принятия решения. Апелляция возможна.

«Торпедо» — «Сочи», болельщики «Торпедо» скандировали оскорбительные выражения, шестой раз в сезоне, наказание — сектор Б2 закрыт для посещения зрителей на матч с «Соколом», до этого было условное наказание.