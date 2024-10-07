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Первый тренер Файзуллаева прошёл стажировку в ЦСКА

вчера, 11:06

Первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан рассказал источнику о прохождении стажировки в московском клубе.

Я был на стажировке в ЦСКА несколько недель назад. Стажировка продлилась девять дней. Я присутствовал на тренировках, разговаривал с тренерским штабом, футболистами. Конечно, этого мало, хочется в следующий раз подольше побыть в Москве, получить больше информации. Марко Николич произвёл очень положительное впечатление. К сожалению, не застал Миралема Пьянича в команде.

Очень сильное впечатление произвёл Иван Обляков, но из молодых футболистов очень понравился Матвей Кисляк. Мы с ним сделали совместную фотографию. Я ему сказал, что у него большое будущее в футболе.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 12:46
Вот, кому желаю УДАЧИ- сыну Блистательного и Неповторимого М.Ана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Светлая ему Память!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! От всей души и от всего сердца- больших и ярких побед тебе, тренер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отличного парня воспитал- Файзуллаева!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чувствуется, рука Отца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rjr2qtmb78en
rjr2qtmb78en
вчера в 11:25
Не лучшее место стажировки в клубе из середины таблицы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:17
Он воспитал игрока, а потом, благодаря ему, повысил свою квалификацию.
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