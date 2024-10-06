Тен Хаг: «Мы проявляем характер в течение всего сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвёл итоги матча с «Астон Виллой» в АПЛ (0:0).

Полагаю, «Юнайтед» здорово сыграл. Мы контролировали ход встречи и в обороне, и при владении мячом. Игра была сбалансированной. Мы создавали моменты, но не особо много. У «Астон Виллы» их тоже было довольно мало. Равный матч, мы попали в перекладину, а их опасный удар оказался заблокирован.

Мы проявляем характер в течение всего сезона. В игре против «Тоттенхэма» мы пропустили три гола, поскольку остались вдесятером, но все равно пытались исправить ситуацию. Сегодня же мы провели свой четвертый сухой матч. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении.

Перерыв [на матчи сборных] никогда не бывает вовремя, хочется продолжать. Видно, что мы становимся сильнее, а теперь игрокам придется разъехаться. Каждый клуб с этим сталкивается.