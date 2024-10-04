Тренер «Инвернесса» отказался от зарплаты, чтобы помочь клубу

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вчера, 23:57

Главный тренер «Инвернесса» сообщил на пресс-конференции, что теперь он полностью отказывается от своей зарплаты, чтобы помочь испытывающему финансовые трудности клубу.

Шотландский клуб организовал сбор средств в надежде собрать 200 тысяч фунтов стерлингов в течение следующих двух недель, чтобы избежать административного вмешательства и банкротства.

Я посчитал, что для меня будет уместным внести свою зарплату в этот банк. Очевидно, я не могу вечно обходиться без зарплаты, но в данный момент это необходимо. Я иду на жертвы. Я просто думаю, что лично для меня это правильный поступок, это мой личный выбор.

В четверг «Инвернесс» создал страницу на GoFundMe и сумел собрать 10 тысяч фунтов стерлингов всего за два часа после размещения объявления о сборе средств.

В качестве игрока Фергюсон выступал за «Данди Юнайтед», «Рейнджерс», «Ньюкасл» и «Эвертон».