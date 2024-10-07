Первый тренер Файзуллаева прошёл стажировку в ЦСКА

Первый тренер полузащитника ЦСКА Дмитрий Ан рассказал источнику о прохождении стажировки в московском клубе.

Я был на стажировке в ЦСКА несколько недель назад. Стажировка продлилась девять дней. Я присутствовал на тренировках, разговаривал с тренерским штабом, футболистами. Конечно, этого мало, хочется в следующий раз подольше побыть в Москве, получить больше информации. Марко Николич произвёл очень положительное впечатление. К сожалению, не застал Миралема Пьянича в команде.

Очень сильное впечатление произвёл Иван Обляков, но из молодых футболистов очень понравился Матвей Кисляк. Мы с ним сделали совместную фотографию. Я ему сказал, что у него большое будущее в футболе.