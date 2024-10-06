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«Ювентус» сыграл вничью с «Кальяри» в матче Серии А

вчера, 15:30
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Ювентус» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 7-го тура Серии А (1:1).

На 15-й минуте туринская команда повела — пенальти реализовал Душан Влахович. На 88-й также с одиннадцатиметрового счёт сравнял Рэзван Марин. На 89-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Франсишку Консейсау.

«Ювентус» занимает 3-е место в чемпионате Италии (13 очков). «Кальяри» идёт 15-м (6 баллов).

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 21:06
Команда все еще строится, такие матчи будут,будут и поражения,лучше ничья с Кальяри чем поражение в ЛЧ, скудетто навалом,лет 20 никто не догонит,так что можно все силы бросить на ЛЧ.
112910415
112910415
вчера в 20:49
плохой матч
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:18
5-й сезон без чемпионства...и особо не стремятся....
Статисты наблюдатели...за борьбой Интера и Наполи за Скудетто......
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:23
Ну, тогда- мои Поздравления, главное- Здоровья!!!!!!!🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👍👍👍👍👍👍👍
Думаю 2:1.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:15
Да вчера на день рождения был, вот сегодня помаленьку отдыхаю, прихожу в себя))
Щас уже англичане начали пойду гляну как там ))
И главное дерби на сегодня армейцев)) Правда думаю, что динамики выиграют что-то типа 1:0
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:04
Вам тоже- Доброго Здоровья!!!
Да, под рюмаху под....ть- всегда по кайфу!!!)))
Брулин
Брулин
вчера в 15:59
Обязаны выигрывать, пусть даже судейство было не очень , но без реализации убойных моментов , и нормального нападающего в этом сезоне рассчитывать на что то нельзя
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:58
ну так на всякий случай)) или я ошибаюсь))
скажу честно просто сижу выпиваю и решил прикольнуть)
Доброго здоровья!)
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:56
Обидно Ювентус теряет очки
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:50
Не знаю, как по мне - это позорище.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:47
Шо, опять?!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:43
Пора в Серию Б!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:41
бьянконери впервые пропустили в серии а....и это обидная потеря очков.
Влахович обязан был с добивания делать 2-0.
в принципе Влахович топ-форвард.
и голевое чутье на высоте. осталось только совместить два понятия:
мяч и ворота. сарказм.
а могли и проиграть на доб.время.
пусть все игроки ювентуса целуют штангу)))за спасение. первый Влахович.
многообещающий Мбангула вообще 0.
ну а Кальяри респект.
поставили Мотта на место.
Capral
Capral
вчера в 15:41
Да разве, это тот Юве, что раньше- с россыпью Звёзд. А Серия А- превратилась в разных заезжих посредственностей...
yw9k332tmyee
yw9k332tmyee
вчера в 15:37
И у Ювентуса бывают такие матчи.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:34
Признаться, большего ожидал от Ювентуса.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 15:34
Справедливый итог матча!
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:32
Плохой результат для Ювентуса
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 15:32
"Старуха" сама виновата .. ☝️
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