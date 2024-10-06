«Ювентус» сыграл вничью с «Кальяри» в матче Серии А

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вчера, 15:30

«Ювентус» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 7-го тура Серии А (1:1).

На 15-й минуте туринская команда повела — пенальти реализовал Душан Влахович. На 88-й также с одиннадцатиметрового счёт сравнял Рэзван Марин. На 89-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Франсишку Консейсау.

«Ювентус» занимает 3-е место в чемпионате Италии (13 очков). «Кальяри» идёт 15-м (6 баллов).