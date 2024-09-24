Большинство стран-членов УЕФА хотят, чтобы Чеферин остался на новый срок

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вчера, 17:20

Больше половины европейских стран призывают остаться в должности президента УЕФА .

По информации источника, ряд европейских национальных федераций написали письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив о своей позиции относительного того, чтобы функционер остался на текущем посту после 2027 года. Словенца готовы поддержать 35 из 55 стран-членов УЕФА .

Если Чеферин останется, это будет означать, что он пробудет в должности в общей сложности 15 лет, что приведет к пристальному вниманию со стороны Европейской комиссии по вопросам ответственного управления футболом и соответствующих ограничений сроков полномочий.