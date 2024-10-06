Гвардиола «потренировал» игрока соперника после матча

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вчера, 14:29

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в матче чемпионата Англии (3:2).

По окончании игры главный тренер «горожан» подошёл к вингеру команды соперника . Футболист упустил несколько отличных шансов забить в прошедшей игре. Тренер был замечен оживлённо жестикулирующим, беседуя с бывшим игроком сборной Испании.

Экс-нападающий АПЛ поделился видео в социальных сетях, выразив своё мнение о таком взаимодействии: