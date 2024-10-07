Глава РПЛ пропустит второе заседание комитета УЕФА

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вчера, 09:53

Президент Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) и заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) по стадионам и безопасности сообщил источнику, что не посетит второе заседание комитета в конце октября.

Я в итоге не поеду на заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА , не получается. По личным причинам не смогу присутствовать. Пойду на премьеру фильма про Фёдора Черенкова.