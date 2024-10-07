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Глава РПЛ пропустит второе заседание комитета УЕФА

вчера, 09:53

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности Александр Алаев сообщил источнику, что не посетит второе заседание комитета в конце октября.

Я в итоге не поеду на заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА, не получается. По личным причинам не смогу присутствовать. Пойду на премьеру фильма про Фёдора Черенкова.

В апреле прошло первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, которое Алаев пропустил по личным причинам.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:42
Хорошо сказали, но мне, как и другим, хотелось бы узнать истинную причину "игнорирования" Президентом РПЛ этого заседания. Разве он скажет... А причина, предположу, серьёзная и кроется в нежелании УЕФА видеть представителя нашей страны. А г-н Алаев чувствует это нежелание.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:48
Знаете какая ассоциация сразу возникла - как школьник - недоросль бравирует тем , что на уроки не пойдёт , а лучше в "кинишко смотается" . Г. Алиев вы солидный человек , Президент РПЛ так и приводите соответствующие доводы или "пошлите УЕФА к "едреней фене" прилюдно! Да, скорей всего Вам "сверху" рекомендовали, по каким то причинам не появляться там и "тянуть резину", под любыми предлогами - но "отмазки" надо бы придумывать тогда по весомей . А кино про Фёдора Федоровича можно в любой момент посмотреть и пересмотреть или обязательно на премьере "репой торговать" надо.
P.S. Прошу прошения - немного эмоционально, но как то стало неприятно , когда Имя любимого многими болельщиками футболиста, используют в "своих играх" - беспроигрышный вариант!
azj5fvu5774q
azj5fvu5774q
вчера в 09:57
Это не страшно для нашей страны, все равно там нас не ждут.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:57
Нормально так прогуливает...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:55
С таким отношением к России Нечего там делать...
Гость
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