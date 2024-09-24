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Большинство стран-членов УЕФА хотят, чтобы Чеферин остался на новый срок

вчера, 17:20

Больше половины европейских стран призывают Александера Чеферина остаться в должности президента УЕФА.

По информации источника, ряд европейских национальных федераций написали письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив о своей позиции относительного того, чтобы функционер остался на текущем посту после 2027 года. Словенца готовы поддержать 35 из 55 стран-членов УЕФА.

Если Чеферин останется, это будет означать, что он пробудет в должности в общей сложности 15 лет, что приведет к пристальному вниманию со стороны Европейской комиссии по вопросам ответственного управления футболом и соответствующих ограничений сроков полномочий.

На февральском конгрессе в устав УЕФА были внесены поправки, позволяющие остаться на новый срок. Спор по этому вопросу привёл к отставке руководителя футбольного департамента Звонимара Бобана.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:53
С новым главой контакт нужно налаживать. Вдруг он дороже будет брать или наоборот честным окажется? А тут проверенный человек.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:25
Сообщники , собутыльники , пильщики и другие прихвостни довольны))
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:05
Остальные члены надеяться , что ему "впаяют" другой "срок"...)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:41
Типа коней на переправе не меняют....:))))
lotsman
lotsman
вчера в 17:32
Зачем менять налаженный механизм. Уже всё притёрлось и все довольны.)
h4rhfv8v5esj
h4rhfv8v5esj
вчера в 17:23
Команда то одна, вместе деньги дербанят
Гость
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