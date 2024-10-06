«Ювентус» сыграл вничью с «Кальяри» в матче Серии А

«Ювентус» и «Кальяри» сыграли вничью в матче 7-го тура Серии А (1:1).
На 15-й минуте туринская команда повела — пенальти реализовал Душан Влахович. На 88-й также с одиннадцатиметрового счёт сравнял Рэзван Марин. На 89-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Франсишку Консейсау.
«Ювентус» занимает 3-е место в чемпионате Италии (13 очков). «Кальяри» идёт 15-м (6 баллов).
Статисты наблюдатели...за борьбой Интера и Наполи за Скудетто......
Статисты наблюдатели...за борьбой Интера и Наполи за Скудетто......
Думаю 2:1.
Думаю 2:1.
Щас уже англичане начали пойду гляну как там ))
И главное дерби на сегодня армейцев)) Правда думаю, что динамики выиграют что-то типа 1:0
Щас уже англичане начали пойду гляну как там ))
И главное дерби на сегодня армейцев)) Правда думаю, что динамики выиграют что-то типа 1:0
Да, под рюмаху под....ть- всегда по кайфу!!!)))
Да, под рюмаху под....ть- всегда по кайфу!!!)))
скажу честно просто сижу выпиваю и решил прикольнуть)
Доброго здоровья!)
скажу честно просто сижу выпиваю и решил прикольнуть)
Доброго здоровья!)
Влахович обязан был с добивания делать 2-0.
в принципе Влахович топ-форвард.
и голевое чутье на высоте. осталось только совместить два понятия:
мяч и ворота. сарказм.
а могли и проиграть на доб.время.
пусть все игроки ювентуса целуют штангу)))за спасение. первый Влахович.
многообещающий Мбангула вообще 0.
ну а Кальяри респект.
поставили Мотта на место.
Влахович обязан был с добивания делать 2-0.
в принципе Влахович топ-форвард.
и голевое чутье на высоте. осталось только совместить два понятия:
мяч и ворота. сарказм.
а могли и проиграть на доб.время.
пусть все игроки ювентуса целуют штангу)))за спасение. первый Влахович.
многообещающий Мбангула вообще 0.
ну а Кальяри респект.
поставили Мотта на место.