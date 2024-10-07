Глава РПЛ пропустит второе заседание комитета УЕФА

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности Александр Алаев сообщил источнику, что не посетит второе заседание комитета в конце октября.
Я в итоге не поеду на заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА, не получается. По личным причинам не смогу присутствовать. Пойду на премьеру фильма про Фёдора Черенкова.
В апреле прошло первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, которое Алаев пропустил по личным причинам.
P.S. Прошу прошения - немного эмоционально, но как то стало неприятно , когда Имя любимого многими болельщиками футболиста, используют в "своих играх" - беспроигрышный вариант!
P.S. Прошу прошения - немного эмоционально, но как то стало неприятно , когда Имя любимого многими болельщиками футболиста, используют в "своих играх" - беспроигрышный вариант!