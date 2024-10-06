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Тен Хаг: «Мы проявляем характер в течение всего сезона»

вчера, 19:53

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги матча с «Астон Виллой» в АПЛ (0:0).

Полагаю, «Юнайтед» здорово сыграл. Мы контролировали ход встречи и в обороне, и при владении мячом. Игра была сбалансированной. Мы создавали моменты, но не особо много. У «Астон Виллы» их тоже было довольно мало. Равный матч, мы попали в перекладину, а их опасный удар оказался заблокирован.

Мы проявляем характер в течение всего сезона. В игре против «Тоттенхэма» мы пропустили три гола, поскольку остались вдесятером, но все равно пытались исправить ситуацию. Сегодня же мы провели свой четвертый сухой матч. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении.

Перерыв [на матчи сборных] никогда не бывает вовремя, хочется продолжать. Видно, что мы становимся сильнее, а теперь игрокам придется разъехаться. Каждый клуб с этим сталкивается.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 09:10
Он много говорит, может этим отвлекает внимание руководства от мыслей его увольнения...
112910415
112910415
сегодня в 07:52
а забивать не планируете ?
shur
shur
вчера в 22:20
...не удивлюсь,если за ним кто то стоит, сказочный пиз-обол...!!!
youtomee
youtomee
вчера в 22:02
МЮ вообще не забивает, вот это настораживает, меньше забил только Саутгемптон.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:00
Рэша и Бруну пора плотно садить на лавку,только портят игру.
Вот не могу понять,зачем было избавляться от Мактоминея? у парня отличный бойцовский характер и на фоне нынешнего состава,даже топчик. а Уа́н-Бисса́ка неужто был так плох,что его сплавили? в принципе играл не плохо.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 20:44
Все разъедутся.. И ты, видать, тоже.. 😄
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:25
А отбрехаться Лыска умеет, паршивец. Гоните в шею!!!
Брулин
Брулин
вчера в 20:17
Мертвый МЮ. Увольте Бондарчука Голландского , но видно не справляется , не его команда .
Гость
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