Гол и передача Миранчука помогли «Атланте» обыграть «Нью-Йорк Рэд Буллз»

1728191535

вчера, 08:12

«Атланта Юнайтед» одержала победу над «Нью-Йорк Рэд Буллз» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:1).

На 66-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Дилан Нилис. На 75-й счёт с пенальти открыл Алексей Миранчук. Тайлер Вольф на 90+7-й с передачи российского полузащитника удвоил преимущество хозяев поля. На 90+14-й Серж Нгома сократил отставание «быков» в счёте.

«Атланта Юнайтед» занимает 12-е место в Восточной конференции (37 очков). «Нью-Йорк Рэд Буллз» идёт 7-м (47 баллов).