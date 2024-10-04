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Тренер «Инвернесса» отказался от зарплаты, чтобы помочь клубу

вчера, 23:57

Главный тренер «Инвернесса» Дункан Фергюсон сообщил на пресс-конференции, что теперь он полностью отказывается от своей зарплаты, чтобы помочь испытывающему финансовые трудности клубу.

Шотландский клуб организовал сбор средств в надежде собрать 200 тысяч фунтов стерлингов в течение следующих двух недель, чтобы избежать административного вмешательства и банкротства.

Я посчитал, что для меня будет уместным внести свою зарплату в этот банк. Очевидно, я не могу вечно обходиться без зарплаты, но в данный момент это необходимо. Я иду на жертвы.

Я просто думаю, что лично для меня это правильный поступок, это мой личный выбор.

В четверг «Инвернесс» создал страницу на GoFundMe и сумел собрать 10 тысяч фунтов стерлингов всего за два часа после размещения объявления о сборе средств.

В качестве игрока Фергюсон выступал за «Данди Юнайтед», «Рейнджерс», «Ньюкасл» и «Эвертон».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:58
Сам решил так или сверху "попросили"?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:02
Решили спасти клуб,это хорошее дело - молодцы !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:22
Бывает же такое...
Не все ведут себя так, как чайки.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:18
Красавчик, видно, что тренер всем сердцем болеет за клуб.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:36
Надеюсь у них всё получится
Orakel
Orakel
сегодня в 00:12
Истинный тренер, который любит футбол и свою команду.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:03
А некоторые за неустойку удавятся...
drug01
drug01
сегодня в 00:02
Вот это очень интересный шаг!!!
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