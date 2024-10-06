Гвардиола «потренировал» игрока соперника после матча

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в матче чемпионата Англии (3:2).
По окончании игры главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола подошёл к вингеру команды соперника Адама Траоре. Футболист упустил несколько отличных шансов забить в прошедшей игре. Тренер был замечен оживлённо жестикулирующим, беседуя с бывшим игроком сборной Испании.
Экс-нападающий АПЛ Роберт Эрншоу поделился видео в социальных сетях, выразив своё мнение о таком взаимодействии:
Пеп Гвардиола так любит футбол, что после того, как Траоре продолжал упускать моменты, он подошёл к игроку соперника, чтобы потренировать его.