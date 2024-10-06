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Гвардиола «потренировал» игрока соперника после матча

вчера, 14:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 2Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в матче чемпионата Англии (3:2).

По окончании игры главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола подошёл к вингеру команды соперника Адама Траоре. Футболист упустил несколько отличных шансов забить в прошедшей игре. Тренер был замечен оживлённо жестикулирующим, беседуя с бывшим игроком сборной Испании.

Экс-нападающий АПЛ Роберт Эрншоу поделился видео в социальных сетях, выразив своё мнение о таком взаимодействии:

Пеп Гвардиола так любит футбол, что после того, как Траоре продолжал упускать моменты, он подошёл к игроку соперника, чтобы потренировать его.

Гвардиола «потренировал» игрока соперника после матча Гвардиола «потренировал» игрока соперника после матча

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:49
...уроки самбо: ...сначало подножка, затем левым локтем в солнечное сплетение...(Шутка)
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:57
Траоре давно законченный футболист
shlomo
shlomo
вчера в 15:27
Ну все ... теперь Траоре будет забивать Сити...:)))
knujdvf3jfqk
knujdvf3jfqk
вчера в 14:36
Пеп знает как собрать команду, а это один из перспективных
Гость
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