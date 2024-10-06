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Гол и передача Миранчука помогли «Атланте» обыграть «Нью-Йорк Рэд Буллз»

вчера, 08:12
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Рэд БуллзНью-Йорк Рэд БуллзМатч завершен

«Атланта Юнайтед» одержала победу над «Нью-Йорк Рэд Буллз» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:1).

На 66-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Дилан Нилис. На 75-й счёт с пенальти открыл Алексей Миранчук. Тайлер Вольф на 90+7-й с передачи российского полузащитника удвоил преимущество хозяев поля. На 90+14-й Серж Нгома сократил отставание «быков» в счёте.

«Атланта Юнайтед» занимает 12-е место в Восточной конференции (37 очков). «Нью-Йорк Рэд Буллз» идёт 7-м (47 баллов).

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Все комментарии
Chiefgen
Chiefgen
вчера в 18:30
Миранчук дает жару в МЛС, так и Месси затмит.
амурец
амурец
вчера в 16:29
Миранчук хорошо себя проявляет в МЛС, хотя мне нравится игра Миранчука, но в Европе он себя не показал, то есть кто не тянет уде в Европе может показать хорошую игру в МЛС, в лиге любителей
амурец
амурец ответ Lazy87 (раскрыть)
вчера в 16:25
Ха ха Черчесов то кто?
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 14:03
Удачи Алексей
Lazy87
Lazy87 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:57
Он никогда и нигде стабильным небыл. Об этом Черчесов всегда говорил и в сборную брать его не хотел. Стабильность бывает только у спортсменов интеллектуальных. К сожалению, про Миранчука такое сказать не получится никак. МЛС, это его потолок, где-то может время от времени блистать, и где ему при этом разрешат выглядеть очень серо в других матчах. Того что он начнёт впахивать за троих, я от него не жду, а значит лучше он никогда не станет. Ленивый и глупый мажор, и всегда они с братом такими были. Тут ничего не исправить и смысла за ними следить давно уже не вижу
баск
баск
вчера в 11:57, ред.
Вообще-то матч был сильно неравнозначен по мотивации-

НЙРБ в плей-офф уже вышел раньше, причём в 1/8, а для Атланты шансы хотя бы на 1/16 едва сохранялись, даже ничья здесь выставляла Атланту за борт плей-офф и завершала её сезон.
Потому и постарались.

Но и теперь шансы Атланты не так чтобы велики, ей необходимо кровь из носу выиграть свой последний матч 20-го числа, при этом ДиСи или Монреаль, кто-то из этих двоих, должен свой последний матч непременно проиграть.
Мало того, в своём последнем матче Филадельфия должна остаться без победы..
dеigandre
dеigandre ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:06
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 10:20
    Миранчук прям звездой МЛС становится. Молодец.
    arva6gue85kc
    arva6gue85kc
    вчера в 10:17
    Новости об игре Атланты затмили новости об очередном туре РПЛ.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 09:23, ред.
    Третий гол в восьми матчах, два из которых забиты с одиннадцати метровых штрафных говорят о том, что Алексею доверяют решение ответственных моментов и он становится одним из штатных пенальтистов клуба. Удачи ему в дальнейших матчах и особено в играх плей оф.
    Болейте за своих, а не против чужих.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 09:14
    Ну а тут Миранчук серьёзное дело сделал для команды.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 09:02
    Теперь будут болтать об этом следующие несколько месяцев.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:49
    Миранчуку удачи и в дальнейшем.Молодец !!!
    Баpсaфoбия
    Баpсaфoбия
    вчера в 08:49
    Леша показывает уровень в МЛС
    drug01
    drug01
    вчера в 08:41
    Алексей успешно стал играть, пожелаем так продолжать!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 08:31, ред.
    Алексей Миранчук, возможно, сыграл хорошо, но....
    Лучше судить о его успехах по итогам полного сезона. Только стабильность признак мастерства. Пока же, как и в Аталанте, Алексей играет весьма нестабильно. И вообще, есть какое-то неприятное ощущение от этого перехода.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 08:21
    Удаление и пенальти сделали своё дело, прям как Зенит судят
    Гость
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